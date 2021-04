Das Foto lässt nicht erahnen, wie Recep Tayyip Erdogan (m). Charles Michel und Ursula von der Leyen empfing. (Dario Pignatelli)

Sofagate ist keine Kleinigkeit, sondern ein Eklat. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen wurden hohe EU-Repräsentanten im Ausland öffentlich brüskiert. Und dieses Mal hat mit der Person des EU-Ratspräsidenten sogar einer der höchsten Repräsentanten der Gemeinschaft nichts dagegen getan. Charles Michel stand, wie vor wenigen Wochen Josep Borrell als Außenbeauftragter in Moskau, wie ein begossener Pudel daneben, während die Gastgeber ihre Missachtung der Union zum Ausdruck bringen konnten.

Deutlicher kann man das schwindende Gewicht der Europäischen Union und ihrer Führungspersönlichkeiten nicht dokumentieren. Dabei geht es nicht nur darum, dass man politische Vertreter anderer Staaten oder Bündnisse mit dem gehörigen Respekt behandelt. In Moskau und nun in Ankara demonstrierten die dortigen Staatsspitzen, für wie schwach sie die EU und insbesondere die Abgesandten aus Brüssel halten.

Das ist vor allem im Fall der Türkei völlig unverständlich, denn das Land ist auf die Partnerschaft mit der Union angewiesen. Das Angebot, das Ursula von der Leyen und Michel im Gepäck hatten, entsprach ganz genau dem, was sich die Menschen am Bosporus so sehr erhoffen: eine enge Anbindung an die Gemeinschaft. Doch sie stellt Bedingungen in Sachen Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte. Und sie wird von einer Frau an der Spitze der Kommission vertreten. Das schien Erdogan Grund genug zu sein, um nach der Kündigung der Frauenrechte-Charta einen weiteren Beweis dafür zu liefern, wie weit sein Land von allem entfernt ist, was eine moderne Demokratie ausmacht.

Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel kamen im Auftrag der europäischen Staats- und Regierungschefs nach Ankara. Denn die sind es, die im Juni entscheiden wollen, ob es wirklich einen Frühling in den beiderseitigen Beziehungen geben kann. Bei diesem Besuch sollte ein Prozess in Gang kommen. Hatten die Brüsseler Experten doch erste Anzeichen dafür ausgemacht, dass sich Erdogan wieder auf Europa zubewege. Es war ein Irrtum. Der Präsident hatte gehofft, die Union werde auf ihre „lästigen“ Forderungen nach Rechtsstaatlichkeit verzichten, nachdem er Syrien-Flüchtlinge in Richtung Westen hatte ziehen lassen und so für neue Unmenschlichkeiten an den Grenzen zur EU gesorgt hatte. Doch die Union ist nicht bereit zurückzustecken. Falls Erdogan die Kommissionschefin dafür bestrafen und Michel provozieren wollte, hat er zwar einen gewissen propagandistischen Erfolg erzielt, aber auch eine ziemliche Dummheit begangen.

Im Europäischen Parlament ist die Atmosphäre längst umgeschlagen. Die Bereitschaft sinkt, dem Machthaber in Ankara auch nur einen Schritt entgegenzukommen, wenn er nicht bereit ist, sich zu bewegen und sein Land auf ein europäisches Demokratie- und Rechtsstaatsniveau zu heben. Brüssel kann und wird Erdogan nicht noch einmal als Partner adeln, wenn dieser willkürlich Oppositionelle, Frauen, Journalisten und Andersdenkende verhaften und mit dem pauschalen Vorwurf des Terrorismusverdachts verurteilen lässt. Ein solches Land hat weder an der Seite der EU noch in der Gemeinschaft einen Platz. Zumal dann nicht, wenn dessen Präsident alle Befürchtungen bestätigt, er werde den Flüchtlingsdeal gegebenenfalls nutzen, um die 27 europäischen Staaten zu erpressen.

Die EU gibt außenpolitisch kein überzeugendes Bild ab. Das stimmt. Dies macht es Politikern wie Erdogan oder dem russischen Präsidenten Wladimir Putin leicht, auf eine schleichende Zersetzung der Gemeinschaft hinzuarbeiten. Die Äußerung des russischen Außenministers Sergej Lawrow, die EU nicht mehr als Verhandlungspartner anzuerkennen, hat der türkische Staatspräsident zwar nicht wiederholt, wohl aber praktiziert. Es ist befremdlich, dass derartige Umgangsformen von den EU-Staats- und Regierungschefs bisher nahezu kommentarlos hingenommen werden. Die Vorfälle von Moskau und Ankara zeigen, was der EU droht, wenn sie es bei bloßen Lippenbekenntnissen belässt und ihre oft geforderte Stärke nicht endlich findet – und auch einfordert.