Karin Kneissl ist in der Verhaberungsfalle. Im Österreichischen bedeutet „Verhaberung“ eine Form der Netzwerkbildung, die darauf beruht, dass man sich Komplimente macht, sich gegenseitig nicht behelligt, stets auf „Bussi-Bussi“ tut, peinliche Geheimnisse bewahrt und von den wechselseitigen Abhängigkeiten, die durch diese Nähe entstehen, profitiert. Die Einladung des russischen Staatspräsidenten Vladimir Putin, das Hofieren, das anbiedernde Gelächter, das Tänzchen, der Knicks der österreichischen Außenministerin auf ihrer Hochzeit in den südsteirischen Weinbergen könnte in Zukunft als Lehrbeispiel für „Verhaberung“ dienen. Dabei fällt auf, dass Frau Kneissl die Medienarbeit dem russischen Präsidenten und seinen Vasallen überließ. Die versuchten die Veranstaltung als Demonstration dafür einzusetzen, dass Putin und sein autoritäres Regime, welches das Internationale Recht missachtet, im Westen nicht isoliert sei.

„Als Außenministerin ist Kneissl seit dem Kniefall vom Samstag eigentlich untragbar“, schreibt der liberale Standard. Die Einladung Putins bei Kneissls Hochzeit sendete ein Signal an alle jene Staaten in Europa, die mit Russland ernsthafte Interessenskonflikte austragen: Auf Österreich als Vermittler kann man nicht mehr zählen. Die EU-Ratspräsidentschaft sei damit ernsthaft beschädigt, die Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit verloren, meinten viele Kritiker. Denn die Distanzlosigkeit zu Putin schafft zusätzliche Parteilichkeit, die man von der FPÖ bereits kannte. Die rechtspopulistische Partei hat bereits vor Regierungsantritt einen Freundschaftsvertrag mit Putins Partei Einiges Russland abgeschlossen. Die Freiheitlichen gelten seither als „fünfte Kolonne Putins in Europa“.

Der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin schrieb auf Twitter, dass das Verhalten des Außenministeriums in Wien „ein trauriges Lächeln“ bei ihm hervorrufe. Die Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im ukrainischen Parlament, Hanna Hopko sagte, dass Österreich mit der Hochzeitseinladung für Putin kein neutraler Vermittler in der Ukraine mehr sein könne. Manche Bürger ärgern sich, dass der enorme Polizeischutz für Putin dem Steuerzahler so viel Geld kostet. Die Hochzeit lief schließlich unter der Kategorie „Arbeitsbesuch“. Andere wundern sich, dass Putin bereits sechs Mal in offizieller Funktion Österreich besuchte. Erst im Juni feierte er in Wien das Jubiläum der Gaslieferverträge zwischen Russland und Österreich.

Frau Kneissl hat stets betont, dass sie von der prorussischen FPÖ unabhängig sei - doch mit dem Auftritt am Samstag ist das endgültig unglaubwürdig geworden. Bei der Hochzeit tauchten auch der FPÖ-Rechtsaußen Johann Gudenus, Vizekanzler Heinz Christian Strache, Infrastrukturminister Norbert Hofer und Verteidigungsminister Mario Kunasek auf. Kanzler Sebastian Kurz lächelte angestrengt, als Putins Don-Kosaken die Szene dominierten. Es scheint so, als würden die Regierenden in Österreich nicht verstehen, dass in der Politik erst Distanz Achtung und Respekt bringt.

Tatsächlich spielt Kneissl in der Europapolitik Österreichs keine Rolle. Im EU-Rat vertritt nicht sie Österreich, sondern Europaminister Gernot Blümel. Dennoch gehört sie zum Regierungsteam und das Bild, das von Österreich ausgeht, weckt Misstrauen bei den westlichen Partnern. Als heikel wird schon seit Monaten erachtet, dass alle Geheimdienste und das Innenministerium der FPÖ unterstehen. Kürzlich analysierte die Washington Post, welche internationalen Auswirkungen die Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) im Februar diesen Jahres hatte.

Eine Polizeitruppe stürmte damals das BVT und trug sensible Akten und geheime Daten aus dem Amt. Nun zitiert die Washington Post Geheimdienst-Beamte, die meinen, dass der Verfassungsschutz seit der Razzia paralysiert sei. „Die Nachrichtendienste im Westen haben sich entschieden, ihre eigenen Geheimnisse zu schützen, indem sie Österreich außen vor lassen“, so die Washington Post. Heikle Informationen werden nicht mehr geteilt.

Wegen der Affäre gilt Innenminister Herbert Kickl, ein rechter Ideologe, der jahrelang die Propaganda für die FPÖ gestaltete, als verwundbarste Stelle der Regierung. Bereits im Januar berichtete die FAZ, dass auch Kanzlerin Angela Merkel gegenüber Kurz Sorge geäußert habe, dass sensible Informationen nach außen gehen könnten. Die Washington Post erinnert auch daran, dass Österreich - anders als viele andere EU-Staaten - im Fall der Vergiftung des Agenten Sergej Skripal keine russischen Diplomaten auswies.