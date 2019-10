Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche. (Dirk Mathesius)

Die Games-Branche schaut in diesen Wochen besonders aufmerksam nach Berlin. Der Grund: In den Verhandlungen um den Bundeshaushalt für das kommende Jahr geht es auch um die Zukunft der Spiele-Entwicklung in Deutschland. Die Lage ist ernst.

Der deutsche Games-Markt wächst seit einigen Jahren sehr stark, deutsche Spiele-Entwicklerinnen und -Entwickler profitieren davon bisher aber kaum. Ihr Anteil auf dem heimischen Markt fällt seit Jahren. Von 100 Euro, die für Computer- und Videospiele ausgegeben wurden, bleiben nur noch 4,30 Euro bei Games-Unternehmen aus Deutschland. Gründe sind die international nicht wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen. Eine Spiele-Produktion, die durchaus zwei- oder gar dreistellige Millionensummen kosten kann, ist in Deutschland um bis zu 30 Prozent teurer. Dies ist auch der Politik nicht verborgen geblieben: Und so einigten sich CDU, CSU und SPD, unterstützt von den anderen Parteien, auf die Einführung einer Games-Förderung für die 2019 erstmals 50 Millionen Euro im Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt wurden.

Mehr zum Thema Wachstum hält an Gaming-Branche macht 11 Prozent mehr Umsatz Einst waren Computerspiele vor allem etwas für junge Leute, doch längst haben sie alle ... mehr »

Doch noch während auf den konkreten Start der Förderprogramme gewartet wurde, kam eine unerwartete Nachricht: Im Regierungsentwurf des Bundeshaushalts für 2020 fehlten die Mittel für die Games-Förderung plötzlich wieder. Begründet wurde dieser Schritt nicht. Nur der Bundestag kann jetzt noch verhindern, dass das Signalprojekt für den Games- und Digitalstandort Deutschland zur Eintagsfliege wird. Die politische Unterstützung für die Games-Förderung ist dabei weiterhin groß: Unter anderem warben die Generalsekretäre von CDU und SPD, Paul Ziemiak und Lars Klingbeil, sowie der zuständige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Digitalstaatsministerin Dorothee Bär für Fördermittel für die Games-Branche im Bundeshaushalt 2020 und darüber hinaus. Auch die Landesregierungen von Nordrhein-Westfalen und Bayern fordern aktuell die Fortsetzung der Games-Förderung auf Bundesebene.

Das ist auch notwendig, denn nur die Games-Förderung schafft international konkurrenzfähige Wettbewerbsbedingungen für die vielen kreativen Games-Entwicklerinnen und -Entwickler in Deutschland. Mehr Games aus Deutschland – das bedeutet mehr Spiele mit unseren Geschichten, mehr Wirtschaftskraft und mehr Zukunftstechnologien in Deutschland. Auch angesichts der sich eintrübenden Konjunktur ermöglicht dieses Projekt einen wichtigen wirtschaftspolitischen Impuls – nicht nur für die Games-Branche, sondern für den gesamten Digitalstandort Deutschland.

Zur Person

Unser Gastautor ist seit 2018 Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche. Von 2009 bis 2016 war er Geschäftsführer der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK).