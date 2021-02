Sonnenuntergang über der Hamme im Teufelsmoor: Um solche Landschaften und Lebensräume zu erhalten, gibt es FFH-Gebiete, von denen die EU erwartet, dass sie rechtlich gesichert sind. (Maximilian von Lachner)

Rote Karte aus Brüssel:

Wie vor fast 30 Jahren alles begann

Als die EU 1992 den Namen Natura 2000 für ihr ambitioniertes Naturschutzprojekt auswählte, tat sie das bewusst. 2000 sollte in die Zukunft weisen, dem Naturschutz eine fest verankerte Perspektive geben. Natura 2000 war der europäische Beitrag zum Naturschutz in der Welt nach der Umweltkonferenz 1992 in Rio de Janeiro.

Heute schreiben wir das Jahr 2021, und die Umsetzung ist längst nicht so weit vorangeschritten, wie es sich die Gründerväter vor fast 30 Jahren gewünscht hätten. Aber Konturen hat das Programm trotzdem angenommen: Natura 2000 ist ein Netz von Schutzgebieten im Raum der Europäischen Union. Es reicht von der nordischen Tundra bis an die Strände am Mittelmeer, von den Alpen bis zum Wattenmeer. Es umfasst europaweit heute mehr als 27.000 Flächen, die seltene Lebensräume und gefährdete Tier- und Pflanzenarten nach der sogenannten Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-­Richtlinie) schützen.

Mehr zum Thema Versäumnisse bei Naturschutzgebieten Niedersachsen drohen 11,8 Millionen Euro Strafe Als einziges Bundesland schafft Niedersachsen nicht die von der Europäischen Kommission geforderte Ausweisung aller Naturschutzgebiete bis Ende 2018. Das wird teuer. mehr »

Für Deutschland sind gut 5000 Gebiete gemeldet, darunter rund 4600 FFH-Flächen und über 650 Vogelschutzgebiete. Hannover hat für Niedersachsen in den Jahren 1998, 1999, 2004 und 2006 insgesamt 385 FFH-Gebiete für Natura 2000 nominiert. Um diese Gebiete geht es im Streit mit der EU. Die EU ist unter anderem unzufrieden damit, wie Deutschland diese Flächen bisher rechtlich gesichert hat.

Problem Niedersachsen:

Noch immer sind 29 FFH-Flächen nicht gesichert

Bis auf Niedersachsen haben inzwischen alle Bundesländer ihre gemeldeten FFH-Gebiete EU-konform gesichert, das heißt, dass es eine Verordnung für sie gibt. Niedersachsen hinkt seit Jahren hinterher. Im Mai 2019 fehlten noch 117 Gebiete, ein Jahr später waren 88 Gebiete noch nicht gesichert. Aktuell sind es immer noch 29.

Im Bremer Umland sieht es inzwischen gut aus. Der Landkreis Oldenburg etwa hat alle zwölf FFH-Flächen und zwei Vogelschutzgebiete gesichert, dazu gehören unter anderem der Hasbruch, die Ahlhorner Fischteiche oder die Pestruper Gräberfelder, die in der Region bekannt sind. Gleiches gilt für die Landkreise Rotenburg (unter anderem Bullensee, Wümmeniederung), Diepholz (unter anderem Dümmer, Steller Heide, Diepholzer Moor) und Verden. Die einzige noch ungesicherte FFH-Fläche im Bremer Umland liegt im Landkreis Osterholz. Es handelt sich dabei um die Schönebecker Aue.

Das Beispiel Osterholz:

Kritik, Bedenken, Proteste und Klagen

Der Donnerstag war ein guter Tag für das Planungs- und Naturschutzamt des Landkreises Osterholz. Am Donnerstag hat es die Sitzungsvorlagen an die Mitglieder des Kreistages verschickt. Dicke Umschläge, Hunderte Seiten Papier mit Texten, Karten, Tabellen. Inhalt: die Verordnung für die Schönebecker Aue, das einzige FFH-Gebiet im Bremer Umland, das noch gesichert werden muss. Wenn der Kreistag im März zustimmt, ist der Landkreis einen großen Schritt weitergekommen.

„Eine Kraftanstrengung“, sagt Amtsleiter Johannes Kleine-Büning. Eigentlich hätten alle Gebiete längst gesichert sein sollen. Aber in Niedersachsen fand das unter erschwerten Bedingungen statt. Ursprünglich wäre es Auftrag der Bezirksregierungen ­gewiesen. Die jedoch wurden zum 1. Januar 2005 aufgelöst, und nach einer dreijährigen Übergangsphase, in der der Niedersäch­sische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz zuständig war, mussten die Landkreise die Aufgaben übernehmen. Da war es schon 2008.

Mehr zum Thema Debatte im Osterholzer Fachausschuss Zoff um Naturpark Teufelsmoor Soll sich der Landkreis Osterholz um die Anerkennung der Teufelsmoor-Region als Naturpark bemühen? Die Debatte im Umweltausschuss des Kreistags offenbarte jetzt wenig ... mehr »

Auch die Verfahren hatten es in sich. Etwa die Sicherung des Gebietes „Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit Teufelsmoor“, eine Fläche von über 4100 Hektar, bestehend aus Wäldern und Wiesen, Flüssen und Seen, Mooren und Ackerflächen. An einen „langen Kampf“ erinnern sich die Beteiligten – und das waren vie­le. Was bedeutet die Sicherung der FFH-Flächen für Landwirte? Für die Forstwirtschaft? Für Jäger? Für Fischer? Für Motorbootfahrer? Für Anwohner?

Amtsleiter Kleine-Büning erinnert sich an Einlassungen von Betroffenen, die viele, viele Seiten dick waren. Auf jede Eingabe musste die Behörde reagieren. Klagen von Landwirten und einem Campingplatzbetreiber beschäftigten im Laufe der Jahre das Lüneburger Oberverwaltungsgericht. Jut­ta Kemmer von der Biologischen Station erinnert sich an Plakate mit Parolen, die in die Landschaft gestellt wurden, „das hat viele Emotionen ausgelöst“, sagt sie, „jeder hatte eine Meinung dazu.“ Auch die Abgeordneten im Kreistag, die die Verordnung beschließen mussten, was sie 2017 erstmals taten. Seit 2019 gilt eine veränderte Sammelverordnung. Glücklich sind immer noch nicht alle. „Die Verordnung“, sagt Kemmer, „ist auf einen Minimalkonsens reduziert.“

Das sagen Naturschützer:

„Ein Trauerspiel“

Nabu, BUND, Greenpeace und WWF Deutschland nutzen die EU-Klage, um mit der deutschen Umweltpolitik abzurechnen. Die Naturschutzverbände fordern die Politik auf, ihren Verpflichtungen endlich nachzukommen. „Es ist ein Trauerspiel, dass knapp 30 Jahre nach Einführung der FFH-­Richtlinie immer noch Gebiete in Niedersachsen nicht gesichert sind“, sagt Niedersachsens Nabu-Chef Holger Buschmann. Für großen Frust sorgt auch, dass nicht genügend gebietsspezifische Erhaltungsmaßnahmen festgelegt und umgesetzt worden sind. „Es ist ein Unding“, sagt Buschmann, „das Artensterben nimmt selbst in den Schutzgebieten dramatisch weiter zu, und es wird in der Zukunft immer schwerer und teurer, die Ökosyste­me wieder zu reparieren.“

Die Position der EU-Kommission:

Mit der Geduld am Ende

Regelmäßig leitet die EU-Kommission rechtliche Schritte gegen Mitgliedstaaten ein, die ihren Verpflichtungen aus dem EU-Recht nicht nachkommen. Allein in diesem Monat ist die EU-­Kommission im Bereich Umwelt gegen ein halbes Dutzend Länder vorgegangen. Sie fordert etwa Rumänien auf, illegalen Holzeinschlag zu unterbinden. Auch mit Italien ist sie unzufrieden. Griechenland, Rumänien und Malta schließlich sollen nach EU-­Willen endlich Luftreinhalteprogramme verabschieden.

Mehr zum Thema Windenergie in Ottersberg Einwand gegen Windkrafttürme Die Ottersberger Nabu-Gruppe spricht sich gegen die Erweiterung der Windenergieanlage in Quelkhorn aus und begründet dies mit Artenschutz. Derweil sollen in Benkel drei ... mehr »

Bevor es zu Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof kommt, gibt die EU ihren Mitgliedstaaten mehrfach Gelegenheit, ihren Pflichten nachzukommen. Das war auch im aktuellen Fall mit den deutschen FFH-Flächen so. Spätestens 2013 hätten alle Gebiete gesichert sein sollen. 2015 leitete die EU deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ein, Kennziffer 2014/­2262. Jetzt aber hat die EU genug und klagt. Der Europäische Gerichtshof hat die Möglichkeit, Strafgeldzahlungen in Millionenhöhe anzuordnen. Dazu können Zwangsgelder in Höhe von 861.000 Euro kommen – pro Tag. Diese Zahlungen drohten Deutschland zuletzt auch schon bei der Umsetzung der Düngeverordnung, für die die EU Nachbesserungen gefordert hatte.

Aktuell kritisiert die EU neben der unzureichenden rechtlichen Sicherung der Gebiete auch, dass die Erhaltungsziele und die darauf aufbauenden Erhaltungsmaßnahmen in den jeweiligen Gebieten ungenügend seien. Die Ziele seien nicht messbar, und es sei keine ausreichende Berichterstattung möglich.

Das sagt die Politik:

Auf Konfrontation

Die Bundesregierung verteidigt sich gegen die EU-Vorwürfe, spricht von „erheblichen Fortschritten“ und verweist darauf, dass die meisten Flächen inzwischen gesichert seien. Auf Konfrontationskurs mit der EU geht Deutschland mit Blick auf die Erhaltungsziele. Die europäischen Vorgaben, so erklärt das Bundesumweltministerium, seien „aus Sicht der Länder rechtlich zu weitgehend. Dem hat sich der Bund angeschlossen“. Die Umsetzung würde einen „immensen finanziellen und verwaltungstechnischen Aufwand bedeuten“ und sich „vermutlich über viele Jahre hinziehen“. Bundesregierung und Länder seien schon jetzt der Auffassung, „dass sie mit ihrer Praxis zur Festlegung der Erhaltungsziele im Einklang mit der FFH-Richtlinie handeln“.

So geht es weiter:

Ministerium erhöht Druck auf Landkreise

Das Bundesumweltministerium erwartet den Klageeingang mit den Details in den kommenden Wochen oder Monaten. Das Land Niedersachsen hat derweil den Druck auf die säumigen Landkreise erhöht. „Bis spätestens Mitte Juli 2021 müssen alle Verordnungen vor Ort beschlossen sein“, teilt das niedersächsische Umweltministerium mit, „eine entsprechende Weisung haben wir auf den Weg gebracht.“ Alle 14 Tage müssen die Landkreise nun Bericht erstatten beim Ministerium, das ausdrücklich darauf hinweist, dass vor Ort notfalls auch Sondersitzungen angesetzt werden müssten.

Mehr zum Thema Kirchhoff-Gruppe 1785 Bäume für den Klimaschutz Die Firma Faun in Osterholz-Scharmbeck gehört zur Kirchhoff-Gruppe - und die hat nun in Anspielung auf ihr Gründungsjahr 1785 Bäume in Oldendorf pflanzen lassen. mehr »

In einem Fall ging das Umweltministerium sogar so weit, dass es den Landkreis Gifhorn angewiesen hat, eine Verordnung anzuerkennen, die der zuständige Kreistag zuvor abgelehnt hatte. „Solche Weisungen sollen nicht zur Regel werden“, stellt Umweltminister Olaf Lies (SPD) klar, „wo aber zügige Sicherungen erforderlich sind, vor Ort aber abgelehnt werden, da unter anderem die Dringlichkeit nicht erkannt wird, werden wir weiter auch zu diesem Mittel greifen. Wir haben einen klaren Zeitplan, den wir nicht gefährden werden.“

Sollte Deutschland zu einer Strafzahlung verurteilt werden, würde der Bund diese an das Land weitergeben. „Wir nehmen das Verfahren selbstverständlich sehr ernst“, heißt es aus dem niedersächsischen Umweltministerium, „gleichzeitig gehen wir sehr konsequent vor und werden am Ende qualitativ sehr hochwertige Meldungen haben.“ Man sei deshalb zuversichtlich, dass es nicht zu Strafzahlungen komme.