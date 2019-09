Pflegeleicht, aber umweltschädlich: Kunstrasen. (Frank Thomas Koch)

Kunstrasenplätze sind die fünftgrößte Eintragsquelle von Mikroplastik in die Umwelt in Deutschland. Dabei ist vor allem das derzeit noch überwiegend aus Kunststoff bestehende Granulat, das auf diesen Plätzen ausgebracht wird, besonders problematisch. Kunststoffgranulat ist letztlich nichts Anderes als umweltschädliches Mikroplastik. Sobald es einmal in der Umwelt ist, gibt es keine Möglichkeit, Mikroplastik wieder aus Boden und Gewässern herauszuholen.

Immer mehr Studien zeigen, dass Mikroplastik in der Umwelt weit verbreitet ist und sich ansammelt. Insbesondere in Gewässern sind schädliche Wirkungen auf Organismen und Ökosysteme wahrscheinlich. Mikroplastik zersetzt sich nicht im Meer. Das Granulat aus den Kunstrasenplätzen gelangt in die Umwelt, und insbesondere der Eintrag ins Wasser, zum Beispiel durch Witterung oder Stollenschuhe, kann nur unzureichend verhindert werden. Daher fordert der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) jetzt ein Verbot des Kunststoffgranulats.

Es geht aber nicht um ein grundsätzliches Verbot von Kunstrasenplätzen. Vielmehr brauchen wir schnell Alternativen für das Granulat, welche die Sicherheit der Sportlerinnen und Sportler nicht gefährden sowie die Performance des Platzes nicht beeinträchtigen. Vielversprechende Optionen dafür sind Sand oder alternative Füllmaterialien wie Kork oder Kokosnussschalen. Unser Nachbar Hamburg setzt schon seit mehreren Jahren auf ihren öffentlichen Kunstrasenplätzen Sand ein. Doch auch bei den umweltfreundlicheren Alternativen sollte der Materialeinsatz so gering wie möglich gehalten und damit natürliche Ressourcen geschont werden.

Der BUND hält nichts von langen Übergangsfristen bei der Umstellung von Kunststoffgranulat auf umweltfreundliche Alternativen. Denn Mikroplastik im Kunstrasen ist schon jetzt eine Gefahr für unsere Umwelt und muss ebenso wie Mikroplastik in Kosmetik und Reinigungsartikeln schnell verboten werden.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Bundesinnenminister Horst Seehofer müssen daher jetzt mit dem DFB eine tragfähige Lösung für Umwelt und Vereine auf den Weg bringen. Kleine Vereine sollten dabei finanziell unterstützt werden. Darüber hinaus müssten Vereine auch in einer Übergangsphase in der Pflicht stehen, den Eintrag von Kunststoffgranulat in die Umwelt bei bestehenden Plätzen zu verringern. Neue Kunstrasen-Sportplätze sollten zudem nur noch mit einem alternativen Füllstoff geplant und umgesetzt werden.

studierte Meeresbiologie an der Universität Bremen und am AWI. Seit 2009 arbeitet sie als Expertin für Meeresschutz beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.