Rauch und Dampf steigt aus den Kühltürmen und Schornsteinen des RWE-Braunkohlekraftwerks Niederaußem bei Bergheim. Block D wird im Zuge des Kohleausstiegs stillgelegt. (Oliver Berg /dpa)

RWE hat den Anfang gemacht: Bereits mehrere Tage vor Weihnachten schaltete der Energiekonzern den Block D seines Braunkohlekraftwerks Niederaußem im rheinischen Revier ab. Niederaußem ist eine Uralt-Anlage und gehört zu den größten Dreckschleudern Deutschlands. Neben Block D werden sechs Steinkohlekraftwerke zum 31. Dezember stillgelegt – so will es das Gesetz zum Kohleausstieg. Die Abschaltungen an sich sind eine erfreuliche Nachricht. Nur: Für eine echte Energiewende reicht ein Schritt wie dieser noch lange nicht.

Es ist schon seit vielen Jahren die Krux mit der Energiewende: Einerseits setzt sich Deutschland sehr ambitionierte Klimaziele, andererseits werden effektive Maßnahmen wie der Kohleausstieg über Gebühr in die Länge gezogen. Erst in 18 Jahren sollen die letzten Meiler abgeschaltet werden.

Mehr zum Thema Erste Auktion zum Kohleausstieg Bremer Kraftwerk im Hafen wird 2021 stillgelegt Die SWB hat sich an der ersten Auktion zur Stilllegung von Kohlekraftwerken der Bundesnetzagentur ... mehr »

Natürlich ließen sich die Kohlekraftwerke nicht von heute auf morgen einfach runterfahren. Dann wären Versorgungsengpässe programmiert. Aber etwas mehr Eifer könnten Bundesregierung und Parlamente durchaus zeigen. So hat sich etwa die rot-grün-rote Landesregierung in Bremen einen Ausstieg bis 2023 zum Ziel gesetzt.

Globaler Kohleausstieg in den kommenden zehn Jahren

Ottmar Edenhofer, der Direktor des renommierten Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, fordert etwa einen globalen Kohleausstieg in den kommenden zehn Jahren. Sonst ließe sich das im Pariser Klimaabkommen angestrebte Ziel nicht mehr erreichen, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Deutschlands Klimapolitik ähnelt Autofahren im Nebel, man fährt auf Sicht: Vor allem die erneuerbaren Energien sollen die Stilllegung der Kohlekraftwerke kompensieren. Doch allein mit dem Ausbau von Wind- und Solarenergie ist das kaum zu schaffen. Deutschland braucht gegen die Klimakrise einen Plan, der diesen Namen tatsächlich verdient. Eine klare Strategie, mit welchen Maßnahmen die Energiewende forciert werden kann. Und da gibt es in manchen Bereichen – etwa bei der Verkehrswende, der Steigerung der Energieeffizienz oder Nutzung von grünem Wasserstoff – noch jede Menge Potenzial.