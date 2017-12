Flaggen der Europäischen Union (dpa)

Die Europäische Union befindet sich in einer Findungsphase. Erst am 29. März 2017, neun Monate nach dem Brexit-Referendum der Briten, ließ Premierministerin Theresa May das formale Austrittsgesuch durch ihren Botschafter in Brüssel übermitteln.

Sie versuchte Zeit zu schinden, um sich auf das vorzubereiten, was es so noch nie gegeben hat in der Gemeinschaft: Ein Mitglied verlässt den Klub. Wenige Tage zuvor fanden die Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge, auf denen die EU gründet, statt: Der Festakt hatte einen faden Beigeschmack. Großbritannien gehörte nicht zu den Gästen.

Stattdessen nahmen die übrigen 27 Staats- und Regierungschefs das Jubiläum zum Anlass, sich auf eine gemeinsame Zukunft und eine bessere, reformierte EU einzuschwören, die auch neue Verantwortlichkeiten übernimmt. Die EU sollte breiter aufgestellt werden und gleich zwei Bereiche, die traditionell den Mitgliedstaaten obliegen, gemeinschaftlich voranbringen – zum einen im sozialen Bereich, zum anderen in der Verteidigung.

Mit der Entscheidung Großbritanniens fiel eine Befangenheit von der EU ab, die sich neu zu erfinden begann. Beim Dezembergipfel wollte die Gemeinschaft die neue Verteidigungsunion auf den Weg bringen. Ein Traum, der schon in den Kinderjahren der Union ausgeträumt schien, weil Frankreichs Parlament dagegen gestimmt hatte.

Jetzt soll sie ein flexibles Konstrukt werden, dem fast alle beigetreten sind, mit Ausnahme von Malta und Dänemark. Die Eurozone wollen die Staats- und Regierungschefs auf ein stabileres Fundament stellen, den Europäischen Stabilitätsmechanismus, der im Zuge der Finanzkrise gegründet wurde, zu einem echten Währungsfonds ausbauen. Auch weil sich die EU nicht mehr auf die USA verlassen kann.

Am Ende stand ein Kompromiss

Mit Donald Trump als US-Präsident wurde die Gemeinschaft in eine neue Rolle gezwungen, eine internationale mit weitaus mehr Bedeutung. Doch diese eröffnete der EU auch neue Möglichkeiten. Innerhalb von kürzester Zeit trieb die Gemeinschaft die Gespräche über Freihandelsabkommen mit mehr als 20 Staaten voran.

Kurz vor dem Jahresende gelang der Durchbruch mit Japan, einem der Teilnehmer des Transpazifikabkommens, aus dem Trump ebenfalls ausgetreten ist. Auch mit Partnern dieses Handelsvertrags wie Neuseeland und Australien steht die Gemeinschaft in Vorgesprächen. In diesem Herbst trat das Freihandelsabkommen Ceta mit Kanada in Kraft.

Großbritannien wird von all diesen Verträgen nicht mehr profitieren und stattdessen selbst eine Übereinkunft über den Warenaustausch mit der EU aushandeln müssen. Die in diesem Jahr so lange stockenden Verhandlungen haben in letzter Minute einen ersten Durchbruch erreicht.

Am Ende stand ein Kompromiss, dessen Ausarbeitung in der Realität neuen Streit bedeuten dürfte – besonders, was die Regelung für Irland betrifft. Doch die schwierigsten Fragen kommen erst noch. Die EU muss sich rüsten für harte Verhandlungen, die bis zum kommenden Herbst abgeschlossen sein sollen.

Gleichzeitig hatte sie mit internen Zerwürfnissen zu kämpfen. Die osteuropäischen Staaten ließen es mit ihrer Weigerung, Flüchtlinge aufzunehmen, auf eine Eskalation ankommen. An der Ursache des Problems, nämlich der Dublin-Regelung, nach der jeder Mitgliedstaat für die Versorgung der Flüchtlinge zuständig ist, über den diese in die EU gelangen, wurde nicht gerüttelt. 2018 soll die Reform gelingen.

Wieder Kurs auf Europa nehmen

Dagegen sträuben dürfte sich auch das nationalkonservativ regierte Polen, das in diesem Jahr ungeachtet des Rechtsstaatsmechanismus‘, den die EU ausgelöst hatte, seinen Zerstörungskurs der unabhängigen Justiz fortsetzte.

Weil Ungarn sich auf die Seite Warschaus geschlagen hat, droht die Gemeinschaft mit einem stumpfen Schwert. Die letzte Konsequenz des Verfahrens – der Stimmrechtentzug in der Runde der Mitgliedstaaten – muss Polen nicht fürchten, weil dafür Einstimmigkeit der übrigen EU-Länder erforderlich ist.

Während sich ein immer tieferer Graben durch die Union zieht, erschien Frankreichs Präsident Emmanuel Macron da wie der rettende Engel. Er will die EU reformieren, stärken, enger zusammenwachsen. Doch für seine Visionen braucht er ein starkes Deutschland.

Am Ende dieses Jahres blickte die Gemeinschaft wartend nach Berlin. Die alles entscheidende Frage: Wann kann die Bundesrepublik wieder Kurs auf Europa nehmen und der deutsch-französische Motor wieder anspringen? Die Suche nach dem neuen Selbst, sie wird 2018 weitergehen.