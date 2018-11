Eine Frau besucht den Soldatenfriedhof Douaumont bei Verdun. Dort liegen 130 000 Opfer des Ersten Weltkriegs begraben. (CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS)

Die Schilder, die an Wegesrändern und zwischen Sträuchern hervorragen, wären an dieser Stelle gar nicht notwendig. „Souvenez-vous!“, „Erinnert euch!“, mahnen sie, dabei lässt jeder Blick in die Landschaft unweigerlich an jene Zeit denken, die zwar 100 Jahre zurückliegt: 1914 bis 1918. Die aber hier um Verdun überall präsent und in die Landschaft eingeprägt ist wie eine Tätowierung in die Haut eines Menschen.

Die welligen Verformungen der Erde, über die längst Gras gewachsen ist, zeugen immer noch von den Bombeneinschlägen im Ersten Weltkrieg. Alte Bunker ragen zwischen Bäumen hervor. Auf den Soldatenfriedhöfen reihen sich weiße Kreuze – und schwarze für die deutschen Gefallenen – aneinander. Einstige Schützengräben wurden restauriert, damit historisch Interessierte sie besichtigen und das Grauen der Soldaten, die hier ausharren mussten, zumindest ansatzweise nachempfinden können. Ortsschilder erinnern an die ehemaligen Dörfer, die damals komplett zerstört und nie mehr aufgebaut wurden. Einen symbolischen Bürgermeister haben sie bis heute, wenn auch keinen einzigen Einwohner.

"Hölle von Verdun"

„Wer hier aufwächst, badet in der Erinnerung an diese Zeit und ist ständig mit ihr konfrontiert“, sagt Vincent Jacquot. Der beim regionalen Tourismusamt angestellte Historiker spricht aus eigener Erfahrung. „Hier wird einem der unschätzbare Wert eines friedlichen Europas wohl noch bewusster als anderswo.“ Seit vier Jahren organisieren die Stadt Verdun und die ganze Region, aber auch Schulen und private Vereine ein umfangreiches Programm mit Konferenzen, Projekten und Ausstellungen, die verschiedenste Aspekte des Ersten Weltkriegs behandeln, der in Frankreich als „Großer Krieg“ bezeichnet wird.

Die verlustreichen Kämpfe vor allem in der zehn Monate andauernden „Hölle von Verdun“ im Jahr 1916 stehen sinnbildlich für die Sinnlosigkeit des Stellungskampfes und des kriegerischen Mordens. Damals wollte die Oberste Heeresleitung der Deutschen die Franzosen unter beispiellosem Artilleriebeschuss aufreiben, hatte aber nicht mit deren zähem Widerstand gerechnet. So dient Verdun, das mehr moralische als strategische Bedeutung hatte, als Symbol für die bedingungslose Opferbereitschaft bei der Verteidigung des Vaterlandes und beförderte den Helden-Mythos des „Poilu“ – des französischen Frontsoldaten. Er lebt bis heute fort.

Als sich 1984 der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl und Präsident François Mitterrand vor dem Beinhaus von Douaumont, in dem Knochen von 130 000 Soldaten aus beiden Ländern ruhen, einander die Hände reichten, besiegelte diese berühmt gewordene Geste die deutsch-französische Aussöhnung. Verdun gehörte nun auch zu den unumgänglichen Stationen des jetzigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei seiner „Gedenk-Rundreise“, die ihn an jedem Tag dieser Woche an einstige Kriegsschauplätze im Norden und Osten des Landes führt.

Der Höhepunkt der Gedenk-Woche ist an diesem Sonntag erreicht, wenn der Präsident traditionell einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten am Triumphbogen in Paris niederlegt und eine internationale Zeremonie mit mehr als 60 Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt stattfindet – unter ihnen die Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Donald Trump, sowie Merkel. Die Kanzlerin wird anschließend die Eröffnungsrede für ein „Forum für den Frieden“ halten, welches zu einer jährlichen Veranstaltung werden soll.

Um nicht nur im geschichtlichen Gedenken zu verharren, hat der französische Staatschef Begegnungen mit Schülern sowie Besuche in einer Autofabrik und einem Altersheim vorgesehen. Mit dieser Aufmerksamkeit für das ländliche Frankreich möchte Macron, der seit Monaten kontinuierlich an Beliebtheit einbüßt, zeigen, dass er kein „Präsident der Reichen“ und nicht nur ein „Präsident der Städte“ ist, wie ihm seine Gegner vorwerfen.

Wie sein Vorgänger François Hollande misst auch er symbolkräftigen Gesten an historischen Gedenktagen und Lektionen aus der Geschichte eine große Bedeutung zu. In einem Interview mit der Regionalzeitung „Ouest France“ sagte Macron, unsere heutige Zeit und jene zwischen beiden Weltkriegen zeigten verblüffende Ähnlichkeiten auf. „Europa steht vor einem Risiko: durch die nationalistische Lepra zu zersplittern und von äußeren Kräften umgestoßen zu werden. Und damit seine Souveränität zu verlieren“, warnte er, der in einem Interview den Aufbau einer „richtigen europäischen Armee“ forderte.

Noch immer sehr präsent

So versucht der 40-jährige Präsident, aus dem historischen Gedenken eine Botschaft mit Blick auf die Europa-Wahlen im Mai nächsten Jahres zu formen. Bereits im Präsidentschaftswahlkampf hatte er gegenüber seiner Hauptrivalin, der Rechtspopulistin Marine Le Pen, argumentiert, die vielen Soldatenfriedhöfe in seiner nordfranzösischen Heimatregion müssten eine Warnung vor einer nationalistischen Politik sein. „Wir haben zwar den Krieg gewonnen, aber den Frieden verloren. Denn dieser Sieg baute auf der Erniedrigung des deutschen Partners auf“, sagte er kürzlich.

Tatsächlich ist der „Große Krieg“ in den französischen Köpfen noch immer sehr präsent, was sich unter anderem aus den umfangreichen Zerstörungen und der immensen Zahl von Toten – alleine auf den Schlachtfeldern starben 1,4 Millionen Soldaten – und Verletzten erklärt. Auch deshalb kritisierten Vertreter der Armee sowie der Konservativen Macron dafür, am Sonntag keine Militärparade auf den Champs-Élysées abzuhalten. Französischen Medien zufolge liegt diese Entscheidung im Bemühen begründet, Kanzlerin Merkel nicht mit einer zu „militarisierten“ Zeremonie mit dem Beigeschmack einer triumphalen Siegesfeier zu irritieren. „Den jungen Generationen muss der Mut der acht Millionen Soldaten, die in diesem Krieg gekämpft haben, nahegebracht werden“, sagt der pensionierte General Vincent Desportes. „Ich hoffe auf ein großes Défilé am nächsten Nationalfeiertag 2019, um die Rolle der französischen Armee bei der Verteidigung der Heimat zu verdeutlichen.“

Man könne den Stellenwert des Ersten Weltkriegs für Frankreich kaum überbewerten, erklärt der deutsche Historiker Arndt Weinrich, der derzeit an der Pariser Sorbonne-Universität unterrichtet. „Was die Bezüge auf die politische Kultur angeht, beginnt das moderne Frankreich mit 1914.“ Der „Poilu“ als tapferer Frontsoldat sei noch immer eine echte Identifikationsfigur für die Franzosen, ein Held und Opfer zugleich, was das große Engagement der Zivilgesellschaft beim Kriegsgedenken erkläre. Anders als Deutschland habe Frankreich keine Probleme mit patriotischen Bezügen auf die Geschichte. Davon abgesehen näherte sich der Blick beider Länder und Nationen auf den Ersten Weltkrieg aber längst stark an. Auf beiden Seiten bewertet man ihn als Katastrophe, anstatt als Sieg oder Niederlage: Man könne sich auf die Lektion des „Nie wieder“ einigen. Es ist dieselbe Botschaft, die die mahnenden Schilder in den Wäldern um Verdun aussenden.