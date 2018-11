Reden durfte Friedrich Merz (l.) in Bremen zuerst. Ob er aber auch auf dem CDU-Parteitag in Hamburg vor Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn liegt? Das Rennen um den Bundesvorsitz bleibt spannend. (Frank Thomas Koch)

Es war Teil Sieben der achtteiligen CDU-Serie, und wieder ging es um die Frage: Wer soll Angela Merkel an der Spitze der Partei folgen? Bevor am Freitag in Berlin die letzte Regionalkonferenz startet, präsentierten sich am Donnerstagabend auch in Bremen die drei aussichtsreichsten Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz. Und bei aller Bundes- und Europapolitik kam dabei die Lage in Bremen, und vor allem die Bürgerschaftswahl im nächsten Jahr, nicht zu kurz. Alle drei Kandidaten hatten so ihre Meinung dazu.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-­Karrenbauer übertrug die lange Regierungszeit der CDU im Bund auf Bremen. „Man kann sich vorstellen, wie blühend Bremen heute aussehen würde, wenn es hier auch so wäre“, sagte sie unter dem Gelächter der über tausend angereisten CDU-Mitglieder. Ihr Muntermacher an die Bremer CDU: Sorgt dafür, dass „diese Stadt endlich so regiert wird, wie es die Menschen hier verdienen“. Eine Erwiderung auf die Aussage von Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder, der in seiner Begrüßungsrede gesagt hatte: Am 27. Mai, einen Tag nach der Wahl, lade ich Sie alle auf einen Kaffee ins Rathaus ein.“

„Good luck, viel Erfolg“, wünschte auch der ehemalige Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz der Bremer CDU. Mehr Bremen war bei ihm nicht. Dafür ordnete er sein Verhältnis zur Bundeskanzlerin. „Natürlich geht das gut, wenn Merkel Kanzlerin bleibt und ich Parteichef werde – denn bei uns steht immer das Land an erster Stelle, dann kommt die Partei“, versicherte er den CDU-Mitgliedern.

Gesundheitsminister Jens Spahn überraschte mit Lokalkolorit: Bei der Entstehung der Überseestadt auf dem zugeschütteten Überseehafen habe es „sicher auch viele Wenns und Abers“ gegeben, „aber wir wollen verändern und gestalten“, sagte Spahn. Nach Angaben von CDU-Sprecher David Ermes haben bislang rund 13 000 Parteimitglieder an den Veranstaltungen teilgenommen. Bis zu 6 000 verfolgten jeweils den Livestream im Internet.

Nach einer ARD-Umfrage (Deutschlandtrend) trauen 39 Prozent der Befragten Annegret Kramp-Karrenbauer den CDU-Vorsitz am ehesten zu. Von den CDU-Anhängern entschieden sich der Umfrage sogar 48 Prozent für die bisherige Generalsekretärin – zwei Prozentpunkte mehr als bei der letzten Befragung Mitte November.

Deutlich weniger wünschen sich Gesundheitsminister Jens Spahn an der CDU-Spitze. Unter allen Befragten kommt Spahn auf neun Prozent, von den CDU-Anhängern würden sich sogar nur zwei Prozent für ihn entscheiden - ganze zehn Prozentpunkte weniger als in der Umfrage vor zwei Wochen.

Von allen Befragten würden sich 26 Prozent für Friedrich Merz entscheiden, unter den CDU-Anhängern sind es 35 Prozent. Die endgültige Entscheidung darüber treffen die Delegierten des Bundesparteitags am 7. Dezember in Hamburg. Unter den CDU-Mitgliedern in Bremen gab es am Donnerstagabend keinen eindeutigen Favoriten. Immerhin: Der Beifall für Kramp-Karrenbauer fiel am längsten aus.

In der ARD-Umfrage sehen 55 Prozent der Befragten den Wettbewerb um den CDU-Vorsitz positiv. Tatsächlich legten die Christdemokraten zu: Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Union aus CDU und CSU demnach auf 28 Prozent der Stimmen - das wären zwei Prozentpunkte mehr als vor zwei Wochen. Die SPD käme auf 14 Prozent, die Grünen auf 21. Die AfD auf 15 Prozent, die FDP auf neun und die Linke auf acht.