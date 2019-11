Norbert Walter-Borjans, Vorsitzender-Kandidat bei der SPD, will auf einen Kanzlerkandidaten für seine Partei verzichten. (Caroline Seidel/DPA)

Endlich spricht es mal jemand aus: Die SPD hat viele Sorgen – nicht aber die, einen Kanzlerkandidaten für die nächste Bundestagswahl präsentieren zu müssen. Auf 13 bis 16 Prozent kommt sie in aktuellen Umfragen – da stellt sich die Frage einer Kanzlerschaft für die Sozialdemokraten nun wirklich nicht.

Für viele in der Partei ist die Feststellung von Norbert Walter-Borjans dennoch eine bittere Wahrheit. Aber eben eine, um die in der SPD nicht länger herumgeredet werden kann, wenn es was werden soll mit dem viel beschworenen Neuanfang. Walter-Borjans nüchterne Bestandsaufnahme ist überfällig. Der Bewerber um das Amt des Parteichefs versucht zumindest, die SPD ehrlich zu machen. Was nützt alles Gerede darüber, wie wichtig doch die SPD für den sozialen Frieden ist, wenn der Zuspruch der Wähler ausbleibt? Was helfen die Erinnerungen an politische Erfolge vergangener Zeiten? Die Sozialdemokraten können sich nicht ewig an den Ruhmestaten ihrer über 150-jährigen Geschichte berauschen. Die Partei muss sich endlich wieder erden.

Es wäre daher klug, die SPD würde Walter-Borjans Ratschlag annehmen und 2021 erstmals ohne einen Kanzlerkandidaten in den Wahlkampf ziehen. Sicherlich ist das eine Zäsur für die stolze Partei, es ist aber eben auch eine notwendige Konsequenz aus ihrer momentan dramatisch schlechten Lage. Um mit Walter-Borjans zu sprechen: „Wenn eine Mehrheit wieder in Sicht ist, dann ist auch eine Kanzlerkandidatur für die SPD angesagt.“ Diese Fantasie fehle ihm aber, wenn die Partei einfach so weitermache.

Recht hat der Mann. Viel zu lange hat sich die SPD die Welt schöngeredet. Dabei waren bereits die Ergebnisse der letzten drei Bundestagswahlen ernüchternd. 2009 traten sie mit Frank-Walter Steinmeier als Herausforderer von Angela Merkel an. Der Kanzlerkandidat zündete nicht. Die SPD verlor 76 Sitze im Bundestag und sackte von 34,2 auf 23 Prozent ab. Vier Jahre später lief es kaum besser. Diesmal hieß ihr Kandidat Peer Steinbrück, der legte einen von Pleiten, Pech und Pannen überschatteten Wahlkampf hin und enttäuschte am Ende ebenfalls seine Partei. Die SPD verbesserte sich lediglich auf 25,7 Prozent. 2017 schließlich wurde innerhalb von nur wenigen Monaten aus dem Hoffnungsträger Martin Schulz eine tragische Figur. Überflügelte er in den Umfragen mit 31 Prozent sogar noch die Union, so rutschte er am Wahltag auf 20,5 Prozent ab. Ein Desaster.

Das Fazit aus diesen drei Wahlen: Die sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten waren letztlich chancenlos. Erginge es einem Olaf Scholz, der sich eine Kanzlerkandidatur ja zutraut, in zwei Jahren etwa besser? Wohl kaum, zumal die Partei seit 2017 noch deutlich an Zuspruch verloren hat. Ehrgeizige Ziele sollte sich die SPD sehr wohl stecken, der Einzug ins Kanzleramt gehört aber ganz sicher nicht dazu. Erst einmal geht es darum, der Partei wieder eine schlagkräftige Führung und damit vielleicht auch neue Stärke zu geben. Alles andere ist Träumerei.

Wohin Hybris führen kann, hat 2002 der FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle erlebt. Er und irgendwann die gesamte Partei waren dem nordrhein-westfälischen Landeschef Jürgen Möllemann auf den Leim gegangen, der den Liberalen durch die Ausrufung eines eigenen Kanzlerkandidaten ungeahnte Höhenflüge versprach. Sein Credo: Nur wer groß denkt, erreicht auch Großes. Das „Projekt 18“ war geboren, doch es endete mit schlappen 7,4 Prozent für die FDP. Schon im Wahlkampf musste sich Kanzlerkandidat Westerwelle, vom damaligen SPD-Generalsekretär Franz Müntefering als „Guido, der Erste“ veräppelt, Hohn und Spott gefallen lassen. Falsche Bescheidenheit ist in der Politik sicherlich kein Erfolgsrezept, Abgehobenheit aber auch nicht. Zu kleineren Parteien, und dazu zählt die SPD jetzt, passt ein Spitzenkandidat einfach besser.

Erkannt haben das die Grünen. Die liegen in Umfragen mit 20 bis 24 Prozent zwar deutlich über der SPD, agieren in der Kanzlerkandidatenfrage aber defensiver. Kaum hatte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann das Führungsduo seiner Partei, Robert Habeck und Annalena Baerbock, als „geeignet für die Kanzlerkandidatur“ bezeichnet, fing ihn die Partei wieder ein. Kretschmanns Äußerung sei „gerade nicht unsere Debatte“, hieß es in der Berliner Zentrale, und der ruderte zurück.

Die Genossen sollten sich daran ein Beispiel nehmen und deshalb 2021 mit einem Spitzenkandidaten antreten. Solange sie sich nicht einmal auf eine neue Parteiführung geeinigt haben, verbieten sich Gedankenspiele über mögliche Kanzlerkandidaten ohnehin.