Die festlichen Einladungen sind ganz in hoffnungsvollem Grün gehalten. „Der Präsident und Mrs. Trump erbitten das Vergnügen ihrer Teilnahme an dem Weihnachtsempfang im Weißen Haus“, steht in goldenen Lettern unter dem Siegel des Präsidenten. Darunter Datum und Uhrzeit, aber kein Hinweis auf besondere Schutzvorkehrungen angesichts der außer Kontrolle geratenen Pandemie. Rund eine Millionen Covid-19-Neuinfektionen verzeichneten die USA in den vergangenen fünf Tagen, im Schnitt starben täglich mehr als 2000 Menschen an dem Virus. Der scheidende Präsident und die First Lady sehen dennoch keine Veranlassung eine ihrer 20 Weihnachtspartys abzusagen. Auf der Gästeliste stehen Mitarbeiter, Spender und Parteifreunde, die sich gut überlegen müssen, ob sie ihre Gesundheit auf einem potenziellen „Superspreader“-Event riskieren wollen.

Trumps Hausanwalt und „Koordinator” der Wahlanfechtungen, Rudy Giuliani wird bestimmt nicht kommen. Der 76-Jährige liegt mit Covid-19 im Georgetown University Medical Center von Washington, nachdem er in den vergangenen Tagen auf Reisen durch Michigan, Arizona und Georgia Hunderte Hände schüttelte und sich oft maskenlos mit Unterstützern Trumps getroffen hatte.

Vizepräsident Mike Pence, der formal die Covid-19-Arbeitsgruppe im Weißen Haus leitet, lädt ebenfalls ein, zu einer Weihnachtsfeier im ­Naval Observatory, einem Forschungsinstitut der US-Marine. Immerhin weist dessen Einladung auf die Pflicht aller Teilnehmer hin, die älter als zwei Jahre sind, Maske zu tragen. Wie das beim Reichen von Häppchen und Getränken gehen soll, blieb ein Geheimnisse. US-Außenminister Mike Pompeo, der neben Pence der treueste Gefolgsmann Trumps ist, bringt die mindestens 900 Adressaten seiner Einladungen zu diplomatischen Festtagsempfängen ebenfalls in Not. Zusammen mit Ehefrau Susan lädt der Minister auf getrennten Veranstaltungen mal die eigenen Diplomaten mal die in Washington akkreditierten Botschafter in den vornehmen Benjamin Franklin Room auf die achte Etage ein.

Der Infektiologe Ian Lipkin vom Center for Infection and Immunity der Columbia University fragt sich, wie bei solchen Feiern, die Covid-19-Richtlinien der örtlichen und nationalen Behörden eingehalten werden können. Im Stadtgebiet von Washington dürfen keine Feiern mit mehr als zehn Personen veranstaltet werden und die Gesundheitsbehörde CDC rät Amerikanern derzeit, Versammlungen ganz zu vermeiden. „Veranstaltungen dieser Art sind auf mehreren Ebenen gefährlich“, sagt Experte Lipkin der „Washington Post“. Der Verzehr von Essen und Getränken, Alkohol und Livemusik trügen dazu bei, das Ansteckungsrisiko massiv zu erhöhen. „Wir sehen alle Anzeichen für das, was wir im Rosengarten bei dem Empfang nach der Bestätigung Amy Coney Barrett erlebt haben“, warnt Lipkin.

Dem Präsidenten und seinen Getreuen scheint das genauso egal zu sein, wie sie der Ausbreitung des Virus tatenlos zusehen. Und das vor dem Hintergrund der eindringlichen Warnungen der eigenen Experten. Am Sonntag warnte die Leiterin der Corona-Arbeitsgruppe im Weißen Haus, Deborah Brix, ihre Landsleute vor „dem schlimmsten Ereignis, das dieses Land jemals erlebt hat”, wenn die Richtlinien weiter nur halbherzig umgesetzt würden. Und sie fügte emphatisch hinzu: „Nicht nur im Gesundheitswesen.“ Der Chef des Gesundheitsbehörde CDC, Robert Redfield, hatte bereits in der vergangenen Woche vor der größten Gesundheitskrise in der Geschichte der USA gewarnt. Die kommenden drei Monate seien eine schwierige Zeit, die „bis zu 450 000 Tote“ bringen könnte, falls die Amerikaner keine Maske trügen oder nicht sozialen Abstand hielten. Wie etwa die Teilnehmer der Kundgebung Trumps in Valdosta im US-Bundesstaat Georgia, die dicht gedrängt dem abgewählten Präsidenten zujubelten. Obwohl Georgia mit 6226 Covid-19-Neuerkrankungen am Sonnabend einen neuen Tagesrekord setzte. Oder aber Sean Gilmartin, Ehemann der Sprecherin des Weißen Hauses Kayleigh ­McEnany, der die Covid-19-Regeln im Presseraum des Weißen Hauses ignorierte.

Auf den offensichtlichen Widerspruch zwischen den Empfehlungen der eigenen Gesundheitsbehörde und der Sorglosigkeit des Präsidenten und dessen Mitarbeiter im Weißen Haus angesprochen, redete sich McEnany mit den Protesten nach dem gewaltsamen Tod des schwarzen George Floyd im Mai heraus. Wenn es erlaubt sei, „Geschäfte zu plündern, Gebäude niederzubrennen und zu protestieren“, müsse es wohl möglich sein, zu einer Weihnachtsfeier einzuladen. Das Problem dieses Vergleichs sind das um ein vielfach gestiegene Ansteckungsrisiko im Vergleich zu vor einem halben Jahr und der Umstand, dass die Empfänge drinnen stattfinden.

Bisher haben sich mehr als 14 Millionen Amerikaner infiziert. Mehr als 281 000 davon sind dem Erreger erlegen. Seit dem Thanksgiving-Fest stieg die Zahl der Neuinfektionen auf täglich rund 200 000 an. Die Krankenhäuser sind mit mehr als 100 000 Covid-19-Patienen so überlastet, das vielerorts bereits Personal und Räumlichkeiten für die Betreuung der Kranken fehlen.

Der gewählte Präsident Joe Biden hat angekündigt die Kontrolle der Pandemie und die Verteilung der Impfstoffe zur obersten Priorität zu machen. Er hat eine dreizehnköpfige Experten-Gruppe gebildet, die ihn zu konkreten Maßnahmen berät. Im Gespräch für die Covid-19-Koordination in der designierten Regierung ist der Co-Vorsitzende des Übergangsteams Jeff Zients.

Anfang dieser Woche will Biden sein Team vorstellen, das für den Kampf gegen die Pandemie zuständig sein wird. Neuer Gesundheitsminister soll der kalifornische Justizminister Xavier Becerra werden. Die Gesundheitsbehörde CDC wird die Infektiologin Rochelle Walensky vom Massachusetts General Hospital leiten, während Vivek H. Murthy in eine Spitzenposition zurückkehrt, die er schon einmal unter Barack Obama innehatte: Er wird Surgeon General, Direktor des öffentlichen Gesundheitsdienstes der USA.