Die CDU und die FDP in Thüringen haben offensichtlich keine klare Haltung gegenüber der AfD, die von ihren Funktionsträgern und den Mitgliedern gemeinsam getragen würde. Deshalb haben diese Parteien einen schweren Fehler gemacht, als sie der Höcke-AfD auf den Leim gingen und auf deren schäbigen Trick hereinfielen. Ein großer Fehler, ein gefährlicher Fehler, denn er hat der AfD einen Einfluss verschafft, den sie durch nichts verdient hat und den sie niemals bekommen darf.

Es war gut und entscheidend, dass dieser Fehler öffentlich massiv kritisiert worden ist: von der Zivilgesellschaft, von Gewerkschaften und Unternehmerverbänden und – wohl unter diesem Druck – auch von den Spitzen der CDU/CSU (auch der Bremer CDU) und am Ende der FDP. Denn die AfD ist ja in der Tat nicht eine Partei wie jede andere, sondern eine Partei, gerade in Thüringen, die unsere Republik und unsere pluralistische Gesellschaft ablehnt und bekämpft. Deshalb ist der viel zitierte Damm gegen diese Partei richtig und notwendig. Und wir haben ein gemeinsames hohes Interesse, dass alle Parteien diesen Damm halten. Das muss auch das Ziel bei unserer notwendigen Kritik an der Thüringer CDU und FDP sein – und weniger ein kurzfristiger Geländegewinn in der natürlich normalen Konkurrenz der Parteien.

Deshalb war es nicht klug, dass auch von SPD, Grünen und Linken fast ausschließlich die Fehler von FDP und CDU kritisiert wurden – das niederträchtige Agieren der AfD aber seltener erwähnt wurde. So konnte die AfD oft ungestört ihre Mär vom angeblich „normalen demokratischen“ Vorgang verbreiten, die Kritik an ihrem perfiden Täuschungsmanöver diskreditieren als ein angebliches „die wählen solange, bis es passt“ und die bundesweite Debatte in FDP und CDU als „ZK-Einmischung“ hinstellen. Zu oft wurde auch dem Unsinn nicht widersprochen, dass die AfD-Wähler „diskriminiert“ würden, wenn die AfD nicht auch wesentlichen Einfluss auf die Politik bekäme. All das hätte in den Talkshows mehr im Zentrum stehen müssen, statt sich gegenseitig vorzuwerfen, die Politik des jeweils anderen mache die AfD groß.

Wenn wir recht damit haben, dass die AfD eine Gefahr für die Demokratie ist, dann sollten wir uns auch in Krisensituationen so verhalten und sie dafür kritisieren. Erfurt hat gezeigt, welch zynisches Verhältnis die AfD zur parlamentarischen Demokratie hat. Und wir sollten, zugespitzt formuliert, der CDU durch die Art und das Ziel unserer Kritik dabei helfen, auf der richtigen Seite des Dammes zu bleiben. Selbstgerechtigkeit ist nie ein guter Ratgeber.

Unser Gastautor ist Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Bremen. Der Grünen-Politiker war von 1991 bis 2015 Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft.