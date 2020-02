Annegret Kramp-Karrenbauer, Vorsitzende der CDU, bei ihrer Pressekonferenz nach den Gremiensitzungen der CDU im Konrad-Adenauer-Haus. (Bernd von Jutrczenka)

Respekt! Der angekündigte Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer ist konsequent. Die Saarländerin macht den Weg frei für einen Nachfolger, der dann als Parteichef und Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 2021 ins Rennen gehen kann. AKK, wie sie in der Partei gerufen wird, ist ein Stück weit eine tragische Heldin, die auch an sich selbst gescheitert ist. Das Politdrama bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen geht auch auf ihr Konto. Sie ließ sich vom CDU-Landesverband vorführen, konnte ihren Kurs einer ganz klaren Abgrenzung von der AfD nicht durchsetzen. Es muss sie geschmerzt haben, als Kramp-Karrenbauer mit ansehen musste, wie Angela Merkel mit ein paar Anrufen aus Afrika die Partei wieder auf Linie brachte. Der Eklat von Thüringen hat Kramp-Karrenbauers Dilemma offenbart.

Merkel hat in der CDU eine Autorität, die Kramp-Karrenbauer nie hatte. Das ist der Preis der Entscheidung, die Führung von Kanzleramt und Konrad-Adenauer-Haus nicht in einer Hand zu belassen. Schon Kramp-Karrenbauers Start als Parteichefin war unglücklich: Nur knapp konnte sie sich im Dezember 2018 gegen Friedrich Merz durchsetzen. AKK versuchte anschließend, mit ein paar konservativen Initiativen zu glänzen, doch das Merz-Lager hat nie seinen Frieden mit ihr gemacht. Dann kamen handwerkliche Fehler hinzu: die unglückliche Reaktion auf das Video des Youtubers Rezzo, ihr Fremdeln mit der Fridays for Future-Bewegung, der schlecht geplante Vorstoß für eine internationale Sicherheitszone in Nordsyrien. Und dann Thüringen.

Mit Kramp-Karrenbauers angekündigtem Rücktritt vom Parteivorsitz ist das Rennen um die Nachfolge eröffnet. Nun wird es spannend, ob Friedrich Merz seinen Hut noch einmal in den Ring wirft. Für viele Konservative in der CDU ist er ihr Held, der Menschen mit seinen Klartext-Reden begeistern kann und an die AfD verlorenes Terrain zurückgewinnen könnte. Allerdings hat Merz in der Spitze der Partei weniger Anhänger als an der Basis. Den konservativen Flügel bedient auch Jens Spahn. Der Gesundheitsminister als pragmatischer Politiker macht in seinem Amt im als schwierig geltenden Ressort eine gute Figur. Spahns größter Vorteil ist sein Alter von 39 Jahren.

Für die AKK-Nachfolge wird auch der Name von Armin Laschet gehandelt. Der 58-Jährige gilt als ehrgeizig und kann als Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen auf eine recht erfolgreiche Amtszeit verweisen. Heimvorteil Laschet: Auf dem CDU-Parteitag im Dezember, der nach jetzigem Stand den neuen Vorsitzenden wählt, kommt jeder vierte Delegierte aus Nordrhein-Westfalen. Nachteil Laschet: Er liegt auf Merkel-Kurs. Die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl könnte aber auch Markus Söder. Der Bayer hat mit der CSU gerade vorgemacht, wie man eine kriselnde Partei wieder auf die Erfolgsspur setzt. Nachteil Söder: Seine Herkunft aus der kleineren Schwesterpartei.

Führungsstärke muss der neue Parteichef, und auch ein möglicher Spitzenkandidat Söder, auf alle Fälle mitbringen. Wie Kramp-Karrenbauer auch als Mit-Begründung für ihren Rückzug anführte, steht die CDU vor einer Zerreißprobe. Die letzte verbliebene Volkspartei Deutschlands muss sich mit der Chef-Personalie auch über die künftige Richtung entscheiden. Bleibt sie auf Merkel-Kurs, steuert sie auf Schwarz-Grün zu und öffnet sie sich einen Spalt breit sogar zur Linken? Oder kehrt die Partei zu einer konservativeren Linie zurück und gibt gleichzeitig die strikte Abgrenzung zur AfD auf?