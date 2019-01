(Frank Thomas Koch)

Das war zwar nicht löwenhaft gut gebrüllt, aber zumindest gut gebellt: Der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Christian Weber, hat vorgeschlagen, als Folge aus dem Nein der Bundesländer zum Digitalpakt eine Enquetekommission einzusetzen. Sie sollte, so seine Vorstellung, die Zuständigkeiten von Ländern, Bund und Europa prüfen, entwirren und daraus Klugheiten jeder Art ableiten.

Das ist kein großer Wurf, aber abwegig ist der Vorschlag nicht, und schließlich wird Weber dafür bezahlt, Wächter der Demokratie zu sein. Eines ihrer Fundamente ist die Gewaltenteilung des Föderalismus: Am Bundesstaat hielten die Alliierten als Lehre aus der Machtkonzentration der Nationalsozialisten fest. Das Scheitern des Digitalpakts gegen den Willen des Bundes hat tatsächlich ein Schlaglicht auf das knifflige Bund-Länder-Kräfteverhältnis geworfen. Dabei geht es allerdings weniger um Formalien, wie sie eine Kommission untersuchen könnte, als um kaum fassbare Faktoren wie Selbst- und Demokratieverständnis.

So wundert es nicht, dass das Echo auf Webers Vorstoß bestenfalls verhalten zu nennen ist. Schließlich ist bei Arbeitskreisen – wenngleich in diesem Fall mit vornehmer Bezeichnung, handverlesener Besetzung und auf höchster Ebene angebunden – gesunde Skepsis geboten. Man hat den Eindruck, gerade auch in Bremen, es werde mehr geschnackt als getan, dabei soll das Schnacken doch nur das Tun einleiten. Zudem gibt es ein Gremium, das sich mit Fragen des Föderalismus aus Ländersicht befasst: die Landtagspräsidentenkonferenz, in die auch die Präsidenten von Bundestag und Bundesrat eingebunden sind.

Zudem ist Bremen nicht Baden-Württemberg und Weber nicht Winfried Kretschmann, nicht Minister-, sondern Landtagspräsident. Kretschmann hatte sich an die Spitze des Widerstands gegen den Digitalpakt gesetzt, die Bundesregierung in ihre Grenzen verwiesen und damit für Schlagzeilen gesorgt. Dabei ist beispielsweise auch André Kuper der Meinung, wie die „Welt“ unlängst berichtete, dass „ein starker Föderalismus klare Regeln statt Deals zwischen Bund und Ländern braucht“.

André wer? Kuper ist Landtagspräsident in Nordrhein-Westfalen und gehört damit wie Weber zur Riege der weithin Überhörten. Selbst im Vergleich zu hochrangigen Ministern haben Parlamentspräsidenten in der Bundesrepublik leise Stimmen. Dabei stehen sie in einigen Bundesländern, so auch in Bremen, im Protokoll vor den Ministerpräsidenten. In der Praxis werden die Positionen dennoch oft als eine Art Trostpreis vergeben, für verdiente Parteifreunde, für die kein Ministerposten da war.

In der öffentlichen Wahrnehmung ist ebenfalls eine gewisse Geringschätzung gegenüber dem Amt verbreitet. Wer im Politikunterricht aufgepasst hat, weiß nicht nur, wer Kanzlerin ist und wie der Bundespräsident heißt, sondern kennt auch noch einige Bundesminister. Beim Bundestagspräsidenten lichten sich die Reihen derer, die dieser Person Aufmerksamkeit schenken. Düster sieht es meist auch bei den Führungsriegen auf Landesebene aus. Und selbst politisch Höchstinteressierte mögen sämtliche 16 Landesmütter und -väter samt Parteizugehörigkeit aufzählen können, aber Landtagspräsidentinnen und -präsidenten?

Die „Welt“ schrieb: „Landtagspräsidenten leben in einem tragischen Konflikt. Als protokollarisch erster Mann oder erste Frau ihres Landes sind sie bemüht, die Landespolitik als interessant und wichtig zu präsentieren. Gleichzeitig müssen sie zur Kenntnis nehmen, dass die Bürger die Landespolitik als zunehmend langweilig und irrelevant wahrnehmen.“

Wie viel Gehör Parlamentspräsidenten finden, liegt indes auch daran, wie sie ihre Rolle verstehen. Schäubles Vorgänger Norbert Lammert nimmt, wie die Zeitschrift „Das Parlament“ bemerkt, „unter Bundestagspräsidenten, die das Amt besonders geprägt haben (...) fraglos einen Platz weit vorne ein.“ Für ihn war das Parlament der Nabel der Politik. André Kuper dient seinem Amt laut der „Welt“ eher bescheiden: „Stars wollen angestrahlt werden, Demokraten strahlen.“

Und Christian Weber? Er hat sich in der eigenen Partei nicht immer beliebt gemacht. Vor gut einem Jahr sorgte er für eine Überraschung, als er sich beim Thema Gewerbesteuer-Erhöhung öffentlich gegen den Senat stellte. Falls die SPD-Stimmen reichen, er in der Jahresmitte seine mit enormer Wahrscheinlichkeit letzte Amtszeit antritt und nichts mehr zu verlieren hat, könnte ihm noch eine Löwenmähne wachsen.