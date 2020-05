Altkanzler privat: Gerhard Schröder und Ehefrau Soyeon Schröder-Kim gehen mit von ihr gebastelten Atemschutzmasken einkaufen. (Marcus Prell /dpa)

Gerhard Schröder: Es geht nicht um Schuld. Es geht um Verantwortung für die ganze deutsche Geschichte. Dazu gehört, die Erinnerung wachzuhalten. Die Kraft, für ein „Nie wieder“ zu kämpfen, kommt aus dem Wissen um das, was war. Das gilt in besonderer Weise für den Holocaust und für den von den Nationalsozialisten vom Zaun gebrochenen Krieg. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass dieser Krieg auch der Versuch war, die Völker in der damaligen Sowjetunion auszurotten oder zu versklaven. Es war ein grausamer Vernichtungsfeldzug mit dem Ziel, Russland von der weltpolitischen Bühne verschwinden zu lassen. Dem muss die deutsche Russlandpolitik stärker Rechnung tragen, als dies gegenwärtig der Fall ist.

Dass man in Russland trotz dieser schrecklichen Vergangenheit bereit ist, mit dem neuen Deutschland vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, können wir gar nicht hoch genug schätzen. Dazu passt nicht, dass wir die Sanktionen gegen Russland weiter unterstützen. Zum einen rufen sie in Russland historische Erinnerungen wach, und zum anderen verändern sie die russische Politik nicht. Gerade jetzt, wo wegen der Corona-Krise wirtschaftlich schwere Zeiten auf uns zukommen, brauchen wir mehr Zusammenarbeit. Deshalb müssen unsinnige Sanktionen weg.

Es ist aber die falsche Antwort. Wer glaubt, man könnte Russland mit Sanktionen zu irgendetwas zwingen, der irrt. Kein russischer Präsident wird die Krim jemals an die Ukraine zurückgeben. Das ist die Realität.

Was heißt hier erlauben? Europa hat zu vernünftigen Beziehungen zu Russland keine Alternative. Russland kann sich auch einseitig nach China hin entwickeln. Das kann Europa nicht wollen, und das kann Deutschland nicht wollen. Wir brauchen Russland, um die großen internationalen Fragen zu lösen, wir brauchen die Energie und den Markt. Alle in Europa bemühen sich jetzt, die Wirtschaft in der Corona-Krise wieder in Gang zu bringen. In einer solchen Situation sind Sanktionen nicht zeitgemäß.

Wenn jemand im Aufsichtsrat eines US-Unternehmens sitzt und als strikter Transatlantiker auftritt, wird ihm auch nicht unterstellt, er beziehe diese Position nur deshalb, weil er da einen Job hat. Das gibt’s eigentlich immer nur bei Russland. Das beeindruckt mich nicht.

Gelegentlich ist Pathos notwendig, um durchzudringen. Insofern ist die Kritik an dem Satz der Bundeskanzlerin ebenso wohlfeil wie falsch.

Sicher sind anfangs Fehler gemacht worden. Dass in Italien Verbitterung gewachsen ist, hat auch damit zu tun, dass Schutzkleidung nicht sofort geliefert wurde. Auch in Spanien und Frankreich gab es Zweifel an deutscher Solidarität. Jetzt ist die Gemeinschaft aber auf einem guten Weg. Zwar gibt es nicht die von den Südländern geforderten Coronabonds...

…aber wir schaffen im Haushalt der Europäischen Union einen Sonderfonds mit enormen Finanzmitteln. Das ist ein guter Kompromiss zwischen Bonds auf der einen Seite und bloßen Krediten auf der anderen Seite. Die Stabilisierung von Italien, Frankreich und Spanien ist wichtig. Diese Länder sind unverschuldet in Not geraten, und wir müssen solidarisch mit den Betroffenen sein. Aber es gibt auch einen ökonomischen Aspekt. Diese Länder gehören zu den wichtigsten Abnehmern unserer Waren. Deswegen haben wir auch ein eigenes Interesse, wenn wir dort helfen. Das muss man in Deutschland besser erklären.

Das war der Versuch, den zu weit reichenden Lockerungsbemühungen mit einem Basta zu begegnen. Das erinnert mich an alte Zeiten. Meistens funktioniert das ja nicht, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Die Kanzlerin hat recht, wenn sie zu Geduld mahnt. Diese Einschränkungen werden ja nicht von Dauer sein.

Auf die Verhältnismäßigkeit. Das heißt, dass immer wieder geprüft werden muss, ob die Einschränkungen persönlicher Freiheit noch angemessen sind. Das geschieht, aber das kann man nicht täglich machen. Man braucht schon 14 Tage, um zu sehen, wie sich die Verbreitung des Virus entwickelt.

Das ist eine eher philosophische Diskussion, die der Bundestagspräsident angestoßen hat. Wenn Sie das auf die Spitze treiben, dann hat er natürlich recht: Der Schutz von Leben steht nicht über allem. Aber das führt ja nicht wirklich weiter. Grundrechte hängen immer miteinander zusammen und schränken einander ein. Das lernt jeder Jurastudent spätestens im fünften Semester. Es geht immer um Abwägungsfragen. Und wir sollten bedenken: Wenn man jetzt zu schnell lockert und dann einen zweiten Lockdown braucht, dann ist diese Abwägung kein philosophisches, sondern ein ganz reales, praktisches Problem.

Da mag das Bemühen um Profilierung eine Rolle spielen. Ich habe Erinnerungen an meine eigene Zeit als Ministerpräsident. Bisher hat das föderale System in der Krise gut funktioniert. Das sollten die Bundesländer jetzt nicht verspielen, indem die Regelungen zu unterschiedlich und damit nicht mehr nachvollziehbar werden.

Ich habe gesagt, dass jeder Ministerpräsident dieses Bundeslandes per se auch ein Kanzlerkandidat sein kann. Das stimmt ja. Aber Herr Laschet weist zu Recht darauf hin, dass mein Einfluss in der CDU doch begrenzt ist.

Das haben wir hier nicht zu befinden. Auch Arbeitsminister Hubertus Heil macht hervorragende Arbeit. Die Frage sollte aber nicht mehr lange offenbleiben. Ich rate dazu, eine Entscheidung im Herbst zu treffen. Bis dahin müssen sich die Personen, die infrage kommen, zusammentun und die Sache gemeinsam mit der Parteiführung klären. Am Ende muss um den Kandidaten oder die Kandidatin herum ein Team stehen, das die Breite der SPD deutlich macht – an politischen Inhalten und an gutem Personal.

Weil es gut ist, wenn bei uns die Dinge geklärt sind. Bei der Union wird das nicht so schnell der Fall sein. CDU und CSU sind doch in einem gewaltigen Dilemma. Ich gehe davon aus, dass die Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode hält und Frau Merkel Kanzlerin bleibt. Das birgt eine Schwierigkeit für die Union im Wahlkampf. Die müssten natürlich sagen: Wählt CDU! Damit Frau Merkel gehen kann und ein anderer oder eine andere ihre Position einnehmen kann. Das ist schwer zu vermitteln. Und deswegen wäre es vernünftig, wenn die SPD sich mit einer anerkannten Persönlichkeit frühzeitig aufstellt. Die Sozialdemokratie muss zeigen, dass sie den Willen hat, das Land zu führen.

Ohne Zweifel hat er diesen Willen. Die Kabinettsmitglieder der SPD machen ihren Job sehr gut. Ich bin mir sicher: Das wird nach der Überwindung der Krise auch von den Wählerinnen und Wählern anerkannt.

Die Union hat die schwarze Null zeitweise in den Stand einer heiligen Zahl erhoben. Davon ist man zu Recht abgekommen. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht zuletzt wegen der Agenda-Reformen, die wir haben durchsetzen müssen, heute in einer ökonomischen Situation, die weit besser ist als die der meisten Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Das heißt, die Bazooka, also sehr viel Geld, steht zur Verfügung. Scholz nutzt es – und das ist richtig.

Ich habe keine Angst, dass die nächste Generation über die Maßen belastet wird. Auch sie muss ja ein Interesse haben, dass die Wirtschaft stabil bleibt und es künftig Arbeits- und Ausbildungsplätze gibt. Insofern ist das gut investiertes Geld, nicht nur für die jetzige Generation, auch für die nächste. Es gibt ja dieses schöne alte Sprichwort: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Das ist jetzt Regierungshandeln. Mir ist übrigens ganz wichtig, dass man auch an die Kultur denkt. Viele Künstlerinnen und Künstler sind beschäftigungslos und in großer Sorge. Hier muss geholfen werden. Nach der Krise geht es nicht nur darum, die Unternehmen schnell wieder anlaufen zu lassen, sondern auch die Kultur.

Ja, und sie bewährt sich auch. Bund, Länder und Kommunen zeigen in der Krise, dass sie handlungsfähig sind. Vielen wird jetzt erst bewusst, wie wichtig ein funktionierender Staat, die soziale Marktwirtschaft und die sozialen Sicherungssysteme sind. In der Krise liegt eine Chance für unsere Demokratie. Die Volksparteien können und werden jetzt verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen.

Diesen Spruch muss man als verkommen bezeichnen. Ich denke, dass der Verfasser noch erleben wird, dass dies allenfalls auf seine Partei zutrifft. Deshalb mache ich mir keine Sorgen, was die Stabilität dieser Republik angeht. Deutschland ist, davon bin ich überzeugt, inzwischen eine erwachsene Demokratie. Trotzdem muss man, gerade an einem solchen Gedenktag, betonen: Wehret den Anfängen.

Ja, da man großen Teilen der AfD unterstellen kann, dass sie nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, dass die Ausgrenzung richtig und wichtig ist. Aber das sollte nicht dazu führen, dass sich die Partei als Opfer inszenieren kann. Ich verstehe, dass sich die Mehrheit des Deutschen Bundestages keinen AfD-Politiker zu ihrem Vizepräsidenten wählen will. Ich fürchte aber, dass das am Ende eher zu Solidarisierungseffekten bei den AfD-Anhängern führt.

Ich wurde ein Jahr vor Kriegsende geboren und habe meinen Vater nie kennengelernt. Er war, so wie mir meine Mutter erzählt hat und ich erfahren habe, ein einfacher Mann. Ich denke, dass er wie viele andere von einem verbrecherischen System missbraucht worden ist. Die deutsche Kriegsschuld ist jedoch eindeutig. Ich habe in und nach meiner Amtszeit einige Kriegsgräberstätten besucht und dort mit Trauernden aus den verschiedenen Nationen gesprochen. Mein Eindruck war immer, dass man in der Trauer über die Opfer miteinander verbunden ist. Und das lehrt uns inmitten dieser Corona-Pandemie auch der 8. Mai: Statt Konfrontation geht es heute weltweit um Verständigung, Zusammenarbeit und Solidarität.

Zur Person

Gerhard Schröder (75) von Oktober 1998 bis November 2005 Bundeskanzler. Im Interview spricht er über das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren und den Umgang mit Russland sowie über die Herausforderungen der Corona-Krise für Deutschland und Europa.