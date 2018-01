„Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite“, hatte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles auf dem Sonderparteitag in Bonn angekündigt. Trotz Sondierungspapier stehen offenbar in einigen Punkten noch viele harte und lange Gesprächsrunden bevor. (Rolf Vennenbernd, dpa)

Gut 24 Stunden nach dem Parteitag trafen sie sich wieder, die möglichen künftigen Koalitionäre. Am Montagabend kamen die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD, Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz zusammen. Was wie eine Formalie klingt, hat hohen symbolischen Wert. Die Regierungsbildung dauert für deutsche Maßstäbe schon jetzt ungewöhnlich lange. Selbst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drückt nun aufs Tempo: „Die Menschen in Deutschland erwarten, dass jetzt mehr als vier Monate nach der Bundestagswahl wieder eine Regierung zustande kommt.“

Auch die CSU drängt. Und das liegt an einem, der offiziell noch gar nicht bestimmen kann: Markus Söder, der bayerische Finanzminister, will so schnell wie möglich das Ministerpräsidenten-Amt von Horst Seehofer übernehmen. Der hat ihm das zugesichert, will aber erst die Regierung in Berlin unter Dach und Fach haben. Zwei Wochen Verhandlungen, drei Wochen für den Mitgliederentscheid – so rechnet Seehofer. „Söder drängelt unglaublich“, heißt es in der CSU. Das Misstrauen, Seehofer könne es sich doch noch mal anders überlegen, dürfte mitspielen.

Dobrindt schaltet auf Milde

Die SPD ihrerseits meldete dagegen noch internen Beratungsbedarf an. Vermutlich hat sie einen gewissen Spaß daran, die CSU zappeln zu lassen und damit auch Alexander Dobrindt zu ärgern. Der Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten, der die SPD-Debatten um die Große Koalition als „Zwergenaufstand“ bezeichnet hat, ist spätestens damit zum Feindbild der Sozialdemokraten geworden. Vom „blöden Dobrindt“ sprach etwa Fraktionschefin Andrea Nahles auf dem Parteitag. Klingt nicht, als wären das besonders gute Voraussetzungen für Verhandlungen. Dobrindt allerdings schaltete am Montag auf Milde und verkündete im Fernsehsender N24: „Das tut der Freundschaft keinen Abbruch.“

Eine Auseinandersetzung gibt es aber dann doch schon, zumindest um einen Begriff: Nachverhandlungen werde es nicht geben, das Sondierungspapier gelte, sagt die Union. Die SPD hat einen Parteitags-Beschluss mit drei Bedingungen formuliert. Der Widerspruch ist allerdings womöglich nur vordergründig. Das zeigt der Überblick.

SPD hat Unterstützung des Arbeitnehmerflügels der Union

Die Befristung von Arbeitsverträgen ist für die einen das Symbol für Unsicherheit von Arbeitnehmern, für die anderen die Voraussetzung für Flexibilität von Unternehmen. Wird die Befristung begründet – etwa mit einer Probezeit, einer Vertretungsregel oder wenn die Arbeit nur vorübergehend anfällt – kann der Vertrag immer wieder weiter verlängert werden. Nicht mal einen Grund nennen muss ein Unternehmen bei Neueinstellungen, bei der Einstellung von über 52-jährigen Arbeitslosen oder wenn es gerade neu gegründet wurde. Solche „sachgrundlosen Befristungen“ dürfen dreimal verlängert werden.

NRW- und Hessen-SPD forderten auf dem Parteitag, die Große Koalition müsse die sachgrundlose Befristung abschaffen. Der beschlossene Antrag nennt daneben die Einschränkung der Befristungsgründe und der Möglichkeit für Kettenbefristungen – das eröffnet Verhandlungsspielraum. In der Union hat die SPD die Unterstützung des Arbeitnehmerflügels. Bundeskanzlerin Angela Merkel gilt als flexibel, muss aber an den Unions-Wirtschafsflügel denken, der jetzt schon tobt. Denkbarer Kompromiss: Kettenverträge werden eingeschränkt, auch für die begründeten Befristungen.

Einen Punkt hat die SPD in der Gesundheitspolitik bereits in den Sondierungen gemacht: Die Arbeitgeber sollen künftig wieder denselben Anteil an den Krankenversicherungsbeiträgen zahlen wie die Arbeitnehmer, die so genannte paritätische Finanzierung. NRW- und Hessen-SPD wollten auf dem Parteitag eine Angleichung der Ärzte-Honorarordnungen für gesetzlich und private Versicherte durchsetzen. Dem würde die Union wohl nicht zustimmen. Beschlossen wurde von der SPD dann auch eine weichere Formulierung: eine „gerechtere Honorarordnung“. Das wäre auch schon der Fall, wenn man das bisher gedeckelte Budget für gesetzlich Versicherte an- oder aufheben würde. Die Öffnung der gesetzlichen Krankenversicherung für Beamte, die die SPD auch verlangt, könnte sich am Hamburger Modell orientieren, das ab August anlaufen soll. Beamte, die in die GKV wechseln, müssen danach auf Beihilfe verzichten.

In der Flüchtlingspolitik droht Ärger

Beim Thema Flüchtlinge beschränkt sich der Parteitagsantrag der SPD auf einen Halbsatz, der allerdings für Ärger sorgen kann: Gefordert wird „eine weitergehende Härtefallregelung für den Familiennachzug, um Familien das Zusammenleben zu ermöglichen“. Die Flüchtlingspolitik war eines der gewichtigsten inhaltlichen Argumente der Groko-Gegner auf dem Parteitag. Ihr Vorwurf: Das Sondierungspapier trage einen Rechtsaußen-Ton und habe nichts mit Humanität zu tun. Die Sondierer hatten vereinbart, den Familiennachzug von Flüchtlingen weiter auszusetzen – nur für 1000 Angehörige im Monat soll es „aus humanitären Gründen“ eine Ausnahme geben.

Das Wort Härtefall ist in dem Papier nicht enthalten. Nach dem Verständnis der SPD müssten diese Fälle wohl noch oben drauf kommen. Aus der CDU kommen Kompromiss-Signale. Die CSU, für die das Thema auch Symbolwert hat, widerspricht. Gestützt wird die SPD-Position durch ein Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts vom November 2017, das einer syrischen Familie das Recht zugesprochen hatte, aus Damaskus zu ihrem 16-jährigen Sohn nach Deutschland zu ziehen, und dabei mit dem Kindeswohl argumentiert hat.

