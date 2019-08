Die riesigen Kühltürme des Atomkraftwerks Grohne. Laut WWF ist im Juli die Temperatur des Kühlwassers aus der Weser in kritische Bereiche gestiegen. (Caroline Seidel/DPA)

Juli 2019: Dem Atomkraftwerk Grohnde droht die Abschaltung. Der Grund: Die Temperatur des Kühlwassers aus der Weser steigt in kritische Bereiche. Denn der Flusspegel sinkt aufgrund mangelnder Niederschläge. Und je weniger Wasser im Fluss, desto schneller heizt es sich auf. Satte 43 Prozent der Süßwasserentnahme in Europa werden für den Betrieb von Kohle-, Erdgas- und Atomkraftwerken genutzt. Hinzu kommt Wasserkraft als Energielieferant.

Allein in Spanien sind aber über 50 Prozent der Kraftwerke einem hohen bis sehr hohen Dürrerisiko ausgesetzt. Hohes Dürrerisiko besteht in Deutschland für die Kohlekraftwerke Jänschwalde, Boxberg, Schwarze Pumpe und HKW Cottbus sowie das Wasserkraftwerk Altheim und das Gaswerk Kirchmöser. Sie liegen alle in Brandenburg. In Frankreich trifft es unter anderem die Atomkraftwerke Flamanville, Blayais, Paluel und Penly.

Wetterextreme werden immer wahrscheinlicher

Mit der Klimakrise kommt die Dürrekrise auch nach Europa und Deutschland. Die aktuelle Erderhitzung macht diese Wetterextreme immer wahrscheinlicher. Nicht ohne Grund spielt das Bonner Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bereits Szenarien durch, was sich bei weiteren sechs Jahren Dürre wie im Sommer 2018 in Deutschland abspielen könnte.

Um die fatale Dürrespirale zu stoppen, muss die Staatengemeinschaft die Erderhitzung auf 1,5 Grad begrenzen. Die EU muss ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 möglichst um 65 Prozent gegenüber 1990 verringern und die Ziele des Pariser Abkommens mit wirkungsvollen Maßnahmen unterlegen. Noch dieses Jahr brauchen wir ein wirksames nationales Klimaschutz-Gesetzespaket, um das 40 Prozent-Reduktionsziel der Bundesregierung für 2020 wenigstens mit minimaler Verspätung noch zu erreichen.

Zugleich gilt es, mit den Süßwasserressourcen verantwortlicher umzugehen. Für wasserintensive Wirtschaftszweige wie Landwirtschaft, Bergbau oder Energie sollte das entlang klarer Standards und Kriterien gesetzlich verpflichtend sein. Auch in EU-Handels-, Investitions- und Wirtschaftsabkommen gehört nachhaltiges Süßwassermanagement eingebunden – so aktuell beim Freihandelsabkommen Mercosur.

Und wir müssen uns international wie lokal besser gegen Dürren wappnen, beispielsweise bei der Stromversorgung. Der Bau neuer Kohle-, Gas- oder Atomkraftwerke ist angesichts der Dürrekrise aberwitzig. Auch Wasserkraft ist in Zeiten niedriger Wasserstände und wegen der vielfältigen Umweltauswirkungen keine grüne Alternative. Wind- und Solarenergie gehört die Zukunft.

