Rauchwolken nach einer Bombardierung durch türkische Streitkräfte über dem syrischen Teil des Stadtgebietes Tall Abyad. Das türkische Militär setzt seine Offensive gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien fort. (LEFTERIS PITARAKIS/dpa)

Es ist längst nicht so, wie sich die Fronten derzeit darstellen: der türkische Staatspräsident ist der Böse, die Kurden sind die Guten. So einfach ist die Sache nicht. Schlimm ist, dass Racep Tayyip Erdogan tatsächlich mit aller Härte sein Ziel durchsetzt und dabei Zivilisten töten lässt. Allein in den vergangenen 24 Stunden wurden in Nordsyrien Städte und Dörfer, die an der Grenze zur Türkei liegen, Opfer von heftigen Bombenangriffen. Die Offensive trieb viele Menschen in die Flucht, die Schutz und Sicherheit suchen.

Eine Presseerklärung der internationalen Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ macht die Folgen der türkischen Intervention vorausschauend deutlich: „Diese Situation wird das Trauma weiter verschlimmern, welches die Syrer durch den jahrelangen Krieg und dem Leben unter prekären Bedingungen erlitten haben.“ Der Notfall-Einsatzleiter Robert Onus bringt die medizinische Situation auf den Punkt: „Das Gesundheitssystem hatte schon vorher Schwierigkeiten, die gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung zu decken. Die Vertreibungen und Verletzungen, die aus den Kämpfen resultieren, werden die ohnehin bereits begrenzten Ressourcen der Spitäler zusätzlich belasten.“ Die menschliche Tragödie, die wir nun seit dem Frühjahr 2011 in Syrien beobachten müssen, nimmt also kein Ende. Das ist unerträglich.

Schlimm ist aber auch, dass niemand Erdogan ernst genommen hat. Seit fast zwei Jahren spricht der Türke von einer Pufferzone, die er zwischen dem kurdisch verwalteten Teil Nordsyriens und seinem Land errichten will. Zunächst forderte er die Mithilfe der Amerikaner, die mit den Kurden zusammen erfolgreich gegen den IS kämpften. Auch Frankreich war in dieser Allianz Partei. Zuweilen hieß es sogar, dass die Franzosen die Position der Amerikaner übernehmen sollten, wenn diese abzögen. Dass sie abziehen, ist hinlänglich bekannt gegeben worden. US-Präsident Donald Trump verschob diese Entscheidung beständig. Auch Russland bat Erdogan um Hilfe für die, wie er es nennt „Schutzzone“ – ein Gebiet, das sich 15 Kilometer breit entlang der türkischen Grenze ziehen soll.

Doch Putin ist zu sehr mit der letzten Rebellenhochburg Idlib beschäftigt. Außerdem hat Russland bereits Schutzzonen im Süden Syriens nahe der Grenze zu Israel versprochen und auch rund um Aleppo, die nicht funktionieren. Dort kommt es immer wieder zu Kämpfen, weil Moskaus Verbündeter Bashar al-Assad sie nicht respektiert und seine Truppen weiter gegen die eigene Bevölkerung vorgehen lässt. Beim letzten Treffen zwischen Erdogan und Putin wird der Russe dem Türken wohl erklärt haben, dass er sein Ding alleine durchziehen müsse.

Unverständlich bleibt bei dieser vorhersehbaren Aktion die Haltung der Kurden. Dass sie sich so lange auf den Wackelverbündeten USA verlassen haben, grenzt an nahezu unentschuldbare Naivität. Dabei hätten sie von ihren irakischen Brüdern und Schwestern lernen können. Auch die Kurden im Irak haben mit den USA gekämpft, als George W. Bush 2003 im Zweistromland einmarschierte. Da das türkische Parlament den Durchzug der US-Truppen damals nicht genehmigte, kämpften die Kurden im Norden stellvertretend und nahmen Gebiete ein, die sie später an die Amerikaner abgaben. Mossul ist da nur ein Beispiel. Vollmundig erkannte Washington danach das Recht der Kurden auf Unabhängigkeit an. Als es dann vor zwei Jahren konkret wurde und die Kurden dieses Recht durch ein Referendum verwirklichen wollten, machten die Amerikaner einen Rückzieher und ließen die Kurden fallen. Übrigens auch auf Betreiben Erdogans, für den ein eigenständiger kurdischer Staat ein Albtraum ist.

Dass dem Treiben Erdogans Misstrauen entgegenschlägt, ist daher nur zu verständlich. Nicht die Errichtung einer Schutzzone zur Ansiedlung von syrischen Flüchtlingen sei das Motiv der türkischen Militärintervention, sagen die Kurden, sondern der Kampf gegen sie. Doch nirgends hört man einen Lösungsvorschlag, was die Türkei mit den offiziell von Erdogan genannten 3,4 Millionen syrischen Flüchtlingen machen soll. Tatsächlich dürften es weitaus mehr sein, die im Nachbarland Zuflucht gefunden haben. Da die meisten von ihnen nicht mehr freiwillig nach Syrien zurückkehren wollen, weil sie die Rache des Diktators in Damaskus fürchten, gerät die Türkei in ein Dilemma. Ein Kompromiss wäre gewesen, zu gleichen Teilen auf türkischem wie auf syrischem Gebiet die Schutzzone für die Ansiedlung von Flüchtlingen zu installieren. Doch auf die Idee kam niemand – schon gar nicht die Kurden.