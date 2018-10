Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) mit Paul Ziemiak, JU Bundesvorsitzender. (Carsten Rehder/dpa)

Die Große Koalition ist die Regierungsform der systemischen Erschöpfung, die den Wettbewerb auflöst und das Wachstum der Ränder befördert – das stammt nicht etwa von Juso-Chef Kevin Kühnert. Auch nicht von Paul Ziemiak, dem Vorsitzenden der Jungen Union. Es ist der Befund von Norbert Röttgen im aktuellen „Spiegel“. Der galt einst als „Muttis Klügster“ – bis Angela Merkel ihn 2012 vom Kabinettstisch entfernte. Er hatte es gewagt, ihre Europapolitik infrage zu stellen und dann auch noch die Landtagswahl in NRW verloren.

Aber man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Röttgen hat längst wieder Einfluss, als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag auch über die CDU hinaus. Der ehemalige Bundesminister kennt den Berliner Betrieb, er hat den stärksten Landesverband hinter sich und ist mit 53 Jahren im allerbesten Kanzlerkandidaten-Alter.

Man sieht sich immer zweimal

Nein, auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel trat er nicht auf. Dort konnten sich Merkel-Kritiker Jens Spahn und Merkel-Kronprinzessin Annegret Kramp-Karrenbauer produzieren. Auch der gegen Merkels erklärten Willen zum Fraktionschef gewählte Ralph Brinkhaus und natürlich JU-Chef Paul Ziemiak. Auffallend bei allen: Appelle zur Geschlossenheit überwogen, Kritik an der Parteivorsitzenden und Regierungschefin gab es nur in kleinen Dosen. Aber auch die können Wirkung entfalten.

Vielleicht sogar mehr als die offene Aufmüpfigkeit, zu welcher der Unionsnachwuchs ja durchaus fähig ist. Auch auf Bundesparteitagen der CDU, die bekannt sind für ihre straffe Regie. 2016 in Essen etwa, als man ungestüm die doppelte Staatsbürgerschaft kippen wollte. Der Antrag der Parteijugend ging sogar durch – und „Mutti“ macht kühl und streng klar, dass sie das Gequengel des Nachwuchses nicht schert.

Aber man sieht sich immer zweimal... In Kiel ist es ausgerechnet Kramp-Karrenbauer, wegen ihrer unbedingten Loyalität hin und wieder schon als Merkel-Kopie bespöttelt, die am Doppelpass rüttelt: Von dem müsse man sich wohl trennen, wenn der türkische Präsident weiterhin Keile zwischen Deutschtürken und Mehrheitsgesellschaft treibe. Solche Ansagen begeistern den Nachwuchs.

Deutlich mehr auf jeden Fall als Merkels süffisanter Tadel, dass der JU-Vorstand weit von einer Frauenquote entfernt sei. Das ist nun nicht gerade das, was junge Konservative – beiderlei Geschlechts – besonders umtreibt. Offenbar ist der Kanzlerin in all den Jahren der Großen Koalition das Gespür dafür abhandengekommen, welche Themen und welche Aussagen vor welchem Publikum ziehen. Oder gar, wie man den eigenen Anhang begeistert und motiviert.

Der Verschleiß-Effekt

Kein Wunder, dass die Parteijugend auch über eine Begrenzung der Amtszeit deutscher Regierungschefs diskutieren wollte. Und wieder war Merkels Erwiderung technokratisch und lahm: Dann würde ja das Recht der Bundestagsabgeordneten beschnitten, über die jeweiligen Bundeskanzler(innen) abzustimmen. Als ob die Limitierung der Amtszeit beim Staatsoberhaupt je ein Mitglied der Bundesversammlung – sie besteht zur Hälfte aus den Bundestagsabgeordneten – gestört hätte.

Den Verschleiß-Effekt spüren auch andere als Röttgen. Es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ausgerechnet jetzt laut über eine Minderheitsregierung – also ohne die SPD – nachdenkt. Schäuble, der mit Abstand erfahrenste Stratege in der Union, ist mit Blick auf das kommende Wochenende eben nicht nur auf einen Absturz der CSU fixiert.

Er denkt auch die Marginalisierung der SPD mit, in Bayern ebenso wie 14 Tage später in Hessen. Dort liegt sie nach jüngsten Umfragen bloß noch sechs Prozentpunkte vor den Grünen, in Bayern ist sie längst von ihnen überholt worden. In Schäubles Ansage schwingt unausgesprochen die Frage mit, warum so eine desolate Partei noch den Vizekanzler und diverse Bundesminister(innen) stellen sollte.

Das fragte sich die Bremer JU schon im Februar. Das gilt umso mehr, als die SPD selbst im Koalitionsvertrag zur Halbzeit der Wahlperiode eine Überprüfungsklausel verankert hat. Auch dazu muss Merkel bis zum Bundesparteitag Anfang Dezember in Hamburg eine Haltung finden. Eine Dämmerung wird man an der Elbe sicher deutlich heraufziehen sehen: entweder die der Kanzlerin oder zumindest jene ihrer bisherigen Koalition. In Essen erreichte Merkel noch 89,5 Prozent Zustimmung. Jedes Ergebnis darunter sollte sie an Abschied denken lassen. Potenzielle Erben gibt es genug.