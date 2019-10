Die Große Koalition fürchtet sich vor dem Wandel

Dunkle Rauchschwaden steigen aus dem RWE Braunkohlekraftwerk Niederaußem - von höheren CO2-Preisen wären vor allem Energieerzeuger und -verbraucher betroffen. (Oliver Berg / dpa)

Die Bundesregierung steht vor einer immensen Herausforderung: Der Klimawandel bedroht unsere Lebensgrundlagen. Er ließe sich aufhalten, aber die Große Koalition handelt zu langsam und zu widersprüchlich – etwa beim Klimapaket. So ist das Ziel des umfangreichen Plans des Klimakabinetts, den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent reduzieren. Glaubt man Expertinnen und Experten, ist dieses Ziel mit den Maßnahmen des Klimapakets gar nicht zu schaffen.

„Politik ist das, was möglich ist“, kommentierte Bundeskanzlerin Angela Merkel die halbherzigen Pläne im September. Sie rechtfertigte etwa den sehr niedrig angesetzten CO₂-Preis damit, dass man die Bürger mitnehmen müsse und nicht überfordern dürfe. Die Kanzlerin will dem Anschein nach alle Bürger ins Boot holen, die zwar mehr Klimaschutz befürworten, aber selbst nicht verzichten wollen. Vermutlich berücksichtigt ihr Kabinett auch, dass Wähler der Unionsparteien, der FDP und AfD offenbar nicht viel von Klimaschutz auf Kosten der Bürger in Deutschland halten.

Doch eine Regierung kann mit ihren Reformen gar nicht immer und bei allen Wählern punkten. Denn häufig steckt sie in einem Dilemma: Sie muss dringend eine Entscheidung treffen, aber ihre Optionen sind unbequem. Es ist die Wahl zwischen schlecht und schlecht, weil jede Option bestimmte Gruppen in der Gesellschaft benachteiligt. Bei einem hohen CO₂-Preis sind es etwa die Autofahrer, weil der Benzinpreis steigt. Ist der CO₂-Preis aber zu niedrig, leidet langfristig die gesamte Menschheit unter einem stark veränderten Klima.

Es gibt viele Optionen für Klimapolitik. Umweltaktivisten fordern etwa einen früheren Ausstieg aus der Kohle, um die Klimaziele zu erreichen. Postwachstumsökonomen plädieren für einen grundsätzlichen Wandel – eine Gesellschaft mit weniger Arbeits- und mehr Freizeit. Aber mit jeder Variante wirksamer Klimapolitik können regierende Parteien ihre Wähler verprellen. Die Angst davor scheint bei den Spitzen von SPD, CDU und CSU sehr groß zu sein. Das ist kaum verwunderlich, betreffen viele Entscheidungen nicht nur Wirtschaftskonzerne, sondern auch ihre Klientel – wie etwa der Ausstieg aus der Kohle und das Ende des Verbrennungsmotors.

Offenbar haben die regierenden Parteien ein falsches Bild von den Bürgern. Sie behandeln diese, als seien sie reine Egoisten, die – allen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Trotz – nur ihre Jobs, SUVs und alljährlichen Flugreisen als Statussymbole verteidigen wollen. Demzufolge würde diese Wähler das Gemeinwohl überhaupt nicht interessieren.

Doch das ist falsch. Die Bundesregierung kann durchaus Wähler von der Notwendigkeit, sich für das zukünftige Wohl aller einzuschränken, überzeugen. Das zeigen etwa die beständig wachsenden Zustimmungswerte der Grünen. Wähler interessieren sich für die ganze Gesellschaft und wollen sie stabilisieren. Ansonsten würden sie nicht mehrheitlich jenen Parteien die Stimme geben, welche Schwächere mit einem starken Sozialstaat unterstützen wollen.

Um eine ambitionierte Klimapolitik mitzutragen, brauchen Wähler umfassende Informationen von der Bundesregierung über das wirkliche Ausmaß der Klimakrise und den nötigen Handlungsbedarf. Stichwort: Transparenz. Die Bürger müssen überzeugt werden unter Offenlegung aller Argumente. So könnten sie die Entscheidungen der Regierung auch besser nachvollziehen. Doch hier versagt die Große Koalition. Das Klimapaket hat sie hinter verschlossenen Türen verhandelt und es vorab nicht auf seinen Gesamteffekt geprüft.

Die Regierung sollte den Wählern ehrliches Argumentieren und nachhaltiges Entscheiden vorleben. Wenn sie sich etwa die Klimaziele aus dem Pariser Abkommen zu eigen macht, sollte sie sich auch daran halten und nicht jede Gelegenheit nutzen, um abweichende Ziele zu definieren. Momentan entsteht der Eindruck, die Große Koalition lasse sich selbst stets eine Hintertür offen.

Diese Strategie verfolgt die Regierung bereits seit sechs Jahren. Das war wertvolle Zeit, in der sie die Bürger – mit viel Raum für Fragen und Verbesserungsvorschläge – von einer wirksamen Klimapolitik hätte überzeugen können. Diese Jahre hat sie verstreichen lassen. Nun versucht sie, quasi auf den letzten Drücker Reformen durchzusetzen und erschrickt vor dem Widerstand vieler Wähler. Dabei ist der Widerstand hausgemacht. Die Regierung muss jetzt endlich entschieden und transparent handeln.