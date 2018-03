Eine menschenwürdige Grundsicherung ist nicht allein eine Frage von zusätzlichen Geldleistungen, meint Arnold Knigge. (dpa)

Neue Forderungen zur Bekämpfung von Armut stellen die bestehenden Systeme der sozialen Sicherung infrage: Die Verdoppelung des Kindergeldes oder ein fester Betrag von monatlich rund 600 Euro sollen allen Kindern eine Grundsicherung geben. Noch weitergehend sind Forderungen, allen Personen ein bedingungsloses Grundeinkommen von rund 1000 Euro im Monat zu zahlen. Die Befürworter solcher Forderungen versprechen sich davon vor allem eine Bekämpfung von Armut.

Nun ist nicht zu bestreiten, dass die Armut in unserem Land besorgniserregende Ausmaße erreicht hat. Selbst wenn man die kontroverse Diskussion um den Armutsbegriff ernst nimmt und einräumt, dass die Situation in unserem Land für Bezieher geringer Einkommen immer noch vergleichbar besser ist als in vielen anderen Ländern der Erde: Richtig ist, dass besonders Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende mit kleinen Kindern und bildungsferne Familien in sozialen Brennpunkten oft nicht die notwendigen Mittel für ein in Deutschland menschenwürdiges Existenzminimum haben.

Der politische Handlungsbedarf ist also nicht zu bestreiten. Die bestehenden sozialen Systeme mit ihren differenzierten finanziellen Leistungen, wie der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV) und der Sozialhilfe mit Leistungen zum Lebensunterhalt, werden ihrem Anspruch, Hilfen in besonderen Notlagen und bei Bedürftigkeit zu geben, nicht in ausreichendem Maße gerecht. Aber: Wer das Problem nur mit zusätzlichen finanziellen Leistungen lösen will, greift bei Weitem zu kurz. Eine menschenwürdige Grundsicherung ist nicht allein eine Frage von zusätzlichen Geldleistungen. Im Gegenteil: In vielen Fällen helfen Sachleistungen und Angebote der sozialen Infrastruktur gezielter und nachhaltiger.

Gastautor Arnold Knigge. (Karsten Klama)

Langzeitarbeitslose finden auch mit höherem Arbeitslosengeld nicht unbedingt und schneller eine bezahlte Arbeit, von der sie leben können. Ebenso geht es arbeitslosen Alleinerziehenden mit kleinen Kindern, die wegen fehlender Kitaplätze keine Arbeit aufnehmen können. Und die Probleme von bildungsfernen Familien, deren Kinder mehr frühkindliche und schulische Unterstützung brauchen als Kinder aus Mittelschicht- oder Akademikerfamilien, lassen sich mit höheren Geldzahlungen ebenfalls nicht lösen. Viel drängender ist es, die soziale Infrastruktur auszubauen. So brauchen wir für Langzeitarbeitslose endlich sozialversicherungspflichtige Jobs in einem sozialen Arbeitsmarkt, der dauerhaft und nicht nur für kurze Zeit Arbeit schafft. Deshalb wäre es sehr zu begrüßen, wenn die Teilhabe am Arbeitsleben neben die Orientierung auf den ersten Arbeitsmarkt gestellt würde.

Arnold Knigge ist Vorstandssprecher der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege im Land Bremen. Von 1992 bis 2006 war er Staatsrat im Bremer Arbeitsressort, von 1999 auch im Sozial- und ­Gesundheitsressort.