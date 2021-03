Die Masken-Affäre hat gängige Vorurteile gegen Abgeordnete bestätigt. (Gregor Bauernfeind / dpa)

Nichts liegt näher, die Masken-Affäre im Besonderen zum Anlass zu nehmen, über Politiker im Allgemeinen den Stab zu brechen – als korrupte Elite, nur auf Wähler bedacht, um ins Amt zu finden, anschließend darauf konzentriert, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Ausgestattet mit fünfstelligen monatlichen Diäten oder Amtsbezügen und anderen Vorteilen gehe dieser Spezies die Bodenhaftung verloren, vor allem in Berlin, wo sie um sich selbst kreist und das Regierungsviertel nur verlässt, um sich in Talk-Shows blicken zu lassen.

Doch was die Fälle Georg Nüßlein, Nikolas Löbel und Tobias Zech für die Politik sind, ist der Fall Claas Relotius für die Medien, war der Fall Uli Hoeneß für den Profi-Fußball, sind Abrechnungsbetrüger bei Ärzten und Rezeptbetrüger bei Apothekern. Es gibt Banker, die krummen Geschäften nachgehen, kriminelle Polizisten, Geistliche, die sich an Kindern vergehen, oder solche Verbrechen vertuschen. Nicht die Politik ist der Einzelfall, eine Herde schwarzer Schafe, sondern schwarze Schafe sind die Einzelfälle jeder Branche. „Es macht mich wütend, wenn ich sehe, dass Fehlverhalten einzelner Abgeordneter ein schlechtes Licht auf 99,99 Prozent der Abgeordneten in Deutschland wirft, die einen sehr guten Job machen. Das schadet unserer Demokratie", sagt Ilse Aigner, Bayerns Landtagspräsidentin.

Das macht den Unterschied: An gewählte Abgeordnete, an Ministerinnen und Minister, die auf das Grundgesetz vereidigt sind, sind besondere Ansprüche zu stellen. Ihre Kunden können sich nicht einfach abwenden und den Demokratie-Anbieter wechseln. Selbst bei der Wahl haben ihre Stimmen nicht allein Einfluss darauf, ob ein Abgeordneter sein Mandat behält. Der Einfluss der Parteien ist größer. Für die Masken-Affäre bezahlen CSU und CDU.

Die „Zeit“ fragt: „Hat die Union ein besonderes Problem mit der Vermischung von Amt respektive Mandat und wirtschaftlichen Interessen?“. Die Autoren antworten selbst mit einer kleinen Auswahl unionsfremder Affären wie die der Berliner Bausenatorin Karin Lompscher. Sie hatte Nebeneinkünfte nicht versteuert. Das kostete sie das Amt. Noch mehr Stoff zum Stopfen etwaiger Gedächtnislücken: Gregor Gysi (damals PDS) und Cem Özdemir (Grüne) stolperten über Bonusmeilen, die sie – dienstlich erworben – privat nutzten. Der einstige niedersächsische Ministerpräsident Gerhard Glogowski (SPD) ließ sich seine Hochzeit teilweise finanzieren, Nordrhein-Westfalens Finanzminister Heinz Schleußer (SPD) trat zurück, weil er mit Damenbegleitung im Privat-Jet unterwegs war, auf Kosten der West-LB. SPD-Verteidigungsminister Rudolf Scharping verlor sein Amt wegen der sogenannten Hunzinger-Affäre.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich mit seinem Mann in Berlin-Dahlem ein „traumhaftes Baudenkmal in Bestlage“ gekauft, wie der „Spiegel“ berichtet. Der Kaufpreis betrug mehr als vier Millionen Euro. Und? Soll er doch. Die Kaufsumme kam indes insbesondere wegen ihrer Finanzierung ans Licht: Angeblich soll die Sparkasse, deren Verwaltungsrat Spahn von 2009 bis 2015 angehörte, maßgeblich bei der Finanzierung geholfen haben, berichtet das Magazin. Selbst wenn das erlaubt ist, macht es keinen guten Eindruck. Im Gegenteil: Es schürt Vorurteile. Wenn Politikerinnen und Politiker selbst nicht alles dafür tun, sie zu vermeiden – wer soll es sonst tun?

Eben das ist das Problem: Es ist kaum Besserung in Sicht. Es scheint, als ob jede Politiker-Generation für sich in Anspruch nimmt, die Fehler ihrer Vorgänger zu wiederholen, um am eigenen Leib zu erfahren, wie unangenehm es tatsächlich ist, die Schlagzeilen zu bestimmen und Ämter niederlegen zu müssen. Die Verführungen sind groß, Lobbyisten sind geschickt, und es liegt im Trend, „sich locker zu machen“, alle fünfe gerade sein zu lassen. Da kann der moralische Kompass schon mal ins Trudeln geraten.

Wirken Selbstreinigungskräfte? Schließlich gilt Politik als Haifischbecken, als Biotop, in dem Klatsch und Tratsch, Missgunst, Neid und Schadenfreude prächtig gedeihen – günstige Voraussetzungen, dass alles irgendwann ans Licht kommt. Doch niemand weiß, ob die bekannten Affären die ganze, die halbe oder nur ein Bruchteil der Wahrheit sind.