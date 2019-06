Griechenlands Premier Alexis Tsipras fordert von Deutschland Reparationen für die im Zweiten Weltkrieg erlittenen Schäden. (Fabrizio Bensch / Reuters)

Karl Heinz Roth: Die Deutschen haben Griechenland während der Okkupation von April 1941 bis Oktober 1944 systematisch ausgeplündert und materiell ruiniert. Sie haben beispielsweise die gesamten Tabakernten weggeschafft und die Industrie, soweit sie für die deutsche Rüstungswirtschaft wichtig war, unter ihre Kontrolle gebracht. Drei Viertel der griechischen Handelsflotte haben die Deutschen konfisziert oder beim Abzug zerstört. Die sogenannte Politik der verbrannten Erde hat letztlich dazu geführt, dass die griechische Infrastruktur fast vollkommen vernichtet worden ist.

Die Deutschen haben während der Okkupation mindestens 330 000 Zivilpersonen getötet. 140 000 Menschen wurden dem Hungertod preisgegeben, über 90 000 Menschen als Geiseln oder bei Repressalien gegen die Zivilbevölkerung in den ländlichen Regionen ermordet. 59 000 Mitglieder der jüdischen Gemeinden sind deportiert worden.

Politisch wie auch völkerrechtlich, ja. Und zwar uneingeschränkt.

Zunächst einmal geht es ums Prinzip. Deutschland ist reparationspflichtig und hat sich dieser Schuld zu stellen.

Im Völkerrecht gibt es keine Verjährung.

Die Reparationsfrage ist nicht abgeschlossen. In den 1950er-Jahren gab es eine Reihe internationaler Verträge, in denen festgehalten wurde, dass die Bundesrepublik Teilentschädigungen zahlt, die Reparationsfrage selbst aber noch abschließend bei einer allgemeinen Konferenz oder im Rahmen eines Friedensvertrags geklärt werden muss. Als dann 1990 der de facto-Friedensvertrag, nämlich der Zwei-plus-Vier-Vertrag, im Zusammenhang mit dem deutschen Einigungsprozess kam, wurde die Reparationsfrage ausgeklammert. Trotzdem sagt die Bundesregierung, dass mit diesem Vertrag die Reparationsfrage endgültig erledigt sei. Bis 1990 also Vertröstung, nach 1990 „es ist alles gelaufen“. Das ist völkerrechtlich nicht haltbar. Griechenland hat diesen Vertrag nicht unterschrieben und saß nicht mit an den Verhandlungstischen. Von daher ist der Vertrag für Griechenland nicht gültig.

Im Rahmen eines Globalabkommens wurden 115 Millionen D-Mark an die überlebenden Opfer ausgezahlt – eine Minimalzahlung. Nach heutigem Zeitwert entspricht das pro Kopf nicht einmal 300 Euro. Das war ein Almosen.

Etwa die Hälfte bezieht sich auf die Erstattung materieller Schäden, die übrige Hälfte auf Entschädigungen für die Überlebenden der Massaker und ihre Nachkommen sowie Entschädigungsleistungen für ehemalige Zwangsarbeiter, die in das Deutsche Reich importiert wurden. Dazu gibt es noch eine Sonderberechnung der geraubten archäologischen Güter und Kunstwerke, die während der Okkupation gestohlen wurden. Der griechische Rechnungshof stützt sich auf überlieferte, archivarische Quellen. Wir haben sie sehr genau geprüft und können die Daten, die dort erhoben worden sind, bestätigen.

Das Problem bei den griechischen Berechnungen ist, dass die Experten die deutsche Reparationsschuld sozusagen wie ein nichtgezahltes Darlehen behandelt und damit verzinst haben. Das ist nicht der richtige Weg.Um den heutigen Zeitwert zu bestimmen, sollte man von der Inflationsrate ausgehen. Unsere Berechnung liegt daher niedriger, aber immerhin auch noch bei 190 Milliarden Euro.

Nein. Es geht ja auch nicht nur um Griechenland. Auch andere ehemals okkupierte Länder wurden stark zerstört – Polen, Weißrussland, Ukraine oder Jugoslawien, um nur einige zu nennen. Erheben sie alle Reparationsansprüche, wird die Gesamtrechnung für Deutschland gigantisch sein. Die Summe muss deshalb so verhandelt werden, dass sie realisierbar ist.

Wir haben unserer Berechnung eine Zahl zugrunde gelegt, die den Transfer von westdeutschen Vermögensleistungen und Subventionen in die neuen Bundesländer entspricht. Von 1990 bis 2010 waren das etwa 1,2 Billionen Euro. Das hat niemandem geschadet. Eine Tilgung innerhalb von 15 bis 20 Jahren ist ökonomisch möglich. Reparationsgläubiger wie Griechenland müssten dann allerdings akzeptieren, dass die Zahlung auf etwa ein Drittel ihrer tatsächlichen Ansprüche reduziert wird. Griechenland würde dann zwischen 60 und 70 Milliarden Euro bekommen.

Griechenland müsste sich, wenn es eine realistische Chance haben will, mit den übrigen Ländern zusammenschließen und politischen Druck ausüben. Wenn die betroffenen Länder geschickt vorgehen, muss die Bundesrepublik am Ende von ihrem kategorischen Nein zurückweichen.

Zur Person

Karl Heinz Roth

ist Historiker und Mitbegründer der Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts. Schwerpunkt seiner Arbeit: die unerledigte deutschen Reparationsschuld nach dem Zweiten Weltkrieg.

Zur Sache

Deutschlands Schuld

Während des Zweiten Weltkriegs hat das NS-Regime grausame Verbrechen in Griechenland begangen. Premier Alexis Tsipras hat Deutschland nun, kurz bevor am 7. Juli ein neues griechisches Parlament gewählt wird, in Form einer diplomatischen Note aufgefordert, über Entschädigungen zu sprechen. Experten halten das für ein Wahlkampfmanöver. Die Bundesregierung lehnt ab: Die Reparationsfrage sei „rechtlich und politisch abgeschlossen“.

Am Mittwoch findet an der Uni Bremen ein Vortrag von Aris Radiopoulos statt, Leiter der Konsularabteilung der griechischen Botschaft in Berlin, zum Thema „Alles erledigt? Die Reparationsschuld für deutsche Kriegsverbrechen in Griechenland“. Beginn ist 16 Uhr, Ort das GW1 (gegenüber dem Universum), Hörsaalgebäude, Raum 110.