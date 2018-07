Eltern wissen sehr wohl, wo ihre Kinder am besten gefördert werden können. Auf eine staatliche Zwangsbeglückung wie in Bremen können sie gerne verzichten, meint Gastautor Heinz-Peter Meidinger. (Foto: Jonas Güttler/dpa)

Die Inklusion von Behinderten ist ein großes und wertvolles Ziel. Der Maßstab für gelungene Integration ist allerdings nicht die Anzahl von Kindern mit Handicaps, die freiwillig Regelschulen besuchen, sondern die Frage, ob diese Menschen später als Erwachsene am gesellschaftlichen Leben gleichberechtigt teilhaben können. Der Artikel 24 der UN-Konvention, der die Schulen betrifft, ist diesem übergeordneten Ziel untergeordnet. Nicht die Quote, nicht der Anteil von Schülern, die Regelschulen besuchen, ist entscheidend für gelingende Inklusion, sondern die Qualität der Förderung, die sie erhalten.

Unter Inklusion mit der Brechstange verstehe ich eine ideologische Bildungspolitik, die auf Quote statt Qualität setzt, also Förderschulen schließt, ohne nur ansatzweise den Regelschulen die notwendige personelle und finanzielle Ausstattung zur Verfügung zu stellen. Nicht selten wird das Ziel verfolgt, unter dem Deckmantel der Inklusion die Abschaffung des gegliederten Schulwesens zugunsten einer Schule für alle zu erreichen.

Mehr zum Thema Urteil des Verwaltungsgerichts Bremen Horner Schulleiterin scheitert mit Inklusionsklage Die Klage der Schulleiterin des Gymnasiums Horn gegen die Einrichtung einer Inklusionsklasse an ... mehr »

Aus folgenden Gründen wird eine ideologisierte Inklusionspolitik scheitern. Erstens: In Deutschland ist langfristig noch jede Bildungsreform erfolglos geblieben, die Schulen zwangsweise übergestülpt wurde.

Zweitens: Es wird sich bald offenbaren, dass Kinder mit geistigen Behinderungen an Gymnasien schlechtere Rahmenbedingungen vorfinden und weniger gefördert werden können als an Förderschulen. Diese Schüler müssen dort die frustrierende Erfahrung machen, dass sie die Ziele, die andere schnell erreichen, auch mit viel Mühe niemals erreichen werden.

Gastautor Heinz-Peter Meidinger. (Foto: Stefan Kuhn)

Drittens: Sie wird zu einer Flucht von jenen Eltern mit ihren Kindern in Privatschulen beitragen, die sich dies leisten können, um dem feststellbaren Leistungsverfall an Regelschulen zu entgehen. Viertens: Es führt zu einer eklatanten Ungleichbehandlung, wenn man Schülern mit geistigen Behinderungen den Besuch eines Gymnasiums ermöglicht, nicht behinderte Schüler, die den gymnasialen Anforderungen nicht gewachsen sind, aber abweist.

Erfreulicherweise sind in den letzten Monaten einige Bundesländer wieder zu einer qualitätsorientierten Inklusionspolitik mit Augenmaß zurückgekehrt. Die Herausforderungen sind auch so groß genug. Allein um eine Regelschule so auszustatten, dass sie von hör- und sehgeschädigten Kindern besucht werden kann, ist ein finanzieller Aufwand von mehreren Hunderttausend Euro notwendig. Eltern wissen sehr wohl, wo ihre Kinder am besten gefördert werden können. Auf eine staatliche Zwangsbeglückung wie in Bremen können sie gerne verzichten.

Zur Person

Heinz-Peter Meidinger ist seit 2003 Schulleiter des Robert-Koch-Gymnasiums in Deggendorf. Der 64-Jährige ist seit Juli 2017 Präsident des Deutschen Lehrerverbandes.