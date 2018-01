Eine ältere Frau geht mit einem Rollator auf einem Weg entlang

In vielen Ländern der EU fördert der Staat die private Altersvorsorge mit Steuervergünstigungen und Zulagen, in Deutschland etwa über die sogenannte Riester-Rente. Doch wenn ein Arbeitnehmer ins EU-Ausland umzieht, hat es sich ausgeriestert. Er darf seinen Riester-Vertrag nicht fortsetzen, kann nur in der neuen Heimat einen neuen Vertrag nach dortigem Recht abschließen. Ähnliches gilt in anderen EU-Ländern.

Um dieses Problem zu beseitigen, hat die EU-Kommission jetzt ein Gesetz vorgelegt, das es insbesondere Versicherungsunternehmen ermöglichen soll, „europaweite private Altersvorsorgeprodukte“ anzubieten. Im EU-Jargon heißen die PEPP, vom englischen Pan-European Pension Product. Danach kann jedes Versicherungsunternehmen, das in der EU ansässig ist, PEPP EU-weit anbieten. Voraussetzung dafür ist, dass es in alle EU-Mitgliedsländer mitgenommen werden kann.

Wenn etwa ein deutscher Arbeitnehmer nach Italien umzieht, kann er auch dort in sein PEPP weiter einzahlen. Für die in Deutschland geleisteten Einzahlungen gilt deutsches Recht, für die in Italien geleisteten Einzahlungen italienisches. Aber es bleibt dieselbe Rentenversicherung. Das klingt zunächst gut. Der Arbeitnehmer muss sich nicht auf die Suche nach einer neuen Rentenversicherung machen. Und die Versicherer verlieren ihre Beitragszahler nicht. Aber ist es auch tatsächlich gut?

Das hängt vor allem davon ab, ob die EU-Staaten den PEPPs diejenigen Steuervergünstigungen und sonstigen Förderungen gewähren, die für nationale Versicherungsverträge gelten. Nehmen wir einen Rumänen, der in Rumänien einen Vertrag über ein PEPP geschlossen hat, das dem deutschen Riester-Vertrag halbwegs ähnelt. Dann zieht er nach Deutschland. Wäre Deutschland bereit, ihm für die weiteren Einzahlungen in sein PEPP die Riester-Vergünstigungen zu gewähren? Obwohl das PEPP nur halbwegs einem Riester-Vertrag ähnelt?

Könnte die EU das den Mitgliedstaaten nicht vorschreiben? Nein, denn das Steuerrecht fällt in deren Zuständigkeit. Die EU-Kommission hat immerhin einen zaghaften Versuch unternommen und eine – unverbindliche – Empfehlung an die Staaten gerichtet, ihre Steuersysteme PEPP-freundlich auszurichten, damit diese Produkte überhaupt eine Chance haben.

Sie ermutigt die EU-Staaten, den PEPPs diejenigen Steuervergünstigungen zu gewähren, die für nationale Versicherungen – etwa Riester-Verträge – gelten, auch wenn sich beide in der Ausgestaltung unterscheiden. Die Rückmeldungen aus den einzelnen Ländern lassen erwarten, dass die Bereitschaft dazu äußerst gering ist. Und darum ist das ganze Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Schade, oder?