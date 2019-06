Hauptsache Sonne und Strand: Die Klimabilanz des Urlaubs spielt für einen Großteil der Deutschen keine Rolle. (Julian Stratenschulte/dpa)

Sommerzeit ist Ferienzeit. Rollkoffer rattern, Flugzeuge starten im Sekundentakt. Mauritius, Madeira, Malediven – die Auswahl der Fernreiseziele ist riesig. Für viele zählt: Hauptsache Sonne und Strand. Was leider oft nicht zählt: die Klimabilanz des Vergnügens.

Fliegen ist die klimaschädlichste Art, sich fortzubewegen. Ein Flug auf die Malediven und zurück verursacht laut Umweltbundesamt so viel CO₂ wie eine Autofahrt von 25 000 Kilometern mit einem Mittelklassewagen, der sieben Liter Sprit auf 100 Kilometer verbraucht.

Seit Jahren steigt die Zahl der weltweiten Flugpassagiere, zuletzt um fünf Prozent auf 4,6 Milliarden. Die Airlines machen laut Verband „Iata“ in diesem Jahr voraussichtlich das zehnte Jahr in Folge Nettogewinne.

Seit junge Leute freitags überall in Europa und auch in afrikanischen Ländern für den Klimaschutz auf die Straße gehen, wird nicht nur über kluge Umweltpolitik und notwendige staatliche Steuerung gesprochen. Es wird auch über die Verantwortung jedes Einzelnen diskutiert. Über Plastikstrohhalme, Lebensmittelverschwendung und Dieselabgase. Aber den Urlaub in der Ferne wollen sich viele nicht nehmen lassen.

Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „Civey“ zufolge will der Großteil der Deutschen (71,1 Prozent) seine Ferienpläne nicht an die Klimadebatte anpassen. Nur jeder Neunte (11,8 Prozent) will in diesem Jahr auf eine Flugreise verzichten, gut drei Prozent auf eine Kreuzfahrt. Weitere 11,8 Prozent gaben an, dass die Diskussion anderweitigen Einfluss auf ihre Urlaubsplanung hat.

Schweden ist uns da etwas voraus. Dort macht ein Begriff die Runde: „Flygskam“, auf Deutsch: Flugscham. Er beschreibt das Gefühl, nur noch mit schlechtem Gewissen ins Flugzeug zu steigen oder es sogar gleich zu lassen. So fruchtlos moralische Diskussionen oder Schamgefühle generell sind: In Schweden gab es zuletzt einen leichten Rückgang der Inlandsflüge.

Nur wenn sich jeder an die eigene Nase fasst, lässt sich die Erderwärmung stoppen. Nicht, weil individuelles Verhalten wichtiger ist als politische Regulierung. Sondern weil Umweltschutz kein abstraktes Problem ist, das die Politik, abgekoppelt von der Bevölkerung, lösen kann. Nein, die Bereitschaft der Menschen, ihre Gewohnheiten zu ändern, ist elementar. Schließlich schrecken Politiker und Parteien vor Maßnahmen zurück, die sie für unpopulär halten und die ihre Umfragewerte verschlechtern könnten.

Bei der Klimabewegung ist es seit Monaten anders herum: Die junge Generation treibt die Diskussion an und die Politik vor sich her. „Fridays for Future“ hat dazu beigetragen, dass bei der Europawahl 20,5 Prozent der Deutschen die Grünen wählten. Jetzt diskutieren auch SPD und Union verstärkt über Klimaschutz. Damit die Gesellschaft vom Bekenntnis am Wahltag weg kommt, muss jede und jeder bereit sein, bei der Umsetzung mitzumachen.

Fliegen eignet sich, um mit gutem Beispiel voran zu gehen. Mal eben so Vegetarier werden, sein Haus oder die Wohnung energetisch renovieren oder mal eben das Auto abschaffen: Das ist für viele nicht so leicht realisier- und bezahlbar. Aber ist es wirklich so schlimm, mal mit dem Fahrrad, dem Zug oder dem Auto in den Urlaub zu fahren? Oder nicht nach Ägypten zu fliegen, sondern nach Südfrankreich zu fahren? Und wenn es eine Fernreise sein muss, dann vielleicht nicht drei Mal im Jahr?

Nun werden viele sagen: Das Flugzeug fliegt auch ohne mich. Oder: Die vielen Geschäftsreisenden, die dreimal in der Woche von Köln nach München fliegen, sind viel schlimmer. Oder: Was kann Ottonormalverbraucher dafür, dass Zugtickets mehr kosten als ein Platz im Billigflieger? Oder: Dafür esse ich kein Fleisch oder fahre wenig Auto.

Ja, alle diese Argumente und Einwände sind teils berechtigt und richtig. Die Politik darf und soll auch keinesfalls aus der Verantwortung genommen werden. Handeln ist dringend nötig. Kerosin muss endlich besteuert und Zugreisen müssen attraktiver werden – mit einem besseren Schienennetz, einer höheren Taktung und günstigeren Preisen. Innerdeutsche Flüge müssen so teuer sein, dass sie keine Alternative mehr zur Bahn sind. Auf Flugtickets sollte stehen, wie viel Emissionen der Flug verursacht.

Die Debatte über Flugscham sollte nicht bewirken, dass Menschen, die in ein Flugzeug steigen, verurteilt oder gar ausgegrenzt werden. Sie ist auch kein Aufruf dazu, dass wir alle nie wieder fliegen. Sie führt aber im Idealfall dazu, dass das Bewusstsein und Wissen steigt – damit die Klimadiskussion nicht am Check-In-Schalter endet.