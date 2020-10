Den Kirchen laufen die Mitglieder davon. Damit stellt sich auch die Frage nach der Zukunft der Kirchensteuer. (Arne Dedert /dpa)

Für Deutschlands Kirchen ist sie die finanzielle Grundlage ihrer Existenz: die Kirchensteuer. Ein Mitgliedsbeitrag, der je nach Landeskirche acht oder neun Prozent der Einkommensteuer beträgt. Er wird aber – im Unterschied zu normalen Beiträgen von Vereinen oder Verbänden – vom Finanzamt eingezogen, wofür die Kirchen Jahr für Jahr mehrere Millionen Euro Gebühren an den Staat bezahlen. Es ist ein System, das seit der Einführung der Kirchensteuer im 19. Jahrhundert scheinbar in Stein gemeißelt ist. Denn wer es wagt, in der Diskussion mit Kirchenleuten diese Steuer zu hinterfragen, wird im besten Fall als unwissend dargestellt, erntet in den sozialen Netzwerken belehrende, teils von oben herab geschriebene Kommentare. Eine heilige Kuh wird eben nicht geschlachtet.

Doch in den Kirchen ist schon lange nicht mehr alles so, wie es sein sollte. Die Mitgliederzahlen schrumpfen, die Einnahmen auch. Man steht vor großen Sparanstrengungen. Deswegen ist es gut, dass die Kirchensteuer nun wenigstens einmal hinterfragt wird. Die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, setzte kürzlich ein echtes Ausrufezeichen im deutschen Protestantismus, als sie während der Landessynode der Nordkirche in Travemünde eine Debatte zur Kirchensteuer in Gang brachte. Die Kirche müsse sich fragen, ob „die Kirchensteuer in ihrer bisherigen Form auch weiter die Hauptsäule der Finanzierung unserer Landeskirche“ sein sollte, sagte Kristina Kühnbaum-Schmidt. „Wenn wir diese Frage mit Ja beantworten und Überlegungen zu Veränderungen an diesem Finanzierungsmodell ablehnen, werden wir uns zukünftig vor allem mit Kürzungsdebatten beschäftigen“, mahnte die Landesbischöfin.

Womit die Landesbischöfin den Finger genau dahin legte, wo es vielen Kirchenleuten richtig weh tut. Denn die kontinuierlichen Einnahmen aus der Kirchensteuer haben in der Vergangenheit nicht nur kreative und lebendige Gemeindearbeit sowie all jene Sozialprojekte finanziert, für die es keine Möglichkeit zur staatlichen Refinanzierung gab. Sie haben nicht nur beim Erhalt historischer Kirchen und dem Betrieb kirchlicher Schulen geholfen. Denn sie trugen auch zur Entstehung einer gewissen Trägheit und Bequemlichkeit in den Landeskirchen bei.

Nur eine Handvoll Menschen im Gottesdienst

Natürlich: Viele Kirchengemeinden sind hochgradig engagiert, pflegen den Kontakt zu ihren Mitgliedern und feiern lebendige Gottesdienste. Aber es gibt auch die anderen: Jene Gemeinden, in denen es schon lange niemanden mehr zu stören scheint, dass am Sonntag nur eine Handvoll Menschen im Gottesdienst sitzen. Das Geld fließt ja schließlich weiter, egal, wie gut oder schlecht die Arbeit vor Ort ist. Dazu kommt, dass vor allem Berufsanfänger, und damit die so dringend benötigten jungen Menschen, die Kirche oft genau dann verlassen, wenn zum ersten Mal die Kirchensteuer auf der Gehaltsabrechnung auftaucht.

Zumal so ziemlich alle anderen denkbaren Finanzierungsformen dazu beitragen würden, dass die Kirchen noch viel stärker als bisher auf die Qualität ihrer Arbeit setzen müssten. Eine Kultursteuer, wie in Italien, beispielsweise, wo jeder Steuerbürger einen bestimmten Betrag für kulturelle Zwecke zahlt und bei seiner Einkommensteuererklärung selbst bestimmt, an welchen Empfänger das Geld gehen soll. Will die Kirche bei einem solchen System ihre Einnahmen halten oder gar Geld von Menschen bekommen, die der Kirche nur locker verbunden sind, weil sie beispielsweise in einem Kirchenchor singen, muss sie sich im Wettbewerb der möglichen Empfänger auszeichnen.

Ohne aktive Gemeinden und ohne viel mehr Kontakte zwischen Ältesten, Pfarrern und Gemeindegliedern würde so ein System nicht funktionieren. Dass es auch in Deutschland funktionieren könnte, zeigen nicht zuletzt die evangelischen Freikirchen – die freilich viel kleiner sind.

Es wäre also gut, würden beide großen Kirchen die Anregung der Landesbischöfin aufgreifen. Denn eines dürfte doch klar sein: Dass immer weniger Kirchenmitglieder immer höhere Beiträge bezahlen, um eine nicht im Takt mit den Mitgliederzahlen schrumpfende Kirche zu unterhalten, ist auch keine Lösung. Die Kirchen werden sich auf die Suche nach neuen Möglichkeiten der Finanzierung machen müssen.