Der Präsident des Internationalen Olympische Kommitees (IOC), Thomas Bach. (dpa)

Zum zweiten Mal nach den Olympischen Spielen 2016 in Rio hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) nicht den Mut aufgebracht, Russland komplett auszuschließen. Auch bei den Winterspielen 2018 werden russische Athleten starten – zwar unter neutraler Flagge, aber sie dürfen teilnehmen, sofern sie nachweislich sauber von Doping sind.

Bestrafung in Leichtversion – so kommt die Entscheidung daher. Sie ist aber ein klarer Schuldspruch, der durch die zusätzliche 15-Millionen-Dollar-Geldstrafe für Russland noch untermauert wird – übrigens vor dem Hintergrund, dass sich die Beweislage inzwischen entscheidend verändert hat. Das russische System des Staatsdopings ist nach weiteren Enthüllungen seit 2016 aktenkundig. Nur Russland selbst betont seine Unschuld und beklagt Verschwörungstheorien, denen es ausgesetzt sei.

Zum zweiten Mal verschont das IOC mit einer inkonsequenten Entscheidung Russland – und schadet am Ende sich selbst. Denn es schürt einerseits die Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit im Kampf gegen Doping und andererseits den Verdacht, dass eine Männerfreundschaft wie die zwischen IOC-Präsident Thomas Bach und Russlands Präsident Wladimir Putin mehr Gewicht hat als eine erdrückende Beweislast.

Alles spricht dafür, dass das IOC unter Führung von Bach nie anders entscheiden wird als am Dienstag, so lange Putin Staatsdoping leugnet. Das aber muss Putin dauerhaft tun, um nicht seine Glaubwürdigkeit in der Heimat zu verlieren.