Gastautorin Marion Jungbluth über Elektro-Autos. (Jan Woitas/ZB/dpa)

Die Elektroauto-Revolution kommt in zwei Jahren. Diesmal wirklich! Diese Beschwörungsformel hört man im politischen Berlin seit vielen Jahren. Nun sollen 2020 einige interessante Fahrzeuge mit Elektroantrieb auf dem Markt kommen. Porsche, Audi und Jaguar zum Beispiel wollen Tesla endlich Konkurrenz machen. Die meisten Menschen werden sich diese superschicken E-Flitzer jedoch nicht leisten können. Allerdings kündigt auch VW einen Stromer für unter 20 000 Euro an, der aber erst 2022 vom Band rollen soll.

Die große Koalition muss dankbar sein, dass Elektromobilität bisher eher als Ankündigungsrevolution daherkam. Denn wenn der Ansturm auf E-Autos wirklich kommt, werden die vielfältigen Probleme beim Laden und Fahren nicht mehr nur eingefleischte Elektromobilisten zur Verzweiflung bringen.

Die Bundesregierung kommt mit den notwendigen Gesetzesänderungen nicht aus den Puschen: Weder ist der Einbau von Ladepunkten im Wohnungseigentumsrecht vereinfacht, noch sind Anforderungen für eichrechtskonforme Ladesäulen geklärt oder ein diskriminierungsfreier Zugang zur öffentlichen Ladeinfrastruktur sichergestellt.

Laden über Anbietergrenzen hinweg ist immer noch kompliziert. Zwar muss Ad-hoc-Laden grundsätzlich möglich sein, aber nur an Ladesäulen, die ab dem 14. Dezember 2017 in Betrieb genommen wurden. Wenn Fahrer von E-Autos eine passende Ladesäule gefunden haben, finden sie nur selten Preisangaben. In den meisten Fällen müssen sie eine entsprechende App herunterladen oder den Preis auf einer Website erfragen.

Auch für Vertragskunden sind die Tarifgebilde schwer zu überblicken. Fehlende Preistransparenz unterläuft Vergleichbarkeit und Wettbewerb. Dynamische Informationen über Standort und Zustand von Ladesäulen sowie deren Preise stehen den Elektroautofahrern nicht zur Verfügung. Defekte Ladesäulen, die oft nicht zeitnah repariert werden, können eine elektrische Fahrt zum Risiko werden lassen.

Obwohl der Ausbau der Ladesäulen massiv mit Steuergeldern gefördert wird, hält sich die Bundesregierung mit der Regulierung des unübersichtlichen Tarifdschungels mit seinem Wirrwarr an Zugangs- und Abrechnungssystemen fatalerweise zurück. Einfach Laden und einfach Fahren sind Grundvoraussetzungen, damit Elektromobilität zum Erfolgsmodell werden kann. Der Bundesregierung bleiben nur zwei Jahre Zeit, verbraucherfreundliches Laden an die Ladesäule zu bringen, denn dann kommt ja die Elektroauto-Revolution – diesmal wirklich!

Zur Person

Unsere Gastautorin

ist seit 2013 Leiterin des Teams Mobilität und Reisen beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Sie ist verantwortlich für die Themen Mobilität, Reisen und Ressourcenschutz.