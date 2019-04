Ein sogenannter «Praena-Test» der Firma LifeCodexx, der über eine vorgeburtliche Blutentnahme Aufschluss über eine mögliche Erkrankung des Kindes an Trisomie 21 geben soll. (Tobias Kleinschmidt / dpa)

Heute erfolgt im Bundestag die Orientierungsdebatte über nicht-invasive pränatale Tests (NIPT). Dabei geht es vordergründig um die Kostenübernahme eines Bluttests zur vorgeburtlichen Erkennung einer Trisomie durch Krankenkassen. Dahinter verbergen sich jedoch gesellschaftlich relevante ethische Fragen, die weit über die Regelung eines gerechten Zugangs zu risiko-minimierenden medizinischen Verfahren hinausgehen:

Erstens: Ist allen bewusst, dass durch die Ausweitung kostenloser Pränataldiagnostik eine Entscheidung gegen ein Kind mit Trisomie selbstverständlich wird? Die Hemmschwelle, das grundsätzlich gewünschte Kind noch schnell auf das Vorliegen einer Trisomie zu testen, wird durch die Kostenübernahme eines solchen Tests erheblich gesenkt. Mögliche Folgen sind in „Vorreiter“-Ländern wie Island und Dänemark eindeutig: In beiden Ländern werden nur noch wenige Kinder mit dem sogenannten Down-Syndrom geboren, auch wenn sich – wie in Deutschland auch – ein leichter Trend zeigt, dass sich Eltern trotz eines positiven Befundes für das Kind entscheiden.

Zweitens: Welche Auswirkungen hat die Gewissheit, dass sie nur geboren wurden, weil sie pränatal genetisch unauffällig waren, auf kommende Generationen? Laut Jürgen Habermas sind diese derart gravierend in Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen, dass Eltern fast zu empfehlen wäre, dem Kind das Testen zu verschweigen. Drittens: Gibt es eine Grenze, welche pränatal erkennbaren Abweichungen von der Norm einen legitimen Abtreibungsgrund darstellen? Der Test ermöglicht bislang das Erkennen einer Trisomie – wobei hier angemerkt werden muss, dass die Falsch-Positiv-Rate von den Herstellerfirmen oft missverständlich dargestellt wird. Diese Verfahren werden jedoch zwangsläufig weiterentwickelt. Wird eine genetische Prädisposition für Krebs, Asthma oder Depressionen eines Tages ebenfalls als legitimer Grund erachtet, eine Schwangerschaft abzubrechen?

Nicht zuletzt verstärkt sich für den Gesetzgeber die bereits jetzt gegebene Herausforderung der Normenabwägung: die hart erkämpfte reproduktive Selbstbestimmung der Frau versus den Schutz des ungeborenen Lebens. Ein scheinbar unauflösbarer Konflikt, bei dem jede Entscheidung weitreichende Konsequenzen nach sich zieht, sowohl auf der individuellen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene.

Es bleibt zu hoffen, dass im Rahmen der parlamentarischen Debatte die Chance genutzt wird, diese Aspekte angemessen zu vertiefen.

Die Bremer Politikwissenschaftlerin Janna Wolff ist Hauptautorin eines Gutachtens zur Pränataldiagnostik. (Walter Gerbracht)

Zur Person

Unsere Gastautorin

ist Hauptautorin eines Gutachtens zur Pränataldiagnostik für die Orientierungsdebatte im Bundesrat. Bis 2017 war sie Politikwissenschaftlerin an der Universität Bremen.