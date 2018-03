Seit 1960 finden in Deutschland Ostermärsche statt. (dpa)

Es gab Zeiten, da war Frieden für die meisten Menschen in Deutschland etwas Selbstverständliches. Kriege wurden zwar weiterhin geführt, doch sie fanden woanders statt. Entsprechend belächelt wurden die „ewigen Friedensbewegten“, die Ostermarschierer, die beharrlichen Warner und Mahner, die gegen Aufrüstung, für einen totalen Waffenverzicht und gute Beziehungen zwischen den Ländern auf die Straße gingen.

„Marschieren wir gegen den Osten? Nein! Marschieren wir gegen den Westen? Nein! Wir marschieren für die Welt, die von Waffen nichts mehr hält!“, so lautete in den 1960erJahren einer der Protest-Slogans. Die Kriege in der Welt sind nie verschwunden. Sie rückten sogar immer näher an Europa, immer näher an Deutschland heran.

Und doch schien die große Bedrohung, die Gefahr eines Krieges zwischen den Blöcken im Westen und Osten, mit dem Ende des Kalten Krieges ein für alle Mal gebannt. Die Zeichen standen auf Abrüstung – Washington, London, Paris, Berlin und Moskau gingen entsprechend vertrauensvoll mitein-ander um. Von der Eiszeit zur Wende, allen voran Deutschland profitierte von dieser neuen Partnerschaft mit Russland.

Und heute? Die Blockbildung ist zurück, die Eiszeit auch. Immer häufiger wird von der Rückkehr des Kalten Krieges gesprochen, und das nicht nur von Menschen, die Russland nahestehen. Wenn jemand wie Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, davon spricht, dass die Lage heute explosiver sei als während des Kalten Krieges, muss das zu denken geben.

Es geht also längst wieder um die Bewahrung des Friedens, um die Suche nach einem Ausweg aus der sich immer schneller drehenden Spirale der Sanktionen und Gegensanktionen. Seit 1960 finden in Deutschland Ostermärsche statt. Viele Jahre war es still um die Aktivisten geworden. Jetzt gibt es mehr Gründe denn je, sich an einer der vielen Veranstaltungen zu beteiligen, denn es ist gefährlich, Frieden für selbstverständlich zu halten.

