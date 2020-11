Auch nach fünf Jahren Bürgerkrieg ist im Jemen kein Ende der Gewalt in Sicht. (Stringer / dpa)

Wer unter Teufeln wohnt, muss sich mit ihnen arrangieren – der Ausspruch könnte treffender nicht sein. Im Jemen scheint es nur Teufel zu geben. Die Lage am unteren Ende der Arabischen Halbinsel ist katastrophal. Mehr als 100.000 Menschen sind in dem fünf Jahre dauernden Bürgerkrieg ums Leben gekommen, eine Hungersnot folgt der nächsten, Epidemien greifen um sich. Der Jemen ist eine Hölle, in der der Satan leichtes Spiel hat.

Und das haben alle Akteure dort zu verantworten. Es gibt keine Guten mehr im Jemen. Im Norden wüten die Huthi-Rebellen, im Süden Anhänger der international anerkannten Regierung von Abd Rabbo Mansur Hadi, Separatisten und islamistische Terrororganisationen wie Al-Kaida und der IS. Als sei das nicht genug, mischen sich auch noch Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und der Iran ein. Die USA, anfangs ebenfalls beteiligt, haben sich inzwischen distanziert. Für sie hat sich der Grund ihrer Intervention erledigt, die Bekämpfung Al-Kaidas. Dass die eine Renaissance am Golf von Aden erlebt, stört Washington nicht.

Die Separatisten hatten im April in der strategisch wichtigen Hafenstadt Aden die Autonomie ausgerufen und eine eigene Regierung eingerichtet. Zunächst strebten sie eine weitreichende Selbstverwaltung an. Ihr Ziel aber ist es, im Südjemen einen eigenen Staat zu bekommen, so wie es vor der Vereinigung im Jahr 1990 war. „Allerdings dieses Mal ohne Sozialismus“, so Abdulfattah Qasim, der seit zehn Jahren in Deutschland lebt, hier studiert hat, sich von der Idee eines freien, unabhängigen Südjemen anstecken ließ und momentan das Büro des südlichen Übergangsrats (STC) in Berlin leitet. „Lieber zwei Völker in zwei Ländern als ein Volk in einem Staat“, ist sein Leitspruch.

Doch Saudi-Arabien machte der Unabhängigkeitsbewegung einen Strich durch die Rechnung. Die ungebetene Schutzmacht, die 2015 ins Kriegsgeschehen eingriff, stellte sich damit gegen ihre Bündnispartner aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die die Separatisten unterstützt, und drängte sie zur Aufgabe ihrer Pläne – vorerst, wie es heißt. Die Lage der Hadi-Regierung war durch die Autonomie-Erklärung des Südens erheblich erschwert worden. Die Separatisten zogen nach wenigen Wochen ihr Ansinnen zurück. Eine gemeinsame Regierung sollte gebildet werden, von Anhängern Hadis und den Separatisten, wobei Letztere die Kontrolle über Aden erhalten sollten. Dies sollte binnen 30 Tagen geschehen, so wurde Ende Juli verkündet. Passiert ist jedoch nichts.

Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Plan Saudi-Arabiens nicht aufgeht. Das komplette Engagement des wahabitischen Königreichs im Nachbarland ist ein einziges Versagen. Nach dem Ausbruch des Arabischen Frühlings 2011, der auch vor Jemen nicht haltmachte und die Hauptstadt Sanaa über Monate in eine Zeltstadt der Proteste verwandelte, ersannen Riad und Washington einen Plan, wie sie Langzeitmachthaber Ali Abdullah Saleh loswerden könnten, ohne an den Grundfesten des Regimes allzu viel zu rütteln. Hadi, Generalmajor und Salehs Vizepräsident, sollte die Lösung sein. Die Präsidentschaftswahlen 2012 fanden mit nur einem Kandidaten statt. Saleh zog nach wie vor im Hintergrund die Fäden und verbündete sich mit den Huthi-Rebellen, den Teufeln an der Grenze zu Saudi-Arabien. Der Pakt hielt nicht lange. Saleh wurde im Dezember 2017 von den Huthis ermordet.

Seitdem sind die Schiitenrebellen auf dem Vormarsch, mittlerweile auch mit Waffen, Raketen und Munition aus dem Iran. Im Moment stehen sie etwa 50 Kilometer nördlich von Aden. Eine Spur der Zerstörung lassen sie hinter sich, wo immer sie sich befinden. Menschenrechtsverletzungen sind bei den Huthis an der Tagesordnung, genauso wie beim Gegner Saudi-Arabien, der bombardiert, was bombardiert werden kann. Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser gehören auch dazu.

Das Gebot der Stunde wäre es, die Gewaltspirale zu stoppen. Doch wer kann das? Deutschland war und ist der größte Geldgeber humanitärer Hilfe für den Jemen, hatte aber nie eine politische Bedeutung. Man überließ den US-Amerikanern das Feld. Sie sind jetzt weg. Es ist an der Zeit, das Vakuum zu füllen.