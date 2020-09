Auch im Nahen Osten geht nichts ohne Maske, die Lage hat sich in der Hitzeperiode sogar verschlimmert. (Mohamed El Raai /dpa)

Die Menschen im Irak haben derzeit eine schwierige Wahl zu treffen: Entweder sie bleiben zu Hause und leiden unter der schier unerträglichen Hitze oder sie gehen vor die Tür und infizieren sich schlimmstenfalls mit Corona. Dabei hatten alle auf die Hitze gewartet. Mit der Hitze ersticke das Virus, hieß es in den ersten Monaten, als Covid-19 die Welt eroberte. Der Erreger breite sich vor allem in der Kälte aus, einem Grippevirus gleich. Im Sommer werde alles besser, so die gängige Meinung im Februar und März. Auch der deutsche Virologe Alexander Kekulé meinte, dass die warme Jahreszeit die Zahl der Infizierten sinken lasse. Es war eine wunderbare Vorstellung: Während der kühleren und somit infektiöseren Jahreszeit waren alle vernünftig, im Sommer tut Mutter Natur ihr Übriges – und das Coronavirus ist so gut wie verschwunden.

Die vermeintliche Gewissheit verbreitete sich, dass es vor allem in den heißen Gegenden dieser Erde gar nicht so schlimm werde mit der Krankheit. Vor allem im Nahen Osten witzelten die Leute, dass man sich im Sommer nur auf die Straße in die Sonne zu stellen brauche, den Mund aufmachen müsse und dann werde das Virus getötet. Bei Temperaturen von 50 Grad im Schatten und mehr sei das eine sichere Sache. Denn Experten raten bekanntlich, Masken bei 60 Grad zu waschen, um das Virus abzutöten. Viel Hoffnung für die Wüstenländer, die diese hohen Temperaturen in der Sonne locker erreichen.

Alles Quatsch. Gerade jetzt schnellen die Infektionszahlen in den heißen Ländern nach oben. Iran verzeichnet eine zweite Welle, die nicht weniger dramatisch ist als die erste. Und auch das heiße Afrika wird derzeit von Corona heimgesucht. Ägyptens Gesundheitsministerium weist allerdings nur zwischen 200 und 300 Neuinfektionen täglich aus, zählt ganze 5376 Tote bis jetzt. Doch diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Wer sie infrage stellt, riskiert Gefängnis wegen Falschmeldungen. Das Land am Nil tut derzeit alles, um Touristen zurückzugewinnen, die für das Land und für den Arbeitsmarkt lebensnotwendig sind. Ein gefährlicher Weg.

Der Irak, wo es im Sommer um durchschnittlich zehn Grad heißer wird als in Ägypten, beklagt seit Anfang Juli Infektionszahlen von mehr als 2000 pro Tag. Obwohl sich das Land seit Mitte März im Dauerlockdown befindet und teilweise strikte Ausgangssperren verhängt wurden, gehen die Zahlen jetzt nach oben. Dort ist das Gegenteil von dem zu beobachten, was prophezeit wurde. Gerade der Sommer verschärft die Corona-Krise. Am Montag meldete das Gesundheitsministerium in Bagdad einen Rekord: 3800 Neuinfektion wurden an einem einzigen Tag gezählt. Damit hat der Irak den Iran überholt, von wo das Virus ursprünglich übertragen wurde. Als die Infektionsketten noch nachvollziehbar waren, schleppten Iraker das Virus aus dem Nachbarland ein, wenn sie dort zu Besuch oder zur medizinischen Behandlung waren.

Pilgerfahrt nach Mekka in diesem Jahr so gut wie abgesagt

Selbst das Mutterland des Islams, Saudi-Arabien, ist zu einem Corona-Schwerpunkt geworden. Die große Pilgerfahrt nach Mekka wurde in diesem Jahr richtigerweise so gut wie abgesagt. In den vergangenen Jahren hatte jede Familie in der muslimischen Welt irgendein Mitglied, das die Pilgerfahrt unternahm. Dadurch war man nah dran an einer der wichtigsten Säulen des Islam. Sie schreibt vor, dass jeder gläubige Moslem einmal in seinem Leben nach Mekka pilgern muss. Die Heimkehrer aus Saudi Arabien wurden gefeiert, erzählten stundenlang Geschichten. Nicht in diesem Jahr.

Auf die Hitze braucht man also nicht mehr zu warten, im Gegenteil. Sie scheint alles noch schlimmer zu machen. „Ihr seid doch sonst immer so gescheit“, hört man auf den Straßen von Bagdad mit Blick auf die westlichen Länder und den noch immer fehlenden Therapien und Medikamenten gegen die tödliche Krankheit. Vor allem die Amerikaner haben nach der Invasion 2003 „denen an Euphrat und Tigris“ so richtig gezeigt, wo es lang geht – und die westliche Überlegenheit spüren lassen. Corona aber stellt diese Haltung auf den Kopf.