Vom demonstrativen Miteinander des Senats (hier nach seiner Wahl) sollte man sich nicht täuschen lassen: Die Klippen kommen noch. (Mohssen Assanimoghaddam/DPA)

Die Zahl ist egal. Statt der 100 Tage könnten es genauso 99 sein oder 111, warum nicht? Es hält sich ohnehin kaum jemand dran, der neuen Re­gierung die genau bemessene Schon­zeit zu gewähren. Bilanziert wird meist schon vorher, ein albernes Rennen, wer damit zuerst um die Ecke kommt. Auch der Bremer Senat hat sich davon treiben lassen und trat mit seinen Spitzen am Donnerstag vor die Presse, als die Frist noch gar nicht abgelaufen war. Selbst­redend hatten SPD, Grüne und Linke hauptsächlich Gutes zu berichten, und wenn nicht, dann wenigstens Hoffnungsvolles. Wir sind auf dem richtigen Weg, so in etwa. Doch sind sie das?

Es ist das erste Mal, dass die drei Parteien in einem westdeutschen Bundesland die Regierung bilden. Bremen hat deshalb bundesweit Aufmerksamkeit bekommen, was bei früheren Senatsbildungen nicht unbedingt der Fall war. Auch jetzt wieder, nach knapp 100 Tagen, gibt es ein großes Medienecho. Die gute Nachricht zuerst, frotzelt zum Beispiel die Deutsche Presse-Agentur: Bremen sei keine sozialistische Räterepublik geworden. Mercedes-Benz, Airbus und Beck’s seien nicht geflüchtet.

Mit frohem Mut, das ist die Kehrseite, schaut die Wirtschaft aber auch nicht auf ihren Standort. Im Wesentlichen hängt das noch mit der Politik der Vorgänger­regierung zusammen. Sie hat es nicht geschafft, im großen Stil für Investitionen zu sorgen und musste stattdessen zusehen, wie Unternehmen das Land verlassen oder trotz Ankündigung gar nicht erst kommen. Doch auch dem neuen Senat wird nicht mit Zutrauen begegnet. Der Argwohn ist groß, dass er sich in sozialen Wohltaten ergeht und zu wenig für die Konjunktur tut. Die Geschäfte laufen nicht mehr von selbst, wie in den vergangenen Jahren, sie brauchen Impulse: weniger Bürokratie, mehr Gewerbeflächen, bessere Infrastruktur. Hinzu kommt, dass es in der Wirtschaft einen grundlegenden Strukturwandel geben wird, betroffen sind mit Mercedes und den Stahlwerken wichtige Arbeitgeber in der Stadt.

Wirtschaftssenatorin ist mit Kristina Vogt jetzt eine Linke. Ausgerechnet! Doch wer Vogt kennt, weiß, dass sie keine Ideologin ist. Ihre Genossen stöhnen schon, wie pragmatisch die Senatorin zu Werke geht. Sie ist jedenfalls keine, die jeden Tag das Parteiprogramm herunterbetet. Als die Mitglieder unlängst einen Mietendeckel forderten, stellte Vogt sich nicht dagegen, ging aber auch nicht voran, wohl wissend, dass SPD und Grüne den Deckel ablehnen. Wie die anderen beiden Parteien muss auch die Linke mit der Diskrepanz zwischen Programmatik und Regierungshandeln leben. Sie wird sich am schwersten damit tun, das zeichnet sich bereits ab.

Bisher war es im Senat und in der Bür­gerschaft ein Zueinanderfinden. Viel Schulterklopfen und das Bemühen um ein gedeihliches Klima. Fraktionen und Regierung müssen einen Modus finden, damit die vielen Projekte zügig und handwerklich sauber vorankommen. Zwischen Grünen und Linken klappt das schon ganz gut, bei der SPD indes hakt es noch. Das gilt weniger für die Senatoren der Partei und den Bürgermeister, wohl aber für die Fraktion. Sie schwächelt, seitdem die Führung gewechselt hat. Die Koalitionspartner beklagen, dass gemeinsame Anträge zu lange liegen bleiben oder nur unstet bearbeitet werden. Da knirscht es im Getriebe, die SPD muss sehen, dass sie ins Laufen kommt.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat das in den ersten 100 Tagen geschafft, er läuft nicht, er sprintet, sein Pensum ist beeindruckend. Er kniet sich rein in die Themen, seine Senatskollegen tun das auch. Die Regierung ist geradezu detailversessen, ohne dabei die großen Linien aus dem Blick zu verlieren. Und sie sucht die Nähe zum Bürger, tingelt durch Stadtteile, beruft Konferenzen ein, informiert sich, spricht auf Augenhöhe. Alles Voraussetzungen, dass in den nächsten vier Jahren etwas gelingen kann.

Vom demonstrativen Miteinander im Senat darf man sich freilich nicht täuschen lassen. Die Klippen kommen noch, und sie sind steil und scharf zugleich. Eine davon ist die Sanierung des Krankenhausverbundes Gesundheit Nord, eine andere die Rettung des Flughafens. Das muss schnell passieren, jetzt, hier und heute. Danach stehen die Beratungen für den kommenden Haushalt an. Die Koalition wird sich bei sehr knappen Mitteln über die Ausgaben streiten, über Prioritäten. Und dann kann es gut sein, dass ein Satz, den der Bürgermeister gerne verwendet, erweitert werden muss: „Durch Reibung entsteht Wärme“, sagt Bovenschulte. Nicht ausgeschlossen, dass daraus Feuer wird.