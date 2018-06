Der Handelskrieg hat begonnen, die ersten Schüsse sind gefallen. Den Schutzzöllen der Amerikaner auf Stahl und Aluminium werden Vergeltungsaktionen folgen. Die Frage ist nur noch, wie scharf die EU, Kanada und Mexiko dagegenhalten werden.

Den Schaden haben alle. Wer wüsste das besser als die Bremer mit ihrer langen Tradition der Handelsbeziehungen in alle Welt. Der freie Warenaustausch mit anderen Ländern, so die historische Lektion, vermehrt nicht nur auf allen Seiten den Wohlstand. Er baut auch kulturelle Brücken. All das setzt Trump aufs Spiel.

Dabei treffen die neuen Handelsschranken zuallererst Firmen und Verbraucher in den USA. Ob sie nun Kinderspielzeug oder Landmaschinen herstellen – die Zölle lassen die Herstellungskosten amerikanischer Unternehmen steigen und machen sie weniger wettbewerbsfähig. Produkte werden teurer, Margen sinken.

Der Schaden für die Europäer ist noch überschaubar. Nur vier Prozent der Stahlimporte in den USA hat im vergangenen Jahr Deutschland beigesteuert. Doch die Gefahr ist groß, dass schon bald die Autoindustrie zum nächsten Schlachtfeld wird.

Wenn Trump Mercedes-Autos von der Fifth Avenue verbannen will, ist das längst nicht nur eine Kriegserklärung an Daimler. Für mehr als 20 Milliarden Dollar im Jahr haben die Vereinigten Staaten zuletzt deutsche Autos eingeführt. Die Tür für Verhandlungen mit den USA muss daher offen bleiben. Dieser Konflikt darf sich nicht hochschaukeln. Europas Industrie hat zu viel zu verlieren.