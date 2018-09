Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Bahn AG. (Soeren Stache/dpa)

Bei all der Spaltung von Gesellschaft und Politik, mit der wir uns tagtäglich herumschlagen müssen, gibt es tatsächlich immer noch ein Thema, über das sich alle gemeinsam aufregen können: die Deutsche Bahn. Manch einer mag in diesem pauschalen Groll das letzte bisschen Einigkeit erkennen, das es doch bitte zu erhalten gilt, andere ahnen in den Verspätungen und anderen Missständen der Bahn vielleicht den Grund für all die Übellaunigkeit in der Welt. Wie auch immer, jetzt hat jedenfalls die Bahn selbst (mal wieder), allen voran ihr Vorstandsvorsitzender Richard Lutz erkannt: so kann es nicht weitergehen.

Ganz oben auf der Beschwerdeliste der Menschen steht die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn. In Kundenkreisen gilt bereits jeder als hoffnungslos naiv, der nicht mindestens 30 Minuten einplant, um seinen Anschlusszug auch wirklich zu erreichen. Nicht ganz unberechtigt: Im ersten Halbjahr 2018 war mehr als jeder fünfte Zug im Fernverkehr unpünktlich. Und das, obwohl die deutsche Bahn zugunsten ihrer Statistiken schon ein sehr großzügiges Verständnis von „Pünktlichkeit“ hat.

Es gilt nämlich jeder Zug als pünktlich, der weniger als sechs Minuten im Nahverkehr und weniger als 16 Minuten im Fernverkehr Verspätung hat. Alle, die schon mal innerhalb von drei Minuten umsteigen mussten, können darüber nur lachen – oder weinen. Wer jetzt vermutet, dass es vielleicht auch einfach nicht besser geht, dem sei gesagt: doch! In Japan oder China sind 99 Prozent aller Züge pünktlich. Und dort gilt ein Zug schon ab einer Minute als verspätet.

Trotzdem ist die Unpünktlichkeit nun wirklich nicht das einzige Problem der Bahn, denn insgesamt macht das Verkehrsunternehmen seinen Kunden das Leben viel zu oft unnötig schwer. Immer wieder sieht man Menschen auf Bahnhöfen hektisch hin und her rennen, weil mal wieder in letzter Minute ein neues Abfahrtsgleis bekannt gegeben oder die Wagenreihung geändert wurde. Dabei sollte Bahnfahren doch eigentlich mit Entspannung verbunden sein.

Gleichzeitig werden so viele Chancen verpasst, um Menschen versöhnlich zu stimmen. Was fehlt, sind echte Mehrwerte, die die Fahrgäste im Zweifel auch mal von Verspätungen ablenken. Angefangen bei den Services, die es zwar gibt, die aber häufig nicht funktionieren, wie verfügbares und schnelles W-LAN oder eine anständige Bewirtung, die zuverlässig kalte oder heiße Getränke (je nach Gusto und Jahreszeit) und eine kleine Auswahl an Speisen zu servieren imstande ist.

Insgesamt wirkt das gesamte Unternehmenskonzept veraltet. Man setzt marketingtechnisch, wie gewohnt, auf die Mehrwerte „umweltschonend“ und „staufrei“. Nur was bringt die Stauvermeidung, wenn man trotzdem mit Verspätungen rechnen muss? Und leider verliert auch der Umweltaspekt viel zu oft gegen die Zeitersparnis von Flügen oder die Kostenersparnis von Reisebussen.

Das große Paradox ist, dass die Deutschen eigentlich ganz begeistert vom Bahnfahren sind – aber eben nicht von der Deutschen Bahn. Zu viele vermeidbare Fehler wurden zu oft gemacht. Da nützt es auch nichts, wenn ein Bahnchef nach dem nächsten früher oder später zu Kreuze kriecht und Fehler eingesteht.

Was nun her muss, ist ein echtes Zukunftskonzept, das bei der Verbesserung der Pünktlichkeit ansetzen muss, aber eben nicht dort enden darf. Die Bahn muss flexibler werden und gleichzeitig besser vorbereitet sein. So gehören zu den häufigsten Ursachen für Verspätungen Unwetterschäden („‘n büschen Wind“) und technische Defekte an Zügen. Seit Jahren raten Experten der Bahn dazu, die Bäume in Schienennähe durch Sträucher zu ersetzen, um zu verhindern, dass diese bei starken Windböen auf die Oberleitungen fallen. Ersatzzüge könnten wiederum kurzfristig defekte Wagen ersetzen – dafür müsste man aber erst einmal welche anschaffen.

In den letzten Wochen hat Bahnchef Lutz zwei Ansätze vorgestellt, um es zukünftig besser zu machen: Eine Umstellung des Schienennetzes auf digitale Leittechnik soll für effiziente Auslastung sorgen und so mehr Züge zur gleichen Zeit auf die Gleise bringen. Und ein Taktfahrplan nach Schweizer Vorbild, in dem Züge in regelmäßigen Abständen ab- und einfahren, soll das Reisen leichter planbar machen und Anschlüsse bequemer. Bis diese Konzepte umgesetzt sind, wird es allerdings noch dauern. In der Zwischenzeit könnte sich die Bahn mal um die kleinen Dinge kümmern.