Nein, die Ende dieser Woche vom Kabinett verabschiedete Grundrente ist kein „sozialpolitischer Meilenstein“, wie von der SPD behauptet. Und sie ist auch kein guter Kompromiss, worauf die Union verweist, die letztlich nur ein Ziel hatte: sie so billig wie möglich zu machen.

Die Grundrente verdient deshalb so wenig Lob, weil sie nur Menschen begünstigt, die mindestens 33 Jahre gearbeitet haben. Gerade jene mit den niedrigsten Renten werden hingegen leer ausgehen. Ihnen wird der Gang zum Grundsicherungsamt weiterhin nicht erspart bleiben. So kann die Grundrente kein wirksames Erfolgsrezept gegen Altersarmut sein. Die Gewerkschaften sind entsprechend enttäuscht – sie hätten sich deutlich mehr gewünscht.

Ungeklärte Fragen

Fragwürdig ist dieser Gesetzentwurf auch, weil er nur notdürftig zusammengeschustert wurde; entscheidende Fragen sind ungeklärt. Darunter die Wichtigste, nämlich: Wie wird die Grundrente überhaupt finanziert? Das Beste, was sich derzeit also über das an sich dringend notwendige Projekt sagen lässt ist, dass es nach fast zehn Jahren Parteiengezänk und unzähligen erfolglosen Einführungsversuchen nun zumindest auf die Spur gesetzt worden ist.

Doch auch wenn die Grundrente am 1. Januar 2021 in Kraft treten soll, sie muss noch viele Hürden überwinden. Sie muss zum Beispiel den Bundestag und den Bundesrat passieren. Letzteres deshalb, weil über die jeweiligen Finanzverwaltungen, die der Rentenversicherung Daten für die geplante Einkommensprüfung übermitteln sollen, die Länder involviert sind. Und bekanntlich kommt kein Gesetz unverändert durch diese Instanzen. Das mühsam zwischen SPD und CDU/CSU ausgehandelte Einigungspaket könnte also wieder aufgeschnürt werden – mit allen Konsequenzen.

Geradezu unseriös ist die Finanzierung: Was ist, wenn die dafür vorgesehene Finanztransaktionssteuer gar nicht kommt, wie von Finanzminister Olaf Scholz in Aussicht gestellt? Wird das Geld dann doch weitgehend aus der Rentenkasse genommen, wie schon bei der Mütterrente? Die SPD klammert sich hier an einen Strohhalm.

Schwierige Verwaltung

Fahrlässig auch die Verwaltung. Die Grundrente soll automatisch geprüft und dann ausgezahlt werden, so der unbürokratisch klingende Plan. Die Sache hat aber einen Haken: Die Rentenversicherung ist für die Einkommensprüfung auf die Hilfe der Finanzverwaltung angewiesen. Doch bis der notwendige Datenabgleich funktioniert, braucht es Zeit – nach Auskunft der Rentenversicherung „mehrere Jahre“.

Gut möglich also, dass die Grundrente nicht zum 1. Januar 2021 kommt: Weil das Gesetz die parlamentarischen Hürden nicht nimmt; weil die Finanzierung scheitert; oder weil die verwaltungstechnischen Grundlagen nicht rechtzeitig geschaffen werden. Der versprochene große Wurf ist es ohnehin nicht.