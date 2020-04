Es ist das richtige Signal zur rechten Zeit. Die Empfehlungen der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina sind gleichermaßen deutlich wie vorsichtig: Unter bestimmten Voraussetzungen sollen zunächst die Grundschulen und die Sekundarstufe I wieder geöffnet werden. Auch weitere Teile des öffentlichen Lebens könnten nach Überzeugung der Wissenschaftler schrittweise normalisiert werden. Etwa der Einzelhandel, das Gastgewerbe und die Behörden.

Am Mittwoch beraten Bundesregierung und Länderregierungen über den Corona-Exit. Die Politik sollte das Papier der Leopoldina beim Wort nehmen und Mut beweisen. Natürlich ist die Virus-Krise damit nicht bewältigt, bestenfalls ihr Höhepunkt überwunden. Wichtig ist aber nach zurückliegenden dramatischen Wochen, den Menschen wieder Zuversicht zu geben. Vor allem den Kurzarbeitern, den Selbstständigen. Viele von ihnen bangen um ihre Existenz. Auf Basis der Hinweise ließe sich auch so mancher Schnellschuss der Politik galant aus der Welt schaffen. Etwa die Verbote von Parkbesuchen in manchen Bundesländern oder der übereifrige Umgang mit dem Friseurhandwerk.