Gastautor Rudolf Hickel. (Frank Thomas Koch)

Das Jahr 2018 wird als Jahr des folgenreichen Ausstiegs aus jeglichen Regeln für eine Weltwirtschaftsordnung in die Wirtschaftsgeschichte eingehen. Die weltweite Globalisierung ist unübersehbar in einer Doppel-Krise: Zum einen ist von einem gleicher­maßen fairen Handel selbst zwischen den strategisch dominanten Nati­onen seit Jahren nichts zu erkennen. Zum anderen widerlegt die soziale Spal­tung auch in den Metropolen die Verheißung, Globalisierung schaffe „Wohl­stand für alle“ – der allerdings auch bei den abhängig Beschäftigten ankommen muss. Das zu Ende gehende Jahr steht für einen spektakulären Politikwechsel. Die Multinationalisierung wird nicht weiter entwickelt, sondern durch Renatio­nalisierung aggressiv und populistisch zu beenden versucht.

In den USA wehrt sich Trump mit seinem „America-First“-Imperialismus gegen die gigantischen Warenexport-Überschüsse aus China, der EU, aber auch aus Deutschland, durch den willkürlichen Einsatz von Schutzzöllen. Diese Politik der Abschottung über­sieht, dass dadurch die Weltwirtschaft schrumpft. Zu den Verlierern wird die US-In­dustrie gehören, während nur die dortigen Multi-Konzerne im Digitalbe­reich profitieren.

Die weitere, durch die weltweit monopolisierte Gewinnwirtschaft vorange­triebene Fehlentwicklung der Globalisierung steht im kommenden Jahr an vor­derster Stelle auf der Agenda. Der auch noch durch die Politik, viele Medien und neoklassische Beratungsökonomen verbreiteten Ideologie vom „Wohlstand für alle“ durch ungeschützten Freihandel steht die Wirklichkeit der unüberseh­baren Arbeits- und Einkommensverluste vieler Menschen gegen­über. Dadurch erzeugte soziale Ängste werden weit über die Wirtschaft hinaus zum Spreng­satz.

Es wird 2019 berechtigte Proteste nicht nur in Frankreich gegen die globalisierungsgläubige Politik geben. Dagegen werden allerdings die sozialen Abstiegsängste weiterhin für eine nationalistisch-rechte und damit De­mokratie bedrohende Politik instrumentali­siert. Auch in Deutschland schlachten rechte Parteien – verstärkt durch eine tiefsitzende Frem­denfeindlichkeit – diese Abstiegsängste aus, ohne konkrete Po­litik zugunsten der Verlierer der Globalisierung zu machen. Die Aufga­ben zur Stärkung einer interna­tional offenen, demokratischen Gesellschaft sind klar: Sich weltweit für eine regulierte Internationalisierung auch zugunsten der ärmsten Länder der Welt einzusetzen. Auch im ei­genen Land und der EU sollte man sich für eine Politik zum Abbau von sozialer Spaltung und Umweltvernichtung engagieren.

ist Finanzwissenschaftler und Gründungsdirektor des Instituts für Arbeit und Wirtschaft (IAW) an der Uni Bremen. Hickel übt heute Berater- und Gutachtertätigkeiten aus.