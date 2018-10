Niklas Drexler, FDP Niedersachsen (Drexler)

Während die Staaten der Europäischen Union im Rahmen der Entwicklungshilfe jedes Jahr Milliardenzahlungen an Afrika leisten und dabei leider nur dürftige Erfolge vorweisen, hat sich China zum größten Handelspartner und Investor unserer südlichen Nachbarn aufgeschwungen. Europa verliert das Rennen gegen einen autoritär geführten Staat, der ohne Fragen nach Menschenrechten oder Rückführungsabkommen das in Afrika so dringend benötigte Geld verspricht.

Doch auch wenn Chinas Investitionen nicht unmittelbar konditioniert werden, sind sie politisch nicht kostenlos. Loyalität wird etwa bei Abstimmungen in der Vollversammlung der Vereinten Nationen erwartet. Nicht gänzlich abzusehen ist, für welche geostrategischen Interessen die neu entstehenden finanziellen Abhängigkeiten in Zukunft genutzt werden sollen. So wurde in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba das Hauptgebäude der Afrikanischen Union höchstwahrscheinlich von China verwanzt.

Es ist noch nicht zu spät, afrikanische Staaten für eine stärkere Kooperation mit Europa zu gewinnen. Dafür müssen wir ihnen aber eine Perspektive anbieten, die über gut gemeinte Belehrungen und Krisenhilfe hinausgeht. FDP-Chef Christian Lindner bringt einen EU-Kommissar für Afrika ins Spiel. Das ist ein kluger Vorschlag.

Denn erstens würden Doppelstrukturen bei Entwicklungszusammenarbeit und Wirtschaftsförderung vermieden und somit auch kleineren EU-Mitgliedsstaaten der Weg nach Afrika geebnet. Zweitens könnten Investitionsförderung und Finanzierung aufeinander abgestimmt und strategisch auf gesamteuropäische Interessen ausgerichtet werden. Drittens steigert das Verhandlungsgewicht einer 15-Billionen-Euro-Volkswirtschaft die Wahrscheinlichkeit, auch bei Menschenrechten und Demokratie Fortschritte zu erzielen.

Europa braucht eine gemeinsame europäische Afrika-Strategie, welche die Frage nach nachhaltigem Wachstum neu stellt. Vor allem aber geht es darum, stärker auf Unternehmen und Zivilgesellschaft zu setzen, um junge Menschen zu qualifizieren. Der staatszentrierte Mindset, der die Kooperation bislang prägte, ist gescheitert.

Europa kann etwas sehr Wertvolles anbieten: Erfahrung mit technologischen Innovationen, die das Leben einfacher und die Wirtschaft effizienter machen. Während China in Afrika für die Regierungen Straßen und Stadien baut, könnte die EU afrikanische Unternehmer durch Know-how, Netzwerke und Marktzugängen stärken. Darüber muss ein EU-Kommissar mit der Afrikanischen Union auf Augenhöhe verhandeln.

Zur Person

Unser Gastautor

ist im Landesvorstand der FDP Niedersachsen und Europakandidat der FDP Region Hannover. Zuletzt hat er als Rechtsreferendar an der deutschen Botschaft Addis Abeba gearbeitet.