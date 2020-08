Einen Mindestrahmen für einen europäischen Mindestlohn fordern die Grünen im Europaparlament. (Anja Niedringhaus /dpa)

Seit Jahren verschließen wir die Augen vor einem Problem in Europa: dem der Armut. „Arm trotz Arbeit“ ist für Millionen Menschen in Europa leider Realität, nicht erst seit Corona. Viele arbeiten über 40 Stunden, in mehreren Jobs in der Gastronomie, in der Logistik oder als Putzkraft, übers Wochenende und doch reicht das Geld am Ende der Woche nicht. Existenzängste sind für sie ein ständiger Begleiter.

Das ist nicht das Leben in Würde, zu dem sich die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet haben. Die Europäische Union hat die Wahl: Entweder sie verschließt weiter ihre Augen und hofft, dass sich in den Mitgliedstaaten eines Tages etwas tut oder sie gibt einen Impuls zur Veränderung.

Letzteres ist ihre Pflicht. Denn wo die Mitgliedstaaten versagen, muss die EU eingreifen. Wie die Union die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, Klimaziele umzusetzen, muss sie genauso zur Armutsbekämpfung motivieren. Und wie sie Sicherheitsstands für Waren schafft, muss sie auch Mindeststandards für eine faire Entlohnung fest-­setzen

Bestimmte Regionen und Branchen müssten nachbessern

Dabei geht es um einen EU-„Mindest“-Rahmen. EU-Mitgliedsländer, die starke Tarifabkommen oder angemessen Mindestlöhne haben, müssten nichts verändern. Dafür müssten Regionen und Branchen, wo es keine oder nur sehr schlechte Lohnuntergrenzen gibt, nachbessern.

Die Idee ist nicht die eines festen europäischen Mindestlohnsatzes. Bei den Unterschieden zwischen EU-Mitgliedsländern mit Mindestlöhnen von 1,87 Euro (Bulgarien) bis 12,38 Euro (Luxemburg) wäre das auch realitätsfremd. Der europäische Mindestlohn soll sich jeweils am nationalen mittleren Einkommen orientieren. Aktuell sprechen wir über 60 Prozent. Das wären zwölf Euro in Deutschland.

Dieser Schritt ist notwendig für eine existenzsichernde Entlohnung. Das so oft ­zitierte Gegenargument, durch den Mindestlohn würden Jobs verloren gehen, ist hinfällig. Erstens belegt eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung, dass er keine negativen Auswirkungen auf das Beschäftigungsniveau hat. Zweitens geht es hier um eine allgemeine Systemfrage: Wollen wir Geschäftsmodelle unterstützen, die auf Lohnunterbietung basieren? Bei steigendem Mindestlohn werden diese erschwert.

Ein EU-Rahmen für faire Mindestlöhne wäre ein erster wichtiger Schritt in Richtung Armutsbekämpfung. Er würde sich nicht gegen nationale Tarifverhandlungen stellen. Im Gegenteil, er könnte die Lücken schließen, wo es an starken Sozialpartnern fehlt, und denen helfen, für die sich aktuell keiner einsetzt.

Zur Person

Unsere Gastautorin ist Europaabgeordnete für die Grünen, sie lebt in Hannover. Sie vertritt auch Bremens Interessen in Brüssel und Straßburg, so ist es mit dem Bremer Landesverband abgestimmt.