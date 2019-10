Vertritt die Meinung, dass Polen nie Reparationen für die Verbrechen des Dritten Reiches erhalten habe: Premier Mateusz Morawiecki. (Adam Chełstowski/FORUM)

Sätze wie „Es ist noch eine Rechnung offen!“, „Deutschland schuldet Polen über 850 Milliarden Euro“ oder gar „Polen hat nie Reparationen für die Verbrechen des Dritten Reiches erhalten“, wie Polens Premier Mateusz Morawiecki unlängst schrieb, gehören schon lange zum politischen Diskurs in Polen. „Reparationen!“ ist ein Schlachtruf, der auch jetzt wieder im Wahlkampf zu hören ist. Die nationalpopulistische Recht und Gerechtigkeit (PiS), die seit vier Jahren in Warschau die Regierung stellte, versucht seit inzwischen rund 15 Jahren, antideutsche Gefühle bei den Polen zu wecken. Oft gelingt es ihr auch, denn diese Forderung reißt Wunden auf, weckt böse Erinnerungen und bestärkt viele Polen im Gefühl, bis heute von den Deutschen als rechtlose Untermenschen behandelt zu werden. Nicht viel anders also als in der Okkupationszeit 1939-1945.

Immer wieder haben PiS-Politiker neue Berechnungen über Kriegsschäden in Auftrag gegeben, darunter auch Lech Kaczynski, als er noch Oberbürgermeister Warschaus war. Doch nie hat auch nur ein einziger von ihnen dem deutschen Staat eine offizielle „Rechnung“ präsentiert. Auch der spätere polnische Präsident Kaczynski nicht, der 2010 bei einem Flugzeugabsturz tödlich verunglückte. Nun sollte eigentlich zum 1. September 2019, dem 80. Jahrestag des Kriegsausbruchs, die Rechnung überreicht werden. So zumindest hieß es noch im Mai, als ein speziell eingerichteter Parlamentsausschuss seine neuesten Berechnungen zu den Kriegsschäden abschloss.

Doch der Vorsitzende dieses Ausschusses, der PiS-Abgeordnete Arkadiusz Mularczyk, durfte den Bericht weder veröffentlichen noch genaue Forderungssummen nennen. Dennoch: Sein langes Interview in einer PiS-nahen Zeitschrift ließ viele Polen auf einen baldigen Geldsegen hoffen. Umfragen zufolge sind 60 bis 70 der Befragten davor überzeugt, dass Polen nie oder aber nicht ausreichende Reparationen erhalten habe. In persönlichen Gesprächen taucht der Reparationen-Mythos als ganz konkrete Zahl auf: 22.000 Euro. So viel werde Kanzlerin Angela Merkel jedem Polen und jeder Polin persönlich aufs Konto überweisen. Wahrscheinlich kurz vor dem Ende ihrer Kanzlerschaft.

Doch was hat es mit den Reparationen wirklich auf sich? Stimmt es, wie Premier Morawicki im Artikel „Das lange Jahr 1939“ vor einem Monat schrieb, dass Polen „nie Reparationen für die Verbrechen des Reiches“ bekommen habe? Die Antwort lautet ganz klar Nein. Polen hat von 1945 bis 1953 Reparationen aus Deutschland erhalten, allerdings nicht in Form von Geld, sondern als Sachleistungen. In Jalta und Potsdam hatten die Alliierten beschlossen, den Fehler des Versailler Friedensvertrages nach dem Ersten Weltkrieg nicht zu wiederholen, als die enormen Reparationszahlungen das Aufkommen demokratiefeindlicher Parteien wie der NSDAP förderten. Festgelegt wurde daher eine Summe von 20 Milliarden Dollar, die die Alliierten innerhalb von fünf Jahren und in Form von Sachwerten aus ihren Besatzungszonen entnehmen sollten.

Dabei entfielen 10 Milliarden auf die westlichen Alliierten USA, Großbritannien und Frankreich, und 10 Milliarden auf die Sowjetunion, die wiederum 15 Prozent aller aus der sowjetischen Besatzungszone entnommenen Güter an Polen abgeben sollte. Zudem wurden Polen große Gebiete Ostdeutschlands „zur Verwaltung“ übergeben. 1953 verzichteten alle Alliierten und auch Polen auf weitere Reparationsleistungen. Erst in einem Friedensvertrag, bei der Wiedervereinigung von DDR und BRD, wollte man darauf zurückkommen. Doch im 2+4-Vertrag wurde das Thema „Reparationen“ außen vor gelassen. Dass Polen aber Reparationen in erheblichem Umfang erhalten hat, belegen Protokolle.

Etwas ganz anderes sind Entschädigungen, die individuellen Kriegsopfern zustehen. Auch da hat es in immer wieder neue Abkommen gegeben, um das durch Deutsche erlittene Leid zumindest etwas zu lindern. Die bislang letzte Opfergruppe waren ehemalige Zwangsarbeiter, die eine symbolische Summe als Anerkennung ihres Leids erhielten. Zusammen, so rechneten die Professoren Constantin Goschler aus Bochum und Krzysztof Ruchniewicz aus Wrocław/Breslau 2018 aus, bekamen polnische Opfer rund 2,6 Milliarden Euro und stehen damit nach den Opfern der Shoah an zweiter Stelle, wenn es um Entschädigungen an ausländische Kriegsopfer geht. Unbestritten ist dabei, dass es niemals möglich sein wird, alle Kriegsschäden zu kompensieren, und es bis heute Opfer gibt, die nie eine Entschädigung gesehen haben. Aber zu behaupten, dass Polen niemals Reparationen erhalten hätte, ist ein Mythos.