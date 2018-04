Das Verbot von Mittelstreckenraketen von 1987 wird inzwischen infrage gestellt. USA und Russland werfen sich gegenseitig vor, den Vertrag zu verletzen. (dpa)

Die Bundesregierung hat in diesen Tagen ihren jährlichen Abrüstungsbericht vorgelegt. Da ist viel von diplomatischem und finanziellem Engagement bei bestehenden Rüstungskontrollverträgen die Rede. Tatsächlich erleben wir weltweit eine Rhetorik wie zu Zeiten des Kalten Krieges, nur dass der Kalte Krieg diesmal nicht mehr wirklich kalt ist. „Lieber 100 Tage reden als ein Tag schießen!“, möchte man den Akteuren zurufen – aber es fehlt schon die Fantasie, um sich vorzustellen, dass diese viel zitierten Worte Willy Brandts bei Putin, Erdogan oder Trump Gehör finden. Und ausgerechnet der neue deutsche Außenminister erklärt, er sei schließlich nicht wegen Willy Brandt in die Partei eingetreten und wolle jetzt endlich mal klare Kante zeigen.

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Russland hat auf der Krim das Völkerrecht gebrochen! So etwas muss Konsequenzen nach sich ziehen. Allerdings sind Sanktionen kein Selbstzweck und lösen das Problem nicht. Geredet werden muss trotzdem – es gibt keine Alternative. Die gegenseitige Ausweisung Hunderter Diplomaten ist gerade in der jetzigen Lage weder klug noch besonnen. Von Kriegserklärungen per Twitter mal ganz abgesehen!

Verträge achten

Worauf können wir überhaupt noch zurückgreifen? Die konventionellen Abrüstungsverträge wie der KSE-Vertrag liegen schon seit Jahren auf Eis. Die letzte Überprüfungskonferenz zum nuklearen Nichtverbreitungsvertrag ist 2015 kläglich gescheitert. Die Bundesregierung täte gut daran, den Atomwaffenverbotsvertrag, der vergangenes Jahr mit großer Mehrheit in der Vollversammlung der UNO gegen die Stimmen der Nuklearstaaten beschlossen wurde, nicht länger zu ignorieren.

Noch nicht einmal acht Jahre ist es her, dass wir im Bundestag fraktionsübergreifend den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland gefordert haben – ja, die Weltlage hat sich seitdem geändert. Aber deswegen brauchen wir nicht weniger, sondern mehr Abrüstung. Inzwischen wird sogar der INF-Vertrag (Verbot von Mittelstreckenraketen) von 1987 infrage gestellt. USA und Russland werfen sich gegenseitig vor, den Vertrag zu verletzen.

Gastautorin Katja Keul (Foto: Stefan Kaminski)

Bevor wir der Diskussion um neue Mittelstreckenraketen in Europa freien Lauf lassen, sollten wir dringend vertrauensbildende Maßnahmen ins Spiel bringen: Nur die gegenseitige Inspektion der umstrittenen Waffensysteme kann die Vorwürfe aus der Welt schaffen.Und für die unabhängige Überprüfung und Untersuchung von Chemiewaffeneinsätzen in Syrien oder in England ist niemand besser geeignet als die OPCW. Nutzen wir die gemeinsamen Instrumente und Vertragswerke, die uns noch geblieben sind. Klare Kante hört sich gut an. Die Kante könnte aber schnell zu einem Abgrund werden, in den wir alle nicht blicken wollen.

Zur Person

Katja Keul ist seit 2009 Abgeordnete im Bundestag. Sie ist Sprecherin für Rechtspolitik von Bündnis 90/Die Grünen und sitzt im Verteidigungsausschuss. Die Rechtsanwältin ist verheiratet und Mutter dreier Kinder.