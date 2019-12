Ausgetreten: Der wegen Neonazi-Kontakten umstrittene CDU-Kreisvorstand Robert Möritz. (DPA)

Es hat lange gedauert, zu lange. Und es stand kurzfristig sogar die schwarz-rot-grüne Koalition in Sachsen-Anhalt zur Disposition. Mit seinem Parteiaustritt hat nun der umstrittene Kommunalpolitiker Robert Möritz das Lavieren der Landes- wie auch der Bundes-CDU beendet. Der Umgang mit einem Mann, der nachweislich bis vor Kurzem Kontakte in die rechtsextreme Szene hatte, macht aber deutlich: Einige in der ostdeutschen CDU haben zunehmend ein Problem mit einer klaren Abgrenzung von rechtsnationalem Gedankengut.

Immer mehr CDU-Politiker schauen nach rechts

Diese Tendenz ist nicht nur in Sachsen-Anhalt zu beobachten. Auch in Sachsen und Brandenburg schielen CDU-Politiker nach ganz rechts, indem sie eine Zusammenarbeit mit der AfD für tolerabel halten. „Keine Denkverbote“, so lautet das Motto des brandenburgischen Ex-Landesvorsitzenden Ingo Senftleben. Da nutzen auch die zaghaften Disziplinierungsversuche aus der Berliner CDU-Zentrale nichts.

Die CDU mag jetzt durch den Austritt von Möritz noch mit einem blauen Auge davongekommen sein. Doch dieser Fall zeigt: Es gibt immer mehr nationalkonservative Kräfte in ihren Reihen. Die Partei muss klarer dagegenhalten.