Vor Monaten schon konnte man den Unmut der Menschen in Irans Hauptstadt Teheran wahrnehmen. Manche äußerten ihn unverblümt, andere hielten sich aus Angst vor den allgegenwärtigen Ordnungshütern zurück. Die Pasdaran, Wächter der iranischen Revolution, griffen schon bei den kleinsten Ansammlungen ein und zerstreuten die Anwesenden.

Vor fast genau sieben Jahren kam es im Zuge der Rebellion in den arabischen Ländern auch im Iran zu Demonstrationen. Sie endeten mit vielen Festnahmen und offiziell zwei Toten. Offenbar befürchtete das Regime schon im Fastenmonat Ramadan im Juni eine Wiederholung.

Damals bot sich ein merkwürdiges Bild: Zum einen die allgegenwärtige Ordnungsmacht, jeden Moment im Stande zuzuschlagen – zum anderen die Teheraner Bevölkerung, die es satt hatte, sich von den ultrareligiösen Mullahs herumkommandieren zu lassen.

So sah man Männer, die in aller Öffentlichkeit am Tage rauchten, Mädchen, die auf der Straße aßen, Frauen, deren Schleier zunehmend vom Kopf rutschten. Alles Dinge, die im Ramadan streng verboten sind und die islamischen Revolutionsgarden provozierten. Doch es sollte gut sechs Monate dauern, bis der damals schon sichtbare Unmut sich tatsächlich Bahn brach.

Überraschend bei den neuerlichen Protesten ist, dass diese nicht in der Hauptstadt begannen, sondern in den Provinzen. Erst langsam schwappte die Welle auf Teheran über. Das verleiht der Bewegung eine völlig andere Dimension. In Teheran sei sowieso alles anders, sagen die Hauptstädter: Es herrsche hier mehr Freiheit, Individualität, man könne eigentlich machen, was man wolle. In den Provinzen und auf dem Lande säßen die Unterstützer des Regimes.

Doch dieses Mal waren es nicht die Hauptstädter, die zuerst auf die Straße gingen, sondern Menschen in Maschhad. Ausgerechnet Maschhad, eine der heiligen schiitischen Städte im Nordosten Irans, eine religiöse Pilgerstätte, wie sie konservativer nicht sein könnte. Dort herrscht vollkommenes Verschleierungsgebot für Frauen und strenge Überwachung der islamischen Sitten.

Maschhad, mit gut drei Millionen Einwohnern zweitgrößte Stadt Irans, galt bislang als Hochburg des Ajatollah-Regimes. Die weithin sichtbaren goldenen Kuppeln und Minarette wurden zu einem der Sinnbilder der islamischen Revolution von Ajatollah Khomeini 1979. Die Situation im Lande muss also katastrophal sein, wenn Menschen zuerst hier gegen das Regime auf die Straße gehen.

Muslime, aber keine Araber

Präsident Hassan Ruhani hat am Montagabend bei einer Krisensitzung im Parlament zugegeben, dass seine Regierung die Lage nicht mehr völlig kontrolliere. Denn überall im Land erheben sich die Menschen: neben Maschhad und Teheran, auch in Dorud und Toseran im Westen, in Iseh im Süden und in Schahinschar im Zentraliran.

Während in den Provinzen gegen die desolate Wirtschaftslage auf die Straßen gegangen wird, werden in den Städten Stimmen lauter, die einen Regimewechsel fordern. Es soll erste Angriffe auf staatliche Einrichtungen gegeben haben und auf Mitglieder der Pasdaran.

Auch nach der Aufhebung der Wirtschaftssanktionen ist keine Verbesserung der Lage für die Menschen eingetreten. Stets wurden die Sanktionen als Grund für die Abwärtsspirale genannt.

Während Ruhanis Vorgänger Mahmud Ahmadinedschad damit punkten konnte, allen Dörfern Wasser, Strom und Kühlschränke beschert zu haben, musste Ruhani seine Landsleute auf bessere Zeiten nach dem Ende der Sanktionen vertrösten. Dieser Trost bescherte ihm sogar eine zweite Amtszeit. Doch jetzt scheint die Geduld der Iraner zu Ende zu gehen.

Schon länger wird auf Teherans Straßen die Frage gestellt, wo denn das Geld für den neu angekurbelten Öl- und Gasexport hinginge und ob es stimme, dass der Iran in den arabischen Ländern Krieg führe? Iraner sind zwar Muslime, aber keine Araber.

Sie fühlen sich ihren indogermanischen Wurzeln mehr verbunden, als ihren arabischen Nachbarn und betonen immer wieder die Nähe zu Deutschland und Europa. Von daher irritiert die Bevölkerung das Engagement ihres Regimes in Syrien, dem Irak, im Libanon, Jemen und in Palästina.

Auch wenn die Ajatollahs Webseiten sperren lassen, Nachrichten filtern und TV-Kanäle verbieten: Der Expansionsdrang ihrer politischen Führung bleibt den Iranern nicht mehr verborgen. Dass dieser auf Kosten der Bevölkerung gehen soll, sehen viele nicht mehr ein.