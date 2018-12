Wird die CDU weiterhin von einer Frau geführt oder wieder von einem Mann? Auf dem CDU-Bundesparteitag in Hamburg wird Geschichte geschrieben. Nach 18 Jahren an der Spitze tritt Angela Merkel als CDU-Vorsitzende ab. Wer von den drei um das Amt kämpfenden Kandidaten in ihre Fußstapfen treten wird, bleibt auch nach den Bewerbungsrunden auf acht Regionalkonferenzen spannend. Die besten Chancen werden Annegret-Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz eingeräumt; Jens Spahn erhält viel Lob, gilt aber als abgeschlagen. Doch noch kämpfen die Generalsekretärin, der ehemalige Fraktionschef und der Gesundheitsminister um Stimmen. Am Freitag werden sie auf dem Parteitag noch einmal für sich werben, bevor die 1001 Delegierten im Laufe des Nachmittags über die Merkel-Nachfolge entscheiden.

Mit dabei sind auch fünf Delegierte aus Bremen, doch die halten – wie viele Delegierte aus Niedersachsen – mit ihrem Votum noch hinterm Berg. Immerhin: Der stellvertretende Landesvorsitzende Jens Eckhoff postete direkt nach der Regionalkonferenz in Bremen am vergangenen Freitag seine Entscheidung auf Facebook: „Ich werde AKK wählen – sie hat eindrucksvoll bewiesen, dass sie Wahlen gewinnen kann, den Menschen zuhört und als langjährige Ministerin und Ministerpräsidentin eine große Erfahrung besitzt. Jens Spahn ist für mich der perfekte Generalsekretär!“

Festgelegt haben sich auch der Bremer CDU-Ehrenvorsitzende Bernd Neumann und die Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann– nur wollen beide über ihre Entscheidung erst auf dem Parteitag sprechen. Einig sind sie sich darüber, dass es zwischen Kramp-Karrenbauer und Merz ein offenes Rennen ist. „Es ist kein klarer Trend da“, lautet Neumanns Einschätzung. Er rechnet mit einem „wahnsinnig knappen Ergebnis“. Für Motschmann ist es daher nicht unwahrscheinlich, dass eine Entscheidung erst in einem zweiten Wahlgang fallen wird. Und dann, so spekuliert sie im Gespräch mit dem WESER-KURIER, hätte der Sauerländer Merz mit seinem einflussreichen NRW-Landesverband gegenüber der Saarländerin Kramp-Karrenbauer die besseren Chancen. Zumal Merz dann wohl auch etliche Stimmen jener Delegierten erhielte, die im ersten Wahlgang noch Jens Spahn gewählt hätten. Fest steht für Motschmann aber: „Alle können Kanzler. Und ich möchte keinen von ihnen verlieren.“

Jörg Kastendiek hingegen hat noch keinen klaren Favoriten. Der CDU-Landeschef will seine Entscheidung daher erst direkt auf dem Parteitag treffen: „Am Freitag wird es noch eine abschließende Vorstellungsrunde geben. Von der werde ich dann mein Votum abhängig machen.“ Auch er hält eine Stichwahl zwischen Kramp-Karrenbauer und Merz für wahrscheinlich. Auch die fünfte im Bunde, Christine Schnittker aus Bremerhaven, spricht von einer schweren Entscheidung und überlegt noch. Den Umfrageergebnissen aber, die AKK vorne sehen, traut sie nicht. „Das finde ich ganz und gar nicht. Ich kann das weder aus meiner Arbeit noch aus meinen Gesprächen mit anderen CDU-Mitgliedern bestätigen.“

Kein Problem sich festzulegen hat die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU (MIT) in Bremen. Einstimmig sprach sich deren Landesvorstand für Friedrich Merz aus. Mit seinem Sachverstand in den Bereichen Wirtschaft und Finanzen „wäre nach einer längeren Phase des Stagnierens wieder eine neue Dynamik auch für unser Land und Europa möglich“. Ob seine Empfehlung bei den Bremer Delegierten Gehör findet, wer weiß? Sie lassen sich ja – bis auf einen – nicht in die Karten schauen.

Bei den niedersächsischen Delegierten ist das nicht anders; die allermeisten geben sich bedeckt. So wollen weder Wissenschaftsminister Björn Thümler aus Berne noch Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer aus Hannover dem WESER-KURIER ihr Votum verraten. „Das steht noch nicht fest“ oder „Ich bin da noch offen“ lauten die häufig­sten Antworten der Delegierten auf die Favoriten-Frage. Bei deren Entscheidung, prophezeit ein Partei-Insider, könnten oft auch ganz persönliche Motive ausschlaggebend sein. Wer bei einer vorzeitigen Neuwahl um sein Bundestagsmandat fürchten müsse, sei wohl eher geneigt, für Kramp-Karrenbauer zu stimmen. Denn die Saarländerin gelte weit mehr als Garantin für eine Fortsetzung der Großen Koalition mit der SPD als ihr Konkurrent Merz. Für diesen würden dann vermutlich eher die Parlamentarier votieren, die über einen sicheren Wahlkreis verfügen. Unter den 1001 CDU-Delegierten sind etwa 250 Bundestags- und etwa 500 Landtagsabgeordnete. Weitere 100 sind als Bürgermeister und Landräte aktiv. Nur die übrigen 150 Delegierten repräsentieren die gewöhnlichen Parteimitglieder.

Wenn es nach der Basis im Kreisverband Diepholz geht, macht Friedrich Merz das Rennen. Nachdem alle drei Kandidaten ihre Botschaften per Video-Übertragung ins Hotel „Zur Post“ in Bassum übermittelt hatten, votierten die CDU-Mitglieder mit 140 Stimmen für ihn. AKK kam auf 85 Stimmen, lediglich zehn Stimmen fielen auf Spahn. Mit diesem klaren Ergebnis fahren die drei Diepholzer Delegierten nun nach Hamburg. Insgesamt stellt Niedersachsen dort 137 Delegierte.

Rein rechtlich ist die Vorgabe zwar nicht bindend, aber: „Wir haben gegenüber unseren Mitgliedern verbindlich zugesagt, dass wir diesem Votum entsprechend unsere Stimmen auf dem Parteitag abgeben werden“, versichert Sykes Vizebürgermeisterin Edith Heckmann im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Überprüfen kann diese Zusagen freilich niemand: Die Wahl ist schließlich geheim.

Ebenso eindeutig fiel bereits vor mehr als zwei Wochen das Votum der Verdener Basis aus. Merz erreichte dort auf einer Mitgliederversammlung locker die absolute Mehrheit. Kramp-Karrenbauer erhielt ein gutes Drittel der rund 60 Stimmen, Jens Spahn dagegen kam nur auf ein einziges Ja. „Dieses Ergebnis ist für uns nicht zwingend verbindlich“, betont Verdens Kreisverbandschef Andrian Mohr. „Aber für uns ist klar, dass wir beide nicht mehr Jens Spahn wählen können.“

Auch bei der Jungen Union (JU) ist der 63-jährige Rechtsanwalt klarer Favorit. In einem Online-Votum unter 150 Delegierten des Niedersachsen-Tags der JU kam Merz auf 60 Prozent. Platz zwei beim Parteinachwuchs ging hier allerdings mit gut 20 Prozent an Jens Spahn; Kramp-Karrenbauer kam lediglich auf 19 Prozent. Bindend ist dieses Stimmungsbild nicht. JU-Landeschef Tilman Kuban macht denn auch keinen Hehl daraus, dass der Gesundheitsminister seine Stimme bekommen wird. „Nur Jens Spahn steht für einen echten Generationswechsel“, sagt Kuban im Gespräch mit dem WESER-KURIER.

Gesucht wird in Hamburg aber nicht nur ein Merkel-Nachfolger beziehungsweise eine Nachfolgerin, sondern auch ein neuer Generalsekretär respektive eine Generalsekretärin. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte das Amt mit ihrer Kandidatur ruhen lassen. Sollte sie nicht CDU-Chefin werden, gilt es als unwahrscheinlich, dass sie unter Friedrich Merz für das Amt erneut zur Verfügung steht. Inhaltliche Debatten gibt es übrigens auch auf dem Parteitag, zum Beispiel über den UN-Migrationspakt. Gerechnet wird aber mit Zustimmung.

Zuvor jedoch dominiert die Personaldiskussion. Die Bremer Delegierte Schnittker bekennt: „Die Frage des CDU-Parteivorsitzes überwiegt bei mir dermaßen, dass ich mir gerade gar keine Gedanken über die anderen Punkte des CDU-Parteitags mache. Ich bin schon sehr auf diese Wahl fokussiert. Sie ist ein entscheidender Wendepunkt für die Partei.“ Annegret Kramp-Karrenbauer oder Friedrich Merz? Die CDU wird sich ändern unter einer neuen Führung. Und Angela Merkel wird es im 13. Jahr ihrer Kanzlerschaft mit einer selbstbewussteren Partei zu tun bekommen.