Es gibt einen neuen Machtkampf im Irak: Doch dieses Mal ist es kein Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten und auch keine militärische Auseinandersetzung wie zu der Zeit, als die Terrormiliz Daesch weite Teile des Landes kontrollierte. „Es ist ein Generationenkonflikt zwischen Jung und Alt. Die jungen Menschen stellten sich gegen die alte politische Elite“, schildert Birgit Svensson, die Nahost-Korrespondentin des WESER-KURIER, die aktuelle Lage im Irak.

In der Bremer Bürgerschaft las sie am Dienstagabend vor rund 200 Besuchern aus ihrem neuen Buch vor: „Mörderische Freiheit – 15 Jahre zwischen Himmel und Hölle im Irak“. Natürlich wurde aber auch mit Zuhörern über die Vergangenheit und die Perspektiven im Zweistromland diskutiert. „Es gibt einen Silberstreif am Horizont“, meint auch Joerg Helge Wagner, Chef des Politikressorts, der die Veranstaltung an diesem Abend moderiert.

Warum es seit Juli immer wieder zu machtvollen Protesten im Süden des Irak kommt, beschreibt Svensson am Beispiel von Basra, mit drei Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt im Land. Basra, so sagt die Journalistin, „ist eigentlich die reichste Stadt im Irak“. Zwei Millionen Faß Erdöl werden in der Region täglich gefördert.

Die Provinz bekommt dafür „Petro-Dollars“ von der Regierung. Nur: Das Geld kommt nicht bei den Menschen an. „Wir wollen sauberes Wasser, wir wollen Arbeit und genügend Strom, Schluss mit dem korrupten Regime, Iran barra, barra (raus, raus)“, so schilderte Svensson in einer ihrer Reportagen, wie Tausende junger Menschen in Basra ihre Wut über die politische Elite herausschrien.

Svensson sieht die junge Generation mit optimistischen Augen. „Die Jugend ist die Zukunft des Irak. Die haben eine ganz andere Perspektive für das Land.“ Und es sind viele, viele junge Menschen: Das Durchschnittsalter im Irak liegt nur bei annähernd 20 Jahren. Der Nachwuchs sei modern ausgerichtet, würde intensiv die sozialen Medien im Internet nutzen, wolle mehr Demokratie, sagt Svensson. Das ist bemerkenswert für eine Altersgruppe, die in den vergangenen 15 Jahren vor allem eines erlebt hat: Krieg und Terror.

Die Stationen der jüngeren irakischen Geschichte skizzieren Svensson, Moderator Wagner und die TV-Journalistin Heike Keuthen von der ARD (viele Jahre lang Kollegin von Svensson in Bagdad) in einer munteren Frage-Antwort-Runde. Die unheilvolle Geschichte beginnt mit der Invasion der Britischen- und US-Streitkräfte. „Die Menschen haben gejubelt, dass Saddam Hussein weg war“, erinnert sich Svensson. Doch schnell wendet sich das Blatt. Es kommt im ganzen Land zu Plünderungen und Entführungen.

Was die Lage noch verschlimmert: „Die Amerikaner haben keinen Fehler ausgelassen“, sagt Svensson. Dazu gehöre die Folterung von irakischen Insassen im Abu-Ghuraib-Gefängnis. Im Frühjahr 2004 gingen die Fotos von den schweren Misshandlungen um die Welt. „Die Bilder haben sich bei den Menschen im Irak tief eingegraben“, meint Svensson. Auch Heike Keuthen sagt: „Die Stimmung ist total gekippt.“

In den Jahren ab 2006 setzt der damalige Ministerpräsident Nuri al-Maliki einseitig auf die schiitische Karte: Die Schiiten bekommen die besten Jobs im Land, die Sunniten gehen leer aus. Als Daesch im Jahr 2014 den offenen Kampf gegen die Armee sucht und erhebliche Gebiete des Landes besetzt, verfolgen viele Sunniten den Krieg der Dschihadisten zunächst mit Sympathie. Mittlerweile hat die Terrormiliz 98 Prozent der einst eroberten Gebiete wieder verloren. Im Irak und Syrien soll es immer noch 30 000 Daesch-Kämpfer geben.

Doch zurück in die Gegenwart. Die sieht etwas besser aus. Ein Beispiel für Svensson: Journalisten können im Irak mittlerweile vergleichsweise unbehelligt arbeiten. Und für sie ganz wichtig: „Der Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten ist vom Tisch.“ Wenn sie das sagt, merkt man: Sie mag die Leute und das Land, in dem sie seit 15 Jahren lebt. Auch wenn es ein Land ist, in dem Svensson auf der Straße zwischen Falludscha und Radami von bewaffneten Räubern ausgeraubt wurde und um ihr Leben fürchten musste. Und auch wenn sie jahrelang gezwungen zwar, bei ihrer Arbeit einen Schleier zu tragen.

Die Korrespondentin gesteht freimütig: „Manche sagen zu mir: Du bist doch bescheuert.“ Sie hält dagegen: „Wir lachen viel in Bagdad, wir leben ganz intensiv den Augenblick, das ist es, was mich so fesselt.“ Sie liebt diese Stadt, „die immer wieder aufgestanden ist“. Der Präsident der Bremer Bürgerschaft, Christian Weber, hatte schon Recht, als er über Svensson eingangs der Veranstaltung sagte: „original, authentisch, aus erster Hand und spannend erzählt“.

