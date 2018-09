Rot-weißes Fahnenmeer: Am Sonnabend wird der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in Köln vor Tausenden die Zentralmoschee in Ehrenfeld eröffnen. (HENNING KAISER/DPA)

Wenn Recep Tayyip Erdogan am Sonnabend nach Köln kommt, dann wird der türkische Staatspräsident nicht bloß eine große Moschee im Stadtteil Ehrenfeld eröffnen. Er kehrt auch zurück in die Stadt, in der sich die Dinge änderten. Köln war der Wendepunkt. Es war ein Februartag im Jahr 2008, als Erdogan vor 16 000 Anhängern in einer Kölner Mehrzweckhalle seine Diasporapolitik neu erfand. Die Rede, in der er „Assimilation zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ erklärte, markierte den Beginn eines Entfremdungsprozesses.

Seit 2010 beobachtet das Zentrum für Türkeistudien in Essen in Langzeituntersuchungen unter Deutschtürken einen „wachsenden Trend zur Türkeiorientierung“ und eine „zunehmende Distanz zu Deutschland“. Die Forscher sehen für das verschlechterte Verhältnis vor allem zwei Ursachen: Mit Thilo Sarrazins Bestseller „Deutschland schafft sich ab“ spitzte sich ab 2010 der Ton in der Integrationsdebatte gegenüber Deutschtürken und Muslimen drastisch zu.

Gleichzeitig begann die türkische Regierung, sich stärker um sie zu bemühen. Nach Erdogans Kölner Rede richtete man 2010 das Ministerium für Auslandstürken ein. Die Botschaft der türkischen Regierung war klar, sagt Haci-Halil Usluca, Leiter des Zentrums für Türkeistudien: „Wir kümmern uns um euch, die Deutschen nicht.“

Ist es also das, was Deutschtürken an Erdogan begeistert? Einen, der das wissen muss, trifft man in einem kleinen Autohaus in Delmenhorst, nicht weit vom Bahnhof. Draußen ist es schon dunkel, drinnen, im backsteinernen Bürogebäude, lehnt sich Tamer Sert zurück in seinem lederbezogenen Schreibtischstuhl und lässt einen Kugelschreiber um die Finger kreisen. Hinter ihm ein buntes Puzzle aus Aktenordern, dazu eines der Trikots, die er einem lokalen Fußballteam gesponsert hat. Vor ihm, auf dem Schreibtisch, stapeln sich die Pressemitteilungen der FDP.

Sert, Strickcardigan über dem petrolblauen Poloshirt, Schnäuzer, die Schläfen ergraut, ist Kreisvorsitzender der Delmenhorster Liberalen. Und er ist bekennender Erdogan-Unterstützer. Den Widerspruch, den das für viele seiner Parteifreunde darstellt, sieht er nicht. Er wundert sich eher über den niedersächsischen Landesvorstand. Die hätten versucht, ihn aus der Partei zu schmeißen. Unmöglich findet er das, eine Schande für eine liberale Partei. Der Kugelschreiber rast jetzt um den Daumen, durch die Finger seiner Hand und zurück. Eigentlich will er sich nicht so aufregen, aber manchmal fragt Sert sich: Warum kümmern die sich überhaupt alle um mich?

Erinnerungen an die Schulzeit

Über Wochen warb er auf seiner Facebook-Seite dafür, beim Referendum zur Verfassungsänderung mit „Ja“ zu stimmen. Gerne wäre er dabei, wenn Erdogan am Sonnabend die Zentralmoschee des umstrittenen Islamverbands Ditib in Ehrenfeld einweiht. Aber Sert kann nicht, er muss mit seinem Vater, den er pflegt, in die Türkei fliegen. Nach Sinop, Heimatbesuch. Als Sert die Hafenstadt am Schwarzen Meer in den 1970er-Jahren verließ, steckte er noch in der Pubertät. Von damals geblieben sind ihm die Erinnerungen an seine Schulzeit.

Zur nächsten Moschee war es nicht weit, vielleicht Hundert Meter. Einmal sei er auf dem Weg vom einen Gebäude zum anderen mit dem Koran in der Hand erwischt worden. Sofort hätte er von den Sicherheitskräften Schläge kassiert. In Deutschland, wo ihm der Winter und die Menschen kalt vorkamen, sei das anders gewesen. Keinen habe es gekümmert, wenn er im Bus gesessen und den Koran gelesen habe. „Ich habe immer wieder gebetet, dass die Türkei jemanden bekommt, der diese Religionsfreiheit auch dort durchsetzt. Erdogan hat das gemacht“, sagt Sert.

Jetzt laufe er mit einem Koran in der Hand durch Istanbul, wo seine Familie ein Stadthaus besitze, und niemanden störe das. Und noch was, sagt Sert: „Erdogan hat Istanbul verwandelt.“ Zehn Jahre sei er zwischenzeitlich nicht in der Stadt gewesen. Als er wiederkam und durch seinen Stadtteil Sultangazi spazierte, seien die Straßen breiter gewesen als zuvor, darauf fuhr nun eine Straßenbahn, der Müll sei verschwunden. Da habe er gemerkt, es passiere was in der Türkei, endlich gehe es voran. Und dann habe sich der Staatspräsident auch noch so direkt an ihn, an die anderen Deutschtürken gewandt, sagt Sert. „Erdogan hat uns Deutschtürken den Stolz zurückgegeben, den ein Mensch haben muss.“

Caner Aver glaubt, dass Erdogan auch deshalb so beliebt ist unter den Deutschtürken, weil er es versteht, sie emotional anzusprechen. „Er gibt ihnen das Gefühl, zugehörig zu sein“, sagt der Migrationsforscher am Zentrum für Türkeistudien. „Erdogan vermittelt den Deutschtürken ein Selbstwertgefühl, das sie in Deutschland trotz ihrer erfolgreichen Integration nicht erleben.“ Besonders die kontrovers geführten Integrationsdebatten hätten den Identitätskonflikt vieler Deutschtürken verstärkt. „Es erscheint ihnen, als müssten sie sich entscheiden: Deutsch oder Türkisch?“

Im vergangenen Jahr fühlten sich laut einer Untersuchung des Zentrums für Türkeistudien 51 Prozent der Deutschtürken eher durch die türkische Regierung vertreten, nur 37 Prozent durch die Bundesregierung. Da überrasche es fast, dass die Gruppe der Erdogan-Wähler „viel kleiner als oft angenommen“ ist, sagt Aver. Von den etwa 2,8 Millionen Deutschtürken waren 1,4 Millionen berechtigt, ihre Stimme bei den Präsidentschaftswahlen im Juni abzugeben. Die Hälfte machte von ihrem Recht Gebrauch, etwa 65 Prozent dieser 700 000 Personen stimmten für Erdogan. Viele der national-religiös eingestellten Deutschtürken, die Erdogan unterstützen, machten das auch, „weil ihr Wertekonzept hier auf wenig Akzeptanz stößt“. Das, sagt Aver, führe bei einigen zu „einer Trotzreaktion, einem Jetzt-erst-recht-Gefühl“.

"Die Offenheit lässt nach, auf beiden Seiten"

Das spürt auch Murat Orta. Der Vorstand des türkischen Bremer Fußballclub Vatan Sport spricht von einer „gefährlichen Trotzigkeit“, die sich besonders bei jungen Deutschtürken breitgemacht habe. „Man merkt, dass sich viele junge Deutschtürken abkapseln.“ Treffen in einem Innenstadtcafé, Orta arbeitet für die Stadt, da passe es ihm hier besser als im Gröpelinger Vereinsheim, das die Ditib dem Club zur Verfügung gestellt hat. Orta sagt, ihm falle auf, dass sich viele junge Deutschtürken von der deutschen Politik abgewandt hätten. Wenn er mal einen Politiker ins Vereinsheim einlade, interessiere das kaum jemanden.

„Die Offenheit lässt nach, auf beiden Seiten.“ Orta gestikuliert, der Ärmel seiner braunen Lederjacke verrutscht und gibt den Blick frei auf seinen Unterarm. Dort steht in geschwungener Schrift geschrieben: „Atatürk“. Orta war stimmberechtigt bei den Wahlen im Juni. Gewählt hat er nicht. „Ich maße mir nicht an, in einem Land mitzuentscheiden, in dem ich nicht lebe“, sagt er. „Eine Wahl zu treffen, ohne mit den Konsequenzen leben zu müssen, das geht für mich nicht.“

Orta weiß, dass viele in seinem Verein das anders sehen. Er schätzt, die Hälfte seiner Mitglieder unterstütze wohl Erdogans AKP. Der Putschversuch im Jahr 2016 habe Erdogan geholfen, Wähler in Deutschland zu mobilisieren. „Die Bilder von Panzern, die durch Istanbul rollen, haben einen Patriotismus und eine Solidarität mit Erdogan neu entfacht, die bei vielen Deutschtürken schon eingeschlafen war“, sagt Orta. Wenn die nationale Sicherheit bedroht sei, dann verstärke das die Sympathien für den, der Stabilität verspricht. „Erdogan zu unterstützen, ist für viele Deutschtürken auch eine Glaubensfrage", sagt Orta.

Er hofft, dass die Bundesregierung und der türkische Staatspräsident den Besuch nutzen, um die Situation zu entspannen. Alles andere würde den Konflikt, in dem sich die Deutschtürken befinden, bloß verstärken, sagt Orta. Zehn Jahre nach Erdogans erstem großen Auftritt könnte Köln erneut zum Wendepunkt werden. Zu einem Moment der Annäherung.