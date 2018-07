Die Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, Robert Habeck und Annalena Baerbock, äußern sich zur aktuellen Krise zwischen CDU und CSU. (dpa)

Als in Deutschland noch eine Jamaika-Koalition im Bereich des Möglichen lag, waren viele Grüne willig, aber auch skeptisch: Im Prinzip wollte man schon gerne mitregieren – das Problem sei jedoch, dass man vorher gleich mit zwei schwarzen Parteien verhandeln müsse. Bekanntlich scheiterte Jamaika am Ende überraschend an den Liberalen. Doch in der folgenden dritten Groko erwies sich die CSU als genau jenes Problem, das die Grünen befürchtet hatten. Nun könnte sich dieses Problem im Wortsinn selbst erledigen.

Den Grünen stellt sich mit Macht die K-Frage: Sind sie bereit für eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen? Dafür spricht aus grüner Sicht, dass es in dieser Konstellation ein leichtes rot-grünes Übergewicht gibt, auch wenn die CDU weiterhin die Kanzlerin stellt. Die Mehrheit im Bundestag wäre sogar stabiler als die der Groko, da die Grünen bei der Bundestagswahl besser abgeschnitten haben als die CSU. Neuwahlen könnte man dem Land ersparen. Also: Stellt sich da überhaupt noch eine Frage?