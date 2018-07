Die Deutschen und die Umwelt

Die Deutschen sorgen sich um die Vermüllung der Meere

Die riesigen Mengen Plastikmüll in den Weltmeeren bereiten so gut wie allen Deutschen Sorgen. 96 Prozent nannten das in einer repräsentativen Umfrage der Bundesregierung ein „sehr großes“ oder „eher großes“ Problem.